Почему немцы не захватили Ленинград, а только блокировали город на Неве

Блокада немцами Ленинграда в период Великой Отечественной войны - одно из самых неприятных событий с человеческой точки зрения. Огромный город с большим количеством людей был лишен продовольствия, поддержки красной армии, но не веры и упорства.

Блокада продлилась 872 дня (с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года). Но почему же немцы не сразу захватили город, когда был намечен их известный блан быстрой войны - "Блицкриг" - в 1941 году. Что помешало немцам завладеть городом на Неве, который по совместительству был и важной точкой для морского флота СССР.

Изначально немецкое направление формировалось по трем направлениям - Север, Центр, Юг. Все три армии имели четкие задачи. Армия группы "Север" двигалась на Ленинград, "Центр"- на Москву, а "Юг" - на Киев.

Георгий Константинович Жуков

Но по прошествии нескольких месяцев Великой Отечественно войны, немецкое командование начинало понимать, что план быстрой войны против СССР не особо выполняется и многие запланированные победы уже выбиваются из сроков. Особые трудности немцы испытали по направлению "Центр", то есть к Москве. Но по прошествии нескольких месяцев Великой Отечественно войны, немецкое командование начинало понимать, что план быстрой войны против СССР не особо выполняется и многие запланированные победы уже выбиваются из сроков. Особые трудности немцы испытали по направлению "Центр", то есть к Москве.

Хоть советские войска и понесли большие потери, но все же они еще имели резервы и были готовы сражаться с немцами за каждый дом.

Немецкая армия группы "Центр" понесла большие потери, в следствии чего, для дальнейшего похода на Москву требовалась незапланированная поддержка.

Поддержка прибыла с армий других направлений, в том числе с группы армии "Север", которая как раз направлялась на Ленинград. Генерал-фельдмаршал - Вильгельма фон Лееба - на подходе к Ленинграду столкнулся с нехваткой сил для штурма города. Но вместо подкрепления он получил как раз приказ о переводе части своих войск группе армии "Центр".

Таким образом, немецких сил на Ленинградском направлении не хватало для наступления на город, единственно, что они могли сделать - блокировать его и устраивать налеты.

Немецкие танка

К тому же, у немецких генералов возник вопрос, хватить ли мужества у их солдат уничтожать мирных жителей города. Поскольку дальнейшее наступление на город Ленинград было невозможно из-за нехватки сил, то единственным выходом для немцев оставалось блокировать город, который был практически без защитников, а так же авиацией уничтожать склады с продовольствием.

Таким образом, немецкие генералы 18-й армии, осаждавшей Ленинград, были соучастниками большого преступления с немецкой стороны, которое было в духе войны уничтожения.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно оправдать чудовищное злодеяние палача народов Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этому садисту изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, прячась за которыми наступали на Ленинград немцы!

Одновременно с этим разве можно простить настоящее свинство и подлость партийных функционеров, которым так бережно обходился изувер Сталин, снабжая их спецстоловые всевозможными деликатесами , когда все население Ленинграда голодало и отцы и матеря хоронили своих детей , умерших от голода!Вот она – злодейская и животная сущность коммунистических нехристей!

В этом отношении разве можно без сожаления смотреть , например, на памятную табличку«Все умерли! Осталась одна Таня!», установленную в 2005 году на фасаде одного из домов на улице Репина в Ленинграде . Этой леденящей кровь фразой завершился дневник 11-летней погибшей ленинградской девочки Тани Савичевой! Но есть и еще одно отличие улицы Репина от прочих улиц нынешнего Санкт-Петербурга – она прозвана «улицей мертвых» , поскольку на этой ,пожалуй , самой узкой улице города зимой 1941– 1942 годов был морг под открытым небом, полностью заваленный в несколько рядов трупами блокадников!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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