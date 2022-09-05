Очень сильные молитвы матери за дочь и защита небесных сил над ней

Никто не станет спорить, что молитва матери о дочери имеет потрясающую силу.

Считается, что девочки менее защищены и слабы, поэтому им нужна хорошая защита от житейских невзгод и недобрых людей.

Именно по этой причине православные христиане должны больше внимания уделять прошениям к Господу и святым за своих чад.

Есть много сильнейших молитв у христиан, конкретно направленных на благополучие девочек или девушек, дочек любого возраста. Обращения за них имеют чудесное воздействие и многими принимаются как обереги. На разных этапах развития девочки, упрочнения в социуме такие горячие слова матери будут настоящей поддержкой для любимой кровиночки. Это настоящий щит, преграждающий путь к дочери любым невзгодам и несчастьям. Подобную молитву надо произносить во всякий день, чтобы дочка могла справиться с тем, что ждет ее на жизненной дороге.

МНОГИЕ МОЛИТВЫ ЗА ДОЧЬ И ЕЕ ЗАЩИТУ

Одним из самых сильных принято считать святой текст, обращенный к Христу. При этом место совершения обряда не имеет большого значения. Это может быть свой дом или церковь. Необходимо лишь иметь перед глазами образ Спаса и около Него горящие свечи. При этом фразы надо проговаривать сосредоточенно, не теряя в уме их смысл.

МОЛЕНИЕ О ЗДОРОВЬЕ ДОЧКИ БОГОРОДИЦЕ

Заранее позаботиться о том, чтобы никакие обстоятельства не прервали чтение молитвы Иисусу за дочь свою.

Любая искренняя молитва всегда доходит до Божией Матери, особенно если она произнесена материнскими устами. Какой бы сложной ни получилась ситуация, к Ней всегда можно обратиться. Православные знают, что Она обязательно поможет.

Сильная молитва Пресвятой Богородице за дочь и ее здоровье имеет следующее содержание:

К Пречистой Деве обращаются, не только когда недуг завладел человеком, но и в здравии его. Ведь в любое время болезнь может настигнуть, чтобы этого не случилось, в обязательном порядке читают данный выше текст.

МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА О СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ СВОЕГО ЧАДА

На обретение простого человеческого счастья в семье, в замужестве, есть особые слова, которые должна произносить всякая заботливая мать. Эта молитва носит узкую направленность и адресована она так же Пресвятой Богородице.

Есть специально разработанный порядок, которому необходимо следовать при исполнении молебна.

время для молитвы — утренние часы, чтобы никто не мог прервать ее; перед чтением надо привести себя в должный вид (одеться, умыться, собрать и укрыть волосы); преклонить колени перед иконой; иметь у тела освященный в храме крест; засветить свечу или несколько; читать молитву за дочь, не отрывая взгляда от языков пламени.

Молитва, обращенная к Казанской Божьей Матери, за дочь отличается особенной силой, так как икона признана чудотворной. Как старинная русская святыня, этот образ почитается у православных во многих странах мира. Ей тоже молятся по-своему. Конечно, необходимо иметь божественный лик перед собой. Прочитав, лучше наизусть, священный текст, можно затем своими словами передать то, что хочет от высших сил молящаяся женщина. Это может быть любой вопрос, связанный с самыми разными случаями в жизни.

МАТЕРИНСКАЯ МОЛЬБА О ДОЧЕРИ В ПОЛОЖЕНИИ

Если доченька в счастливом ожидании, то, чтобы все для нее сложилось благополучно, мать обращается к высшим силам. Есть такая молитва, которую надо возносить Богородице ежедневно, что поможет беременности протекать без больших трудностей. Такая материнская молитва укрепит силы будущей роженицы, поможет выносить здоровенького малыша, а сам процесс появления его на свет будет легким и без осложнений.

МОЛИТВА ЗА СВОИХ ДОЧЕРЕЙ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ И СВЯТОЙ МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

Одним из сильнейших является обращение к угоднице за любимую дочь. Московская старица еще в миру, будучи живой, высоко ставила чудесную близость между детьми и родителями. Семейные узы были для нее почитаемы еще в мирской жизни. Христиане уверены, что она все всегда слышит и откликается на молитвенный зов.

Его надо посылать очень рано, едва лучи начинают касаться пробуждающейся земли. Можно обращаться не каждый день, а лишь по мере необходимости, когда появляется в душе такая потребность. Произнося фразы, надо твердо ожидать, что их услышат. Матрону часто просят об удачном замужестве своего чада и о легких родах.

К Николаю Чудотворцу, чтобы оградить дочь от всего дурного, надо ежедневно читать коротенькую молитву для защиты. Несмотря на то, что она мала по объему, считается очень эффективной и сильной.

Сила материнской молитвы о дочери просто удивительна. Она не даст сбиться с истинного пути, оберегает и исцеляет, укрепляет. Молитвенное слово, сказанное устами верующей мамы, способно на чудо. Убедившись в этом, многие стремятся к молитве за чадо свое без устали, чтобы помогали им в час трудный силы небесные. О чем просят угодников Божиих?

о счастливом семействе;

о ниспослании удачливости в делах и хорошем здоровье.

Есть очень простая, но душевная молитва ангелу-хранителю. Она направлена на то, чтобы ребенок всегда был под надежной защитой своих небесных покровителей. Матери часто прибегают к ней, особенно когда вынуждены по каким-то причинам быть не рядом с чадом своим. Вот тогда хранитель простирает над дитем свое спасительное крыло и бережет его. Читать желательно почаще, раз в день обязательно. Если проговаривать мысленно, она будет менее эффективна. Лучше прошептать или даже сказать вполголоса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любящая, переживающая за ребенка и его будущее мать может обращаться к святым практически в любое время и при разных обстоятельствах. Однако лучше все же определиться для себя в некоторых вопросах:

кому молиться за дочь;

иметь святой лик в доме;

знать наизусть или иметь всегда под рукой молитвенник;

стараться проводить ритуал каждый день;

обращаться к Богу с чистыми помыслами и искренней верой в Его силу.

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А вы знали об этом?

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