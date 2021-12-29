Чем поразили русские солдаты чеченцев в Кавказской войне

Кавказская война (1817-1864 годы), в результате которой к Российской империи была присоединена территория горских народов, представляла собой несколько военных кампаний, проходивших с переменным успехом. Как и на любой войне, перебежчики и пленные были с обеих сторон. При столкновении различных культур люди часто удивляются чужим обычаям и традициям. Русские солдаты, например, поразили чеченцев и своим мировоззрением, и поведением.

Громко смеялись, много разговаривали

Боевые действия, сотрясавшие территорию Северного Кавказа почти весь XIX век, перемежались периодами перемирия. При этом жители некоторых селений были лояльны к царским войскам, надеясь с их помощью защититься от воинственных соседей или давней кровной мести.

Горцы, привыкшие вести себя максимально сдержанно и строго при общении с другими мужчинами, были шокированы тем, что русские солдаты могут громко и много разговаривать и даже смеяться, балагуря с абсолютно посторонними людьми.

Известный этнограф, кандидат исторических наук Саид-Магомед Хасиев в своей статье «Рыцарская этика. Къонах», которая была опубликована 26 декабря 2013 года на сайте Нохчалла.com, написал о кодексе поведения чеченских мужчин. В обществе они должны были проявлять такие качества, как скромность, отсутствие излишних реакций и жестов, немногословность, строгость и подтянутость в одежде.

Образ чеченского рыцаря, идеал которого был практически недостижим для реального человека, обозначался составным словом «къонах», в котором «къо» означает «молодой или сын», а «нах» – народ. То есть, рыцари-горцы – это, в первую очередь, достойные сыны своего народа.

При этом русскому мужчине, в том числе и солдату, на привале не возбраняется громко разговаривать и шутить с сослуживцами, а искренний смех в компании – не повод осуждать человека за поведение, неподобающее воину.

Кандидат филологических наук Алла Сергеева в книге «Русские. Стереотипы поведения, традиции, ментальность» (Москва, 2004 год издания) особо отметила эту черту: «Каждый может сразу заметить, что русские очень общительны, что они любят собираться в компании и сообща обсуждать не только производственные, но и личные вопросы. Они не выносят одиночества, которое воспринимают как наказание за какие-то ошибочные действия. В любом месте... к вам может подойти незнакомый человек и заговорить на любую тему, без всяких барьеров и социальных предрассудков».

Дрались на кулаках

Всем известна старинная русская традиция кулачных боев. Будучи людьми, не скрывающими своих эмоций, солдаты царской армии могли повздорить друг с другом или с местными жителями. А там и до драки недалеко. При этом чеченцы были просто шокированы, увидев поединки на кулаках. Горцы никогда так не делали, потому что если конфликт между мужчинами дошел до стадии физического столкновения, то они сражались холодным оружием.

РЕКЛАМА

Чеченские традиции буквально принуждают мужчин вести себя сдержанно, чтобы не спровоцировать конфликт, