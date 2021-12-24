Важные цитаты Патриарха Кирилла

12 лет назад состоялась интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вспоминаем важные высказывания предстоятеля Русской Церкви за год на темы, которые сейчас волнуют большинство людей в стране.

Находясь в изоляции, мы остро ощутили, что значит остаться без привычного живого общения, которого никогда в полной мере не сможет заменить общение виртуальное.

Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно, так же как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от нее.

Для меня было тяжелой травмой необходимость призвать людей публично, через телевидение, не посещать Божьи храмы. (Весной 2020 года, — Прим. ред). Вся моя жизнь посвящена тому, чтобы приглашать людей в храмы, приводить людей к Богу. Другой цели в моей жизни нет. И тут… вынужден патриарх сказать: «Не ходите в храмы». Это было тяжело сказать не только морально, но даже физически.

В каких-то экстремальных условиях непосещение храма возможно. Но это не должно ослаблять нашей веры, понижать уровня нашего воцерковления, а тем более, подрывать нравственные основы христианской жизни.

Если вместе с посещением храма мы перестаем быть хорошими христианами или даже просто перестаем быть христианами — это великий грех.

Я испытываю чувство искренней благодарности и радости за то, что замечательная традиция жертвенного служения во имя блага и здоровья жизни ближних сохраняется в жизни современных людей, в том числе молодежи.

Забота о жизни — это непременная обязанность каждого человека. Вот почему самоубийство является непрощенным грехом. Жизнь и здоровье — это дар Божий. И ответственность за этот дар несет сам человек.

Развитие цифровых технологий вооружает человечество способностью осуществлять тотальный контроль над личностью… Максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство. И все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами. Вот почему Церковь категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью.

В книге Апокалипсис сказано, что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком. Там не используются эти слова, но из содержания совершенно ясно, что речь идет о способности тотально контролировать человеческое поведение.

Диавол является не в виде злодея, кощея бессмертного, а в виде ангела света (см. 2 Кор. 11:14); и пришествие в мир антихриста будет сопровождаться появлением удивительного человека, который по своей интеллектуальной мощи, по силе воздействия на людей способен будет вывести человечество из тех кризисов, в которые оно попало.

Пастырский призыв и пастырский совет Белоруссии: все вопросы нужно решать мирно. Но если вопросы существуют, их нужно решать. И это уже обращение к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие или напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного обсуждения проблем с выходом на конкретные решения.

Фанар не допустил ошибку, а совершил преступление (речь о признании патриархом Варфоломеем ПЦУ, — Прим. ред). Я говорю это с горечью. С чужих мыслей и с чужих слов Константинопольский Патриарх совершил то, что совершил. Я не случайно подчеркиваю: с чужих, потому что обладаю информацией о том, что Патриарх Варфоломей находился под давлением могущественной политической силы, связанной с одной из сверхдержав. Его положение в Турции, мы знаем, очень сложное, непростое. Всегда молимся за Патриарха Константинопольского, понимая, что непросто ему осуществлять свое патриаршее служение. Но, тем не менее, в какой-то момент — я ничему не хочу учить своего собрата, но в какой-то момент, может быть, нужно набраться силы, чтобы и самым могущественным силам сказать «нет». Думаю, этого Патриарх Варфоломей не сказал.

Не хочу в адрес своего собрата Константинопольского (патриарха Варфоломея, — Прим. ред) произносить никакой критики, но несомненно все то, что произошло потом в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божием. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в Киевскую Софию и потерял Софию Константинопольскую. Она стала мечетью. Мне хотелось бы, чтобы люди задумались, что же произошло… Нужно молиться друг за друга и делать все для того, чтобы этот навязанный извне кризис в Православии, как можно быстрее прошел. Русская Церковь готова пройти свою часть пути для того, чтобы достичь этой цели.

Вера — не только то, что относится к человеческому мировоззрению, не только то, что принадлежит нашему разуму и даже нашему сердцу, но это сила, которая привлекает благодать Духа Святого, и через веру мы получаем Божественную благодать, которая нас реально спасает.

Каким бы могущественным ни был человек, каких бы достижений он ни стяжал в своей жизни, всегда есть нечто, что обнаруживает человеческую слабость и уязвимость. Видимо, это пространство человеческой незащищенности будет существовать, покуда мир существует, и, наверное, именно в этом пространстве человеческой незащищенности может развиваться и укрепляться религиозное чувство человека. Ведь если посмотреть на историю рода человеческого, в частности на Ветхий Завет, — когда народ с особой верой обращался к Богу? Когда и в новой, и даже в новейшей истории рода человеческого сердца людей открывались навстречу Богу? Именно тогда, когда человек чувствовал свою ограниченность, неспособность управлять ходом событий.

С особой ясностью мы почувствовали хрупкость и уязвимость цивилизации, которая многим до того казалась незыблемой и прочной. Однако гораздо более крепкой оказалась любовь к ближнему.

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