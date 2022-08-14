15 фактов, которые помогут лучше понять мужчину и его желания

Есть ли у него критические дни, что с ним происходит в течение дня, и прочие новые факты о тайной гормональной жизни вашей второй половины.

Смотрим!

Сколько дней в мужском месяце

На этот счет есть разные точки зрения. А если точнее, в мужском организме одновременно идут несколько циклических процессов. «Сперматозоиду нужно 72–74 дня для того, чтобы созреть полностью, – объясняет фран­цузский андролог Сильвиен Мемун. – Поэтому спермограмму в центрах репродукции рекомендуют делать каждые три месяца». Но недавно обнаружили и другую странную закономерность. Американские ученые в 1960-х годах выдвинули гипотезу, что у мужчин также существует месячный цикл. Доказательства ищут до сих пор. Например, фармацевтический концерн Bayer провел недав­но исследование, показавшее, что у мужчин регулярно случаются критические дни. Причина – гормональные колебания, которые влияют как на либидо, так и на общее состояние вашего мужчины и на его эмоции. В это время он то дуется, то раздражается по пустякам. Ученые полагают, что периодичность мужских истерик составляет от 23 до 33 дней. Есть мнение, что кроме всего вышеперечисленного на его самочувствие и сексуальное желание сильно влияет луна: мужчина хочет свою женщину в соответствии с месячным циклом с двумя пиками: главный пик приходится на полнолуние, а второй – на новолуние.

У нас есть грудь, ПМС и овуляция. Мужчинам тоже не скучно – по данным новых исследований, у них тоже есть... mAnstruation

Есть ли у мужчин женские гормоны

В общем, есть смысл начать вести мужской менструальный календарь. Вас смущает в данном контексте слово «менструальный»? В Америке с недавних пор активно используется термин mАnstruation – можете пользоваться им.

Наша природа парадоксальна и... совершенна. Мужчина и женщина реально дополняют друг друга, с физиоло­гической точки зрения миф Платона о двух половинках еще как имеет смысл – в женском организме присутствуют мужские гормоны, мужской не может существовать без женских. В частности – без эстрадиола, самого активного женского гормона-эстро­гена, который у нас вырабатывается в яичниках и надпочечниках, а у мужчин – в яичках, надпочечниках и периферических тканях. У взрослого мужчины за сутки образуется около 40 мкг эстрадиола. Этот гормон, кстати, играет важную роль в мужской фертиль­ности. Кроме того, мужчине женские гормоны нужны для крепости костей. Нам же мужские гормоны необходимы для здоровья костей и мышц, а также хорошего сексуального влечения. По мнению профессора Ричарда Шарпа из лондонского Центра репродуктивной медицины, разница между муж­чиной и женщиной состоит в том, что женский организм перерабатывает больше тестостерона в эстроген, чем мужской. У женщин с повышенным уровнем тестостерона либидо обычно высокое, они более бодры, энергичны и инициативны, активнее добиваются успехов в карьере. Но зато им приходится гораздо чаще делать эпиляцию – от тестостерона активнее растут волосы.

Растут ли от тестостерона мускулы

Как ни странно, нет. Зато от тестостерона зависит сила сексуального желания мужчины. Но совершенно не обязательно, что крупный, мускулистый, воло­сатый самец будет хорош в постели. Тяжелая челюсть, широкие плечи и мускулы являются вторичными половыми признаками – за них ответственна мужская Y-хромосома. На формирование фигуры влияет еще и наследственность: у высокого и мужественного отца с большей вероятностью родится Шварце­неггер, а не Вуди Аллен. Кстати, о половой жизни Вуди Аллена ходят легенды, а Шварценеггер знаменит преимущественно своими бицепсами.

