15 фактов, которые помогут лучше понять мужчину и его желания

Есть ли у него критические дни, что с ним происходит в течение дня, и прочие новые факты о тайной гормональной жизни вашей второй половины.
Смотрим!
Сколько дней в мужском месяце
На этот счет есть разные точки зрения. А если точнее, в мужском организме одновременно идут несколько циклических процессов. «Сперматозоиду нужно 72–74 дня для того, чтобы созреть полностью, – объясняет французский андролог Сильвиен Мемун. – Поэтому спермограмму в центрах репродукции рекомендуют делать каждые три месяца». Но недавно обнаружили и другую странную закономерность. Американские ученые в 1960-х годах выдвинули гипотезу, что у мужчин также существует месячный цикл. Доказательства ищут до сих пор. Например, фармацевтический концерн Bayer провел недавно исследование, показавшее, что у мужчин регулярно случаются критические дни. Причина – гормональные колебания, которые влияют как на либидо, так и на общее состояние вашего мужчины и на его эмоции. В это время он то дуется, то раздражается по пустякам. Ученые полагают, что периодичность мужских истерик составляет от 23 до 33 дней. Есть мнение, что кроме всего вышеперечисленного на его самочувствие и сексуальное желание сильно влияет луна: мужчина хочет свою женщину в соответствии с месячным циклом с двумя пиками: главный пик приходится на полнолуние, а второй – на новолуние.В общем, есть смысл начать вести мужской менструальный календарь. Вас смущает в данном контексте слово «менструальный»? В Америке с недавних пор активно используется термин mАnstruation – можете пользоваться им.
У нас есть грудь, ПМС и овуляция. Мужчинам тоже не скучно – по данным новых исследований, у них тоже есть... mAnstruation
Есть ли у мужчин женские гормоны
Наша природа парадоксальна и... совершенна. Мужчина и женщина реально дополняют друг друга, с физиологической точки зрения миф Платона о двух половинках еще как имеет смысл – в женском организме присутствуют мужские гормоны, мужской не может существовать без женских. В частности – без эстрадиола, самого активного женского гормона-эстрогена, который у нас вырабатывается в яичниках и надпочечниках, а у мужчин – в яичках, надпочечниках и периферических тканях. У взрослого мужчины за сутки образуется около 40 мкг эстрадиола. Этот гормон, кстати, играет важную роль в мужской фертильности. Кроме того, мужчине женские гормоны нужны для крепости костей. Нам же мужские гормоны необходимы для здоровья костей и мышц, а также хорошего сексуального влечения. По мнению профессора Ричарда Шарпа из лондонского Центра репродуктивной медицины, разница между мужчиной и женщиной состоит в том, что женский организм перерабатывает больше тестостерона в эстроген, чем мужской. У женщин с повышенным уровнем тестостерона либидо обычно высокое, они более бодры, энергичны и инициативны, активнее добиваются успехов в карьере. Но зато им приходится гораздо чаще делать эпиляцию – от тестостерона активнее растут волосы.
Растут ли от тестостерона мускулы
Как ни странно, нет. Зато от тестостерона зависит сила сексуального желания мужчины. Но совершенно не обязательно, что крупный, мускулистый, волосатый самец будет хорош в постели. Тяжелая челюсть, широкие плечи и мускулы являются вторичными половыми признаками – за них ответственна мужская Y-хромосома. На формирование фигуры влияет еще и наследственность: у высокого и мужественного отца с большей вероятностью родится Шварценеггер, а не Вуди Аллен. Кстати, о половой жизни Вуди Аллена ходят легенды, а Шварценеггер знаменит преимущественно своими бицепсами.
Что с мужчиной происходит в течение дня
Не думайте, что только вы клюете носом до полудня, а после обеда отвлекаетесь на всякие фантазии, чаще всего неприличные. Зря говорят, что мужчины – существа примитивные, они устроены примерно так же, как мы – то есть сложно. Например, из-за того, что секреция тестостерона у мужчин происходит не постоянно, а эпизодически, уровень этого гормона в крови в течение суток колеблется, и очень значительно. Максимальный уровень тестостерона наблюдается между 2 часами ночи и 6 утра (поэтому им нравится секс на рассвете), минимальный – около часа дня. У женщин пик сексуального желания наступает где-то к 16:00. Правда, у мужчин суточные гормональные колебания не так сильно сказываются на настроении и тонусе, как у девушек. Или они просто с детства учатся это скрывать?
