Лествичное право: почему у русских младший брат был главнее старшего сына

Многие века на Руси в случае смерти великого князя власть часто передавалась не его старшему сыну, а младшему брату. Этот принцип, названный лествицей или лествичным правом, был призван помочь правителям решать важнейшие задачи.

«Ряд Ярослава»

Большинство историков сходятся во мнении, что Ярослав Мудрый сумел не только создать сильное Древнерусское государство, но и был инициатором введения новой системы престолонаследия. Именно она становилась гарантом относительной стабильности на Руси. До XI века Древняя Русь воспринималась как родовое владение. При патримонии, когда власть передавалась от отца по наследству, право на великокняжеский престол имел любой князь правящей династии. Это приводило к войнам – между Святославовичами в 972-978 годах и между Владимировичами в 1015-1026 годах.

В своем завещании, так называемом «ряде», Ярослав Мудрый заложил новый принцип передачи власти – принцип старейшинства, названный лествичным правом. По-прежнему главным считался киевский стол, но наследовался он по новым правилам. Претендентом первой очереди становился первый по старшинству брат умершего князя. Если таковой отсутствовал – стол переходил к другим братьям по старшинству. И только когда в «горизонтальной ветви» династии претенденты кончались, рассматривались кандидатуры представителей «вертикальной» родовой ветви – сыновья умершего князя.

Единство Ярославичей

Следующими претендентами становились сыновья старшего брата умершего князя. Затем – сыновья других его братьев по старшинству.

Ярослав Мудрый завещал своим сыновьям применять лествичное право. После его смерти старший сын Изяслав встал «в отца место», то есть стал верховным правителем Руси и занял киевский престол. Другие сыновья получили собственные уделы: Святослав – Чернигов, Всеволод – Переяславль Южный, Вячеслав – Смоленск, Игорь – Владимир Волынский. В случае смерти Изяслава престол должен был перейти к следующему брату по старшинству. Хотя младшие братья несколько раз выступали против Изяслава и даже изгоняли его из Киева, почти два десятилетия после смерти Ярослава Мудрого между потомками наблюдалось относительное согласие.

Предложенная Ярославом Мудрым система имела важное значение для дальнейшего формирования русской государственности. Уделы Ярославичей стали основой территориально-политической структуры, при которой княжествами правили представители одного рода.

Не жити в распрях и ссорах

Лествичный принцип наследования на Руси действовал и после того как Древнерусское государство в 1097 году по решению Любечского съезда распалось на отдельные княжества. Новая система наследования должна была помочь сохранить государственное единство и умерить пыл тех князей, которые пытались сделать свои княжества независимыми.

Когда лествичное право было нарушено в 1425 году, это привело к затяжной междоусобной войне. После смерти Василия I, старшего сына Дмитрия Донского, московский престол перешел не к его брату Юрию Дмитриевичу, а к сыну – Василию II (Темному). Это нарушило и лествичное престолонаследие, и прямое завещание Дмитрия Донского. Вплоть до 1453 года потомки Донского воевали за право сесть на великокняжеский престол – сначала племянник Василий Темный решал спор с дядей Юрием, а после его смерти – с его сыновьями (своими двоюродными братьями).

Исключения из правил

В новой системе наследования было несколько исключений. Первое – те потомки, чьи отцы не бывали на великом княжении, раз и навсегда лишались возможности претендовать на престол. Таких называли «изгоями». Часто изгоями называли «осиротевших» князей – тех, кому отец или дядя не успели из-за скоропостижной смерти передать удел. Именно князья-изгои становились главными инициаторами войн с правящими князьями за те или иные земли.

Второе исключение касалось женщин. Ни сестры, ни дочери умершего князя к престолонаследию традиционно не допускались. Однако, по мнению русского историка Сергея Соловьева, мужья старших сестер умершего князя получали преимущество перед его младшими братьями. Одним из примеров того, как представитель княжеского рода по женской линии претендовал на престол, считается Всеволод Ольгович (зять Мстислава Великого). В 1139 году он сел на киевский престол и смог удерживать его 7 лет, до самой смерти в 1146 году. Престол он, согласно лествичному праву, передал своему брату – Игорю Ольговичу.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/156772-lestvichnoe-pravo-poche...

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