Что с мужчиной происходит в течение дня

Не думайте, что только вы клюете носом до полудня, а после обеда отвлека­етесь на всякие фантазии, чаще всего неприличные. Зря говорят, что мужчины – существа примитивные, они устроены примерно так же, как мы – то есть сложно. Например, из-за того, что секреция тестостерона у мужчин происходит не постоянно, а эпизоди­чески, уровень этого гормона в крови в течение суток колеблется, и очень значительно. Максимальный уровень тестостерона наблюдается между 2 часами ночи и 6 утра (поэтому им нравится секс на рассвете), минимальный – около часа дня. У женщин пик сексуального желания наступает где-то к 16:00. Правда, у мужчин суточные гормональные колебания не так сильно сказываются на настроении и тонусе, как у девушек. Или они просто с детства учатся это скрывать?

Правда ли, что чем больше у мужчины тестостерона, тем он агрессивнее

Неправда. Это миф, который ученые недавно окончательно опровергли. Несмо­тря на то что в животном мире самцы с низким уровнем тестостерона в крови обычно проигрывают в схватках с теми, у кого с тестостероном все в порядке, у homo sapiens все по-дру­гому. Главный мужской гормон влияет исключительно на либидо. Как у мужчин, так и у женщин. Да, мужчины более агрессивны по своей природе, это факт. По статистике, к десяти годам среднестатистический мальчик участ­вует как минимум в одной потасовке или драке. И только одна девочка из пяти может похвастаться тем же. Но происходит это отнюдь не из-за тестостерона. «Добрая девочка» и «мальчик-хулиган» – всего-навсего ролевые мо­дели, которые нам навязывает социум и которым мы бессознательно следуем всю жизнь.

У успешных мужчин много тестостерона

В этом есть доля истины. Ученые из Гарварда обнаружили непосредственную связь тестостерона с развитием правого полушария мозга. У мужчин с высоким уровнем тестостерона левое полушарие было развито хуже, а правое – напротив, лучше. Поэтому у таких людей недюжинные способности к пространственно-образному мышлению, им легко даются математика, архитектура, геометрия и прочие науки, а также творчество. У мужчин с раз­витым правополушарным мышлением всякая поступающая информация не просто запоминается, а сразу же переосмысляется и синтезируется, производя на свет уже новый информационный продукт. Поэтому среди ученых есть мнение, что тестостерон – двигатель цивилизации. Еще его часто называют гормоном статуса.

Тестостерон – двигатель цивилизации. Еще его часто называют гормоном статуса

Почему одни мужчины стареют быстрее других

Дело опять в гормонах. Тестостерон начинает вырабатываться в яичках плода-мальчика еще в утробе матери, а пик его производства приходится на переходный возраст. Благодаря тестостерону у подростков начинают расти пенис, борода, усы, происходит перераспределение подкожной жировой клетчатки по мужскому типу, меняется тембр голоса и в конце концов возникает сексуальное желание. С возрастом количество этого гормона постепенно снижается, у каждого мужчины это происходит по индивидуальной генетической программе. В среднем после 30 лет уровень тестостерона падает на 1–2% в год. Чтобы его сохранить в норме, полезно следить за своим весом (у полных мужчин после 30 с каждым годом в крови тестосте­рона становится на 10–20% меньше) и чаще заниматься сексом – тренировки стимулируют выработку этого гормона.

Что влияет на размер пениса

Размер – своего рода мужское приданое. Фактор чисто генетический. Лотерея. Если объяснять по-научному, величина его члена зависит от наполняемости пещеристых тел кровью во время эрекции. У кого-то способность пещеристых тел к расширению заслуживает всяческих похвал, поскольку приводит к увеличению пениса в три и более раза относительно состояния покоя. У других размер может изменяться совсем незначительно. Нормой считается длина в состоянии эрекции от 5 см (не плачьте!), а среднестатистический размер в эрегированном состоянии – 13–18 см. Считается, кстати, что пенис может расти до 23–24 лет. Кстати, то, что можно определить его размер по форме носа, а также по длине большого пальца на ноге, толщине большого пальца на руке и т.п. – миф. Врачи говорят, что все это ни при чем – у человека с маленькими ладонями может быть выдающаяся поло­вая анатомия. Зато рекомендуем обратить внимание на размер автомобиля – он часто обратно пропорционален размеру пениса.

