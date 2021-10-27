Подземные чудеса мира

В этой подборке вас ждут удивительные подземные чудеса – пещеры, реки, станции метро.

Творения и природы.



Пещеры Вайтомо, Новая Зеландия

Это место еще называют пещерами светлячков. Вайтомо состоит из 150 пещер, однако среди них есть одна самая популярная – пещера Глоуворм. Здесь обитают удивительные светлячки, которые живут лишь в Новой Зеландии. Только представьте себе – вы в пещере, которая мерцает зелено-голубыми огоньками. Это место похоже на звездное небо.

Кубер-Педи, Австралия



Это место практически безводное и необжитое, со странным ландшафтом. Когда-то Кубер-Педи был знаменит как мировая столица опалов. Люди здесь жили под землей. Теперь здесь находятся музеи, магазины и даже картинные галереи.

Пещеры Канго, Южная Африка



Четверть миллиона туристов прибывает, чтобы посетить эти пещеры каждый год. Считается, что это одни из самых красивых пещер в мире. Это удивительные формирования – работа воды и времени.

La Ville Souterraine, Канада



Зима в Канаде суровая, поэтому был создан самый большой подземный город в мире, во избежание холодов. С 1960-х 33 км подземных дорог было проложено, чтобы обеспечить доступ к метро, крупнейшим отелям, торговым центрам, тысячам офисов, квартир и ресторанов, кино и театров.



Этот ирреальный парк на 83 квадратных мили в южном Айдахо является результатом извержения лавы. Пещеры влажные, черные как смоль и тихие, однако есть места где верхушка пещеры разрушена и тогда туда попадает солнечный свет, делая её более загадочной! Входит в список десяти малоизвестных чудес природы.

Станция муниципалитета, США



Эта станция метро Нью-Йорка, которая была открыта в 1904 году, сегодня она уже устарела. Великолепная архитектура – витражи, окна в крыше и медные люстры украшают ее кривые стены и выгнутые потолки. Можно даже прокатиться на пассажирском поезде №6.

Подземные реки Юкатана, Мексика



Известняк, который формирует полуостров Юкатан, пронизан водосточными колодцами, названными ценотами. Самыми ошеломляющими являются огромные глубокие источники бирюзового водного потока в драматических пещерах, майя называли такие места вратами в подземелье.

Подземная река Пуэрто-Принсеса, Филиппины



Прокатитесь на лодке вниз по утесу, через неосвещенные подземные пещеры, вы получите незабываемые впечатления от этого тура. Эта уникальная подводная речная система является самой длинной в мире, ее посещают более чем 500000 туристов в год.

Пещера Тростниковой флейты, Китай



Это естественная известняковая пещера была найдена случайно. Названа она именем тростника – это ярко освещенная волшебная страна с внушительными сталактитами, сталагмитами и горными формированиями. А в центре пещеры тростниковой флейты находится бассейн, при виде которого захватывает дух.

Подворье Mary King’s Close, Шотландия



Это место полно легенд о призраках. В переводе с английского – Тупик Мэри Кинг. Это подземная улица в Эдинбурге. Сейчас здесь проводят экскурсии, а на этой улице стоят актеры, переодетые в героев легенд. Одна из самых популярных легенд гласит, что хозяйка этого владения Мэри Кинг замуровала в одной из комнат свою дочку, которая и умерла здесь. Говорят, что дух этой девочки до сих пор не нашел покой, тысячи туристов приносят в эту пещеру куклы и украшения, чтобы упокоить дух девочки.

Пещеры Аджанта, Индия



Это высеченный в скале комплекс из 30 пещер, великолепный пример античного искусства. Замечательно сохранившиеся фрески, резные фигурки и скульптуры, датирующиеся от 200 н.э к 650 н. э., считают шедеврами буддистского религиозного искусства. Пещеры Аджанта – одна из самых популярных достопримечательностей Индии.

Подземный город Деринкую, Турция



Расположенный в вымытом дождем бассейне в южной Каппадокии, этот обширный древний подземный город содержит множество комнат, прихожих, конюшни, церкви, виноградные прессы и прессы для отжима масла, дымоходы, для того чтобы поступал свежий воздух в подземелье. Здесь также находятся школы, комнаты для исследования, и даже могилы. Это целый подземный город.

Катакомбы Парижа



Туристы могут блуждать через мили клаустрофобных, темных и влажных пещер, туннели и карьеры стали захоронением приблизительно шести миллионов Парижан. Здесь повсюду кости. Ровные мрачные проходы из костей формируют стены.

Пещеры Чеддер, Англия



Внизу ущелья Чеддер на юго-западе Англии были найдены пещеры, которые соединены между собой подземными реками, образованными еще в Ледниковый период. Сегодня пещеры освещаются прожектором так, чтобы посетители могли наблюдать за красивыми сталагмитами, сталактитами и различными формированиями в гладких бассейнах.

Ледяные пещеры Кверкфьёлль, Исландия



В пещере Кверкфьёлль скрывается интерьер замка снежной королевы. Две стихии сталкиваются, ведь здесь так же находится действующий вулкан, лава которого плавит лед. Туннели и пещеры, удивительные реки, приведут в восторг любого туриста. Эти пещеры простираются более чем на 2 км, поэтому лучше всего исследовать это место с очень опытным гидом.

Склеп капуцинов, Италия



Эта жуткая, но очень привлекательная пещера находится под церковью Santa Maria della Concezione в Риме, здесь находятся кости более чем 4000 монахов, которые умерли в период с 1500 до 1870, кости декорированы вдоль стен.

Казематы Бок, Люксембург



Вниз от северо-восточного угла старого исторического района Люксембурга, находится широкая сеть подземных проходов, которые использовались, как оборонительная система страны. Теперь это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Добраться до этого места можно только на корабле, или же спуститься по длинной лестнице, которая состоит из 656 ступенек, вырезанных в утесе. Пещеры стали популярной достопримечательностью и одними из самых красивых пещер в мире. Они были обнаружены рыбаками в 18-м столетии. Сталактиты, формирования сталагмита и морское озеро – основные красочные элементы в этих пещерах.

Соляная шахта Велички, Польша



Эта шахта помещена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1978. Эту поразительную подземную шахту недалеко от города Кракова посещает больше, чем один миллион туристов каждый год. У девяти уровней более 300 галерей с произведениями искусства, алтарями и историческими и религиозными деятелями, созданными из соли. Соляная шахта Велички – очень популярная достопримечательность.

Пещера Пеш-Мерль, Франция



Оригинальные доисторические наскальные рисунки находятся в этой пещере, которая расположилась вблизи к дереве Кабрере в юго-западной Франции. Удивительное горное искусство, изображающее бизонов и мамонтов, было обнаружено в 1922 году. Побывав в этой пещере, вы погрузитесь в каменный век.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2332759336521304599/

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