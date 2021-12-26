Почему преступники называли тюрьму Алькатрас адом на земле и боялись больше других мест лишения свободы

Сегодня в здании бывшей тюрьмы Алькатрас находится музей, обстановка и атмосфера в котором напоминают о тех временах, когда само название этого мрачного места внушало самый настоящий ужас преступникам.

И дело было даже не в том, что из Алькатраса невозможно было бежать, ведь остров, где находится здание, со всех сторон окружен водой. Впрочем, попытки покинуть остров предпринимались неоднократно, но лишь одна из них закончилась удачно.

Как всё начиналось

Тюрьма Алькатрас.

Изначально Алькатрас был цитаделью одноименного форта, и на нём находились частично укреплённые военные казармы. На их базе и был построен главный корпус в 1859 году. На протяжении более полувека здесь располагалась военная тюрьма, куда попадали дезертиры, нарушители дисциплины и военные преступники. Уже в то время тюрьма была известна своими жесткими условиями содержания и тяжелыми работами, выполняемыми заключёнными.

Новое здание появилось в 1910-1912 годах. При строительстве использовались многие конструкции старых укреплений: лестницы, надёжные гранитные блоки, служившие в прошлом для установки артиллерийских орудий, и старые камни, усилившие новые бетонные стены. Вид же Алькатраса оставался мрачным, а остров уже в те времена снискал дурную славу.

Тюрьма Алькатрас.

Спустя ещё два десятилетия Алькатрас передали Федеральному бюро тюрем, его строения были подвергнуты основательной модернизации. В те времена разного рода мафиози, гангстеры и другие преступники чувствовали себя весьма вольготно. Они даже не скрывали того факта, что подкупают не только чиновников, но и представителей правоохранительных органов. Властям крайне необходимо было исправительное учреждение, одно название которого внушало бы ужас преступникам. Ведь в обычных местах лишения свободы представители мафиозных группировок чувствовали себя слишком комфортно: их содержание щедро оплачивалось, а в камере они располагались как в пятизвёздочном отеле.

Главный корпус Алькатраса.

Бывшая военная тюрьма на острове вполне могла стать таким местом, при условии создания на нём соответствующих статусу условий. Алькатрас сразу же получил название «тюрьмы тюрем» и стал принимать самых злостных преступников, имевших за плечами уже не одну судимость. Для них в тюрьме были введены строжайшие правила и специально разработанная трудовая система.

Тюрьма тюрем

Коридор с камерами в Алькатрасе.

Сюда преступники попадали вовсе не из зала суда. Обычно в Алькатрас переправляли тех, кто в других тюрьмах продолжал свою преступную деятельность и пытался установить собственные порядки, но в этом правиле бывали исключения, и безжалостные гангстеры или другие злостные преступники отправлялись в эту тюрьму сразу после вынесения приговора. Первая партия заключённых из 137 человек прибыла сюда в августе 1934 года. В их число входили уже давно известные грабители банков, убийцы и фальшивомонетчики.

Камеры Алькатраса.

Здесь всё буквально кричало о том, что побег с острова невозможен. Во всех камерах были установлены очень крепкие стальные решётки, над камерами располагались оружейные галереи, заключённых пересчитывали до пятнадцати раз в сутки, везде стояли датчики движения, а в столовой находились емкости со слезоточивым газом, выпустить который можно было при помощи дистанционного управления. Любая потасовка, драка или попытка массового неповиновения могли быть подавлены буквально за несколько минут. При этом ежедневно проверялись двери и решетки, а в башнях, расположенных над каждым зданием, постоянно дежурили снайперы. Поначалу заключенные не имели права даже разговаривать во время приёмов пищи.

Начальник тюрьмы Джеймс А. Джонстон, младший надзиратель И-Джей Миллер, окружной прокурор Фрэнк Дж. Хеннесси.

Основы жестких условий заложил первый руководитель Алькатраса Джеймс А. Джонстон. Несмотря на то, что именно при нём были введены строгие правила, заключённые относились к нему с определённой долей уважения. Под его руководством был разработан особый режим дня. Содержащиеся в тюрьме должны были утром подниматься в половине седьмого, после чего у них было менее получаса на уборку камеры и гигиенические процедуры.

Без пяти минут семь все должны были стоять у решётки камеры. После проведения переклички, если все успели вовремя, двери камер открывались, и заключённые отправлялись на завтрак. Приём пищи (независимо от того, завтрак это был, обед или ужин) длился ровно 20 минут.

Джонстон также ввёл в Алькатрасе «политику тишины», полного молчания на протяжении нескольких часов подряд.

Так выглядел Алькатрас в прошлом веке.

Длительность устанавливал лично директор, именно он решал, когда заключенные замолчат и когда смогут начать говорить. В периоды безмолвия, если не шумел океан, можно было услышать с берега звуки города. Для некоторых они становились последней каплей, делавшей пребывание на «острове дьявола» невыносимым. Одни лишались рассудка, другие пытались свести счёты с жизнью. Кстати, письма родным могли писать только те, кто заслужил это право примерным поведением или старательным трудом.

Особый ужас внушала заключённым перспектива попасть в изолятор, предназначенный для нарушителей дисциплины. Холод, скудная еда, отсутствие света и полное одиночество были попросту невыносимыми. Впрочем, вся система тюрьмы была направлена вовсе не на то, чтобы перевоспитывать преступников. Необходимо было «сломать» их, подавить волю. У заключённых не было имён, им присваивались номера.

Памятник мрачной истории

Так выглядит Алькатрас сегодня.

Суровые условия содержания не раз заставляли заключённых совершать безумные поступки. В 1946 году в Алькатрасе возник бунт, получившей название «Битва за Алькатрас». Шесть человек захватили и убили двоих охранников и требовали предоставить им катер, на котором они могли бы добраться до берега. Троих бунтарей ликвидировали вмешавшиеся в подавление бунта морские пехотинцы, двое были приговорены к смертной казни и ещё один – ко второму пожизненному заключению. Кроме того, в сражении были ранены ещё 17 охранников и заключённый.

Но один из побегов в 1962 году оказался удачным. Четыре преступника нашли слабое место Алькатраса – неохраняемый коридор в блоке В с примыкавшей к нему системой вентиляции, вокруг которой они прорубили бетон обычной металлической ложкой, усиленной серебром из десятицентовой монеты, и самодельной дрелью, изготовленной из двигателя от пылесоса.

Трое сбежавших из Алькатраса.

Для работы они использовали время музыкального часа, когда по громкой связи транслировали игру аккордеонов, а лаз они маскировали фальшивыми макетами. Для побега из подручных средств был изготовлен плот. Сбежать смогли только трое из из четверых преступников, готовивших побег, один не смог вовремя покинуть камеру и остался в тюрьме. Сотрудники ФБР, расследовавшие побег, уверяли, будто беглецы погибли по пути к берегу, однако уже в 2010 году были получены косвенные доказательства того, что двое из сбежавших, братья Джон и Кларенс Энглин, смогли добраться до Бразилии.

Сегодня по Алькатрасу ходят туристы.

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