Правда ли, что волосатые мужчины хороши в постели

Азиаты или индейцы практически не имеют никакой растительности на теле и при этом ни в чем не уступают в сексуальном плане испанцам или грузинам. Кстати, по словам французского пластического хирурга Катрин де Гусак, у мужчин с возрастом волос на теле становится больше, а у женщин – меньше. Вряд ли кто-то решится утверждать, что пожилые мужчины обладают большим либидо, чем молодые.

Почему в юности он больше хочет, а она больше мечтает

Нейропсихолог Борис Цирюльник объясняет это так: «У мальчиков в переходном возрасте уровень тестостерона может за два-три месяца подскочить в 18 раз. У девушек процесс происходит мягче – синтез тестостерона у них увеличивается в три-четыре раза за два-три года». Отчасти поэтому для прекрасного пола романтический аспект отношений так же важен, как и физический. И еще: при совместном просмотре фильма в последнем ряду кинотеатра мы в состоянии уловить суть сюжета, а мальчики – нет. Даже если это порно.

То, что вы можете определить размер его члена по форме носа, длине большого пальца на ноге, толщине большого пальца на руке, – миф

Почему у мужчин растет грудь

Как правило, избыток женского гормона эстрогена, который воздействует на грудные железы и феминизирует мужскую фигуру, наблюдается у мужчин с лишним весом. Многочисленные исследования выявили, что жировая ткань – это огромный эндокринный орган, который синтезирует множество гормонов. В том числе и эстрогенов. Поэтому, когда грудь мужчины вызывает зависть у девушек, ему однозначно пора к эндокринологу.

Откуда приходит секс

Из яичек, которые у большинства мужчин имеют приблизительно одинаковые размеры – около 4 см в диаметре. Более миниатюрные варианты должны вас насто­рожить: это, скорее всего, означает, что у вашего друга не все в порядке с уровнем мужских гормонов. Да и с либидо, возможно, проблемы. Удаление одного яичка (травма, опухоль) может никак не сказаться на сексуальной активности и уровне тестостерона. (Помните беднягу Стива из «Секса в большом городе», у которого был рак яичек и одно из них ему удалили? Его подруга Миранда, у которой, в свою очередь, была «угасающая функция яичников», забеременела от него с первого раза!) Но в редких случаях уровень мужских гормонов может и понизиться, и в этом случае мужчине поможет эндокринолог. Или пластический хирург, который вживит в мошонку силиконовый имплантат, по своей форме и размеру соответствующий утерянному яичку. Необходимости в этом нет никакой, кроме эстетической, но повышение самооценки может чудодейственным образом наладить его сексуальную жизнь.

Почему у мужчин нет целлюлита

Все просто – у них от природы более развитая (то есть более плотная) мышечная ткань, а кожа мужчины содержит больше коллагена. Но с возрастом, если мужчина не занимается собой, его мышцы зарастают жиром и исчезают. Природа, как вы можете заметить, вполне справедлива.

Страдают ли мужчины от стресса

Даже больше! Дело в том, что эмоциональный центр в мозгу непосредственно связан с гипоталамусом и гипофизом, которые отвечают за выработку гормонов. А значит, следствием тяжелого переживания может быть не менее тяжелый гормональный сбой. Этому­ риску особенно подвержены мужчины старше 45 лет.

Неужели у него тоже будет климакс

Лучше не бросаться такими словечками, особенно в его присутствии, а то он впадет в панику! Так называемая андропауза проходит не так интенсивно, как менопауза у женщин, но от нее все равно никуда не деться. Уровень все того же тестостерона с годами снижается постепенно (после 50 лет он падает как минимум у 10–20% представителей сильного пола), но не заметить этого процесса нельзя. Симптомы: ослабление памяти и внимания, проблемы с эрекцией и либидо, повышенная потливость и утомляемость. Самая эффективная терапия – секс и спорт. А еще лучше – большая любовь, как в 17 лет.