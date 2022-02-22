«Мёртвые души»: писал ли Гоголь второй том на самом деле

11 июня 1842 года были опубликованы «Мёртвые души» Николая Васильевича Гоголя. Первое издание именовалось «Похождения Чичикова или Мёртвые души». Что не так с самым загадочным произведением писателя?

Расскажи, брат Пушкин, анекдот…

Безусловно, каждый уважающий себя «читатель» сегодня знает, что идею поэмы подсказал Гоголю не кто иной, как Пушкин. Это задокументировано в их переписке, от 7 октября 1835 года, а позднее, в 1847 году, Гоголь прямо напишет о факте передачи сюжета в «Авторской исповеди». Исследователи толковали это по-разному. К примеру, Юрий Манн писал о характере «подсказки» так: «Она заключается не в том, что анекдот с мёртвыми душами может быть реализован вообще, а в том, что на его основе можно создать большое произведение…». Но что же это получается? Знаковую вещь Гоголя придумал Пушкин? Конечно, нет. Дело в том, что Пушкин рассказал Гоголю анекдот, смешную, современную историю о похождениях хитрого дельца. Анекдот, не более.

Пушкиным просто была дана зацепка, за которую не каждому дано ухватиться, а использовать ее именно таким образом мог только Гоголь.

Зная, сколько Гоголь переписывал, дополнял, переделывал и снова переписывал набело главы поэмы, можно представить, что осталось бы от пушкинских зарисовок.

А были ли иллюстрации?

Нужно отметить, что Гоголь, видимо, на протяжении всего времени создания первого тома, хранил в себе ощущение, что должен отдать некую дань Пушкину. Дань не за сюжет или идею, а за стимул к созданию большого произведения. В «Авторской исповеди» Гоголь пишет: «Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он давно уже склонял меня приняться на большое сочинение…». Писательскую благодарность можно усмотреть уже в жанровом определении «Мёртвых душ». Гоголь назвал свое произведение поэмой. Кто-то полагал, что это лишь свойственная ему насмешка над всем и вся. Но почему бы не предположить, что поэмой «Мёртвые души» называются и потому, что если б их написал Пушкин, то это уж точно была бы поэма?

Вопреки распространенному заблуждению, в первом издании гоголевской поэмы вообще не было никаких иллюстраций. А.А. Агин создал серию рисунков к поэме, которые должны были войти в книгу, но впервые опубликованы они были только через 4 года, в 1846 году, в сборнике «Сто рисунков к поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Рисунки Агина принято считать «классическими». Возможно, это и повлияло на распространенное мнение о наличии иллюстраций в первой книге.

Впоследствии многие художники находили вдохновение в поэме Гоголя, и создавали чудесные коллекции иллюстраций к ней. Художники П.М. Боклевский, В.Е. Маковский, П.П. Соколов, Марк Шагал. Рисунки талантливы и веселы, до сих пор они украшают различные издания поэмы, выпускаемые по всему миру.

Гоголь жёг?

Магия цифр. 11 июня 1842 года вышел первый том поэмы, а 11 февраля 1852 года Гоголь сжигает том второй. Этот поступок был столь неоправдан и непонятен современникам писателя, сколь необъяснимым остается и сегодня. Человеческий ум не дремлет и придумывает новые и новые версии, которые могут если не объяснить, то пролить немного света на это происшествие.

Версия первая, официальная, заключается в том, что Гоголь действительно сжёг второй том «Мёртвых душ». Он задумал написать трилогию, о чём напрямую свидетельствуют заметки в записных книжках писателя.

В ночь с 11 на 12 февраля у Гоголя случился очередной приступ его психического недуга. Разочарование в результатах собственного труда, ощущение того, что он написал что-то не так и не о том, что не достиг нужного уровня, не создал желаемых образов, заставило его бросить рукопись в огонь камина. Вероятно, что Гоголь, который мечтал во втором томе, по его же собственным словам, вывести героев более чистых, устремленных к правильным ценностям и идеалам, добродетельных, не сумев сделать этого, понял, что его теория не верна. Что нет предпосылок для таких типажей на Руси. И попытался остановить себя. Остановиться он смог лишь таким образом.

По другой теории, которая менее вероятна, но всё же имеет право на существование, Гоголь вовсе не писал второго тома. Видимо, последователи этой версии считают, что несколько лет писатель лишь изображал кропотливый труд над текстом, на самом деле ничего не создавая. Согласно ещё одной версии, Николай Васильевич, почерк которого известен, благодаря сохранившимся образцам, своей витиеватостью, просто не смог разобрать написанного им же самим. Маловероятно? Что ж… должно быть, время уже не рассудит этого спора, поэтому все версии останутся неподтвержденными. Загадки Гоголя такие загадки.

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