Правда ли, что чем больше у мужчины тестостерона, тем он агрессивнее
Неправда. Это миф, который ученые недавно окончательно опровергли. Несмотря на то что в животном мире самцы с низким уровнем тестостерона в крови обычно проигрывают в схватках с теми, у кого с тестостероном все в порядке, у homo sapiens все по-другому. Главный мужской гормон влияет исключительно на либидо. Как у мужчин, так и у женщин. Да, мужчины более агрессивны по своей природе, это факт. По статистике, к десяти годам среднестатистический мальчик участвует как минимум в одной потасовке или драке. И только одна девочка из пяти может похвастаться тем же. Но происходит это отнюдь не из-за тестостерона. «Добрая девочка» и «мальчик-хулиган» – всего-навсего ролевые модели, которые нам навязывает социум и которым мы бессознательно следуем всю жизнь.
У успешных мужчин много тестостерона
В этом есть доля истины. Ученые из Гарварда обнаружили непосредственную связь тестостерона с развитием правого полушария мозга. У мужчин с высоким уровнем тестостерона левое полушарие было развито хуже, а правое – напротив, лучше. Поэтому у таких людей недюжинные способности к пространственно-образному мышлению, им легко даются математика, архитектура, геометрия и прочие науки, а также творчество. У мужчин с развитым правополушарным мышлением всякая поступающая информация не просто запоминается, а сразу же переосмысляется и синтезируется, производя на свет уже новый информационный продукт. Поэтому среди ученых есть мнение, что тестостерон – двигатель цивилизации. Еще его часто называют гормоном статуса.
Тестостерон – двигатель цивилизации. Еще его часто называют гормоном статуса
Почему одни мужчины стареют быстрее других
Дело опять в гормонах. Тестостерон начинает вырабатываться в яичках плода-мальчика еще в утробе матери, а пик его производства приходится на переходный возраст. Благодаря тестостерону у подростков начинают расти пенис, борода, усы, происходит перераспределение подкожной жировой клетчатки по мужскому типу, меняется тембр голоса и в конце концов возникает сексуальное желание. С возрастом количество этого гормона постепенно снижается, у каждого мужчины это происходит по индивидуальной генетической программе. В среднем после 30 лет уровень тестостерона падает на 1–2% в год. Чтобы его сохранить в норме, полезно следить за своим весом (у полных мужчин после 30 с каждым годом в крови тестостерона становится на 10–20% меньше) и чаще заниматься сексом – тренировки стимулируют выработку этого гормона.
Что влияет на размер пениса
Размер – своего рода мужское приданое. Фактор чисто генетический. Лотерея. Если объяснять по-научному, величина его члена зависит от наполняемости пещеристых тел кровью во время эрекции. У кого-то способность пещеристых тел к расширению заслуживает всяческих похвал, поскольку приводит к увеличению пениса в три и более раза относительно состояния покоя. У других размер может изменяться совсем незначительно. Нормой считается длина в состоянии эрекции от 5 см (не плачьте!), а среднестатистический размер в эрегированном состоянии – 13–18 см. Считается, кстати, что пенис может расти до 23–24 лет. Кстати, то, что можно определить его размер по форме носа, а также по длине большого пальца на ноге, толщине большого пальца на руке и т.п. – миф. Врачи говорят, что все это ни при чем – у человека с маленькими ладонями может быть выдающаяся половая анатомия. Зато рекомендуем обратить внимание на размер автомобиля – он часто обратно пропорционален размеру пениса.
