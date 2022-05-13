Банан: что не так с этим популярным фруктом

Несмотря на свое тропическое происхождение банан давно стал одним из самых любимых фруктов жителей России. Бананы можно есть просто так или добавлять в каши, салаты, мороженое, выпечку, всевозможные десерты. Однако, даже с этим популярным фруктом нужно быть осторожным.

Польза бананов

Мякоть банана богата витаминами группы В, А, Е, РР, С и целым комплексом микроэлементов. Среди них цинк, медь, калий, магний, кальций, железо и др. Этот волшебный фрукт помогает справиться с пониженным настроением, улучшает работу печени и почек. Из-за высокого содержания железа бананы особо рекомендуются тем, кто страдает железодефицитной анемией.

Эти фрукты прекрасно помогают справиться с разными проблемами пищеварения: улучшают перистальтику кишечника, лечат запоры, помогают устранить изжогу и пр. Периодически баловать себя бананами рекомендуется и тем, кто страдает от депрессии, плохо спит или чувствует нервозность. Этот фрукт влияет на выработку серотонина, который дает нам ощущение спокойствия и счастья. При стольких положительных качествах не лишены бананы и некоторых изъянов.

Чем опасны бананы

Самую главную опасность бананы представляют для людей с больными сосудами и сердцем. Дело в том, что банановая мякоть адсорбирует жидкость и выводит из организма много воды. Злоупотребление бананами может привести к загустению крови и впоследствии — к образованию тромбов в сосудах. Особенно осторожными нужно быть пациентам с ишемической болезнью сердца и тромбофлебитом. Если в прошлом у человека уже были инфаркт или инсульт, бананы вообще лучше заменить на более легкие для организма яблоки и груши.

Не меньшую опасность представляет это лакомство и для малышей. Пищеварительная система детей до 3-х лет может очень тяжело воспринимать такую непривычную пищу. В итоге ребенок будет страдать от диареи, коликов и метеоризма. В самом нежном возрасте возможно даже отравление.

Также не стоит забывать, что в бананах очень много калия. Если слишком ими увлекаться, можно заработать гипервитаминоз. Для взрослых это состояние не так страшно, как для детей. Малыши с переизбытком этого элемента могут заболеть желтухой или гемолитической анемией.

Также не стоит забывать, что у бананов очень высокий гликемический индекс. Тем, кто болеет сахарным диабетом, страдает избыточным весом и сидит на диете, стоит максимально ограничить употребление бананов. От них сильно поправляются. А вот мужчинам, желающим получить заряд энергии перед силовой тренировкой, съесть кусочек банана — самое то.

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А вы знали об этом?

Как известно, кампания в России закончилась для «Великой армии» Наполеона настоящей катастрофой. Гигантская императорская армия рассеялась как дым по мере движения по бескрайним просторам, что очень хорошо проиллюстрировано диаграммой французского инженера Шарля Жозефа Минара. Диаграмма Минара. "Символическая карта динамики людских потерь французской армии в ходе русской кампании 1812 - 1813 годов".

В самый разгар сражения на Березине Наполеон принял решение создать в Борисове подразделение телохранителей, получившее название «Священный эскадрон». «Священный эскадрон» должен был находиться при Наполеоне и обеспечивать защиту Императорской ставки. Вокруг Императора сплотились около 300 кавалерийских офицеров, которые сумели сохранить лошадей, но остались без личного состава, которым могли бы командовать.

Командование «Священным эскадроном» было вверено лучшему кавалерийскому командиру Великой армии маршалу Иоахиму Мюрату, а должность полковника занял ещё один опытный кавалерист - дивизионный генерал Эммануэль Груши. Первое построение «Священного эскадрона» произошло в заснеженном поле, слева от большой дороги между Бобром и Смоленском.

Появление воинской части, в которой офицеры служили простыми кавалеристами, а генералы исполняли обязанности младших офицеров вызвало любопытство и уважение среди обычных солдат. Особенно, когда было замечено, что телохранители без всякого пренебрежения выполняли рутинные солдатские обязанности: несли караульную службу, не колеблясь срывали солому с крыш, чтобы кормить лошадей, долбили отверстия во льду, чтобы набрать воды, питались плотью павших лошадей, чтобы не погибнуть. Однако, почётная служба не продлилась долго, а элитным кавалеристам так и не пришлось проявлять героизм, с боем прорываясь сквозь тьмачисленные ряды азиатов.

Уже 5 декабря 1812 г. в деревне Сморгонь Наполеон оставил армию на маршалов Мюрата и Нея и отправился в Париж набирать новых солдат взамен погибших в России. «Священный эскадрон» с этого момента фактически прекратил своё существование.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43257736034 ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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