Правда ли, что волосатые мужчины хороши в постели
Азиаты или индейцы практически не имеют никакой растительности на теле и при этом ни в чем не уступают в сексуальном плане испанцам или грузинам. Кстати, по словам французского пластического хирурга Катрин де Гусак, у мужчин с возрастом волос на теле становится больше, а у женщин – меньше. Вряд ли кто-то решится утверждать, что пожилые мужчины обладают большим либидо, чем молодые.
Почему в юности он больше хочет, а она больше мечтает
Нейропсихолог Борис Цирюльник объясняет это так: «У мальчиков в переходном возрасте уровень тестостерона может за два-три месяца подскочить в 18 раз. У девушек процесс происходит мягче – синтез тестостерона у них увеличивается в три-четыре раза за два-три года». Отчасти поэтому для прекрасного пола романтический аспект отношений так же важен, как и физический. И еще: при совместном просмотре фильма в последнем ряду кинотеатра мы в состоянии уловить суть сюжета, а мальчики – нет. Даже если это порно.
То, что вы можете определить размер его члена по форме носа, длине большого пальца на ноге, толщине большого пальца на руке, – миф
Почему у мужчин растет грудь
Как правило, избыток женского гормона эстрогена, который воздействует на грудные железы и феминизирует мужскую фигуру, наблюдается у мужчин с лишним весом. Многочисленные исследования выявили, что жировая ткань – это огромный эндокринный орган, который синтезирует множество гормонов. В том числе и эстрогенов. Поэтому, когда грудь мужчины вызывает зависть у девушек, ему однозначно пора к эндокринологу.
Откуда приходит секс
Из яичек, которые у большинства мужчин имеют приблизительно одинаковые размеры – около 4 см в диаметре. Более миниатюрные варианты должны вас насторожить: это, скорее всего, означает, что у вашего друга не все в порядке с уровнем мужских гормонов. Да и с либидо, возможно, проблемы. Удаление одного яичка (травма, опухоль) может никак не сказаться на сексуальной активности и уровне тестостерона. (Помните беднягу Стива из «Секса в большом городе», у которого был рак яичек и одно из них ему удалили? Его подруга Миранда, у которой, в свою очередь, была «угасающая функция яичников», забеременела от него с первого раза!) Но в редких случаях уровень мужских гормонов может и понизиться, и в этом случае мужчине поможет эндокринолог. Или пластический хирург, который вживит в мошонку силиконовый имплантат, по своей форме и размеру соответствующий утерянному яичку. Необходимости в этом нет никакой, кроме эстетической, но повышение самооценки может чудодейственным образом наладить его сексуальную жизнь.
Почему у мужчин нет целлюлита
Все просто – у них от природы более развитая (то есть более плотная) мышечная ткань, а кожа мужчины содержит больше коллагена. Но с возрастом, если мужчина не занимается собой, его мышцы зарастают жиром и исчезают. Природа, как вы можете заметить, вполне справедлива.
Страдают ли мужчины от стресса
Даже больше! Дело в том, что эмоциональный центр в мозгу непосредственно связан с гипоталамусом и гипофизом, которые отвечают за выработку гормонов. А значит, следствием тяжелого переживания может быть не менее тяжелый гормональный сбой. Этому риску особенно подвержены мужчины старше 45 лет.
Неужели у него тоже будет климакс
Лучше не бросаться такими словечками, особенно в его присутствии, а то он впадет в панику! Так называемая андропауза проходит не так интенсивно, как менопауза у женщин, но от нее все равно никуда не деться. Уровень все того же тестостерона с годами снижается постепенно (после 50 лет он падает как минимум у 10–20% представителей сильного пола), но не заметить этого процесса нельзя. Симптомы: ослабление памяти и внимания, проблемы с эрекцией и либидо, повышенная потливость и утомляемость. Самая эффективная терапия – секс и спорт. А еще лучше – большая любовь, как в 17 лет.
А вы знали об этом?
Самый дорогой коктейль в мире стоит порядка 9 000 долларов — и это всего за 80 граммов. А все дело в том, что его делают из алкогольных напитков, которые были созданы еще до Французской революции и принятия декларации о полной независимости США.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Почему многие народы испытывают неприязнь к русскому народуhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43283643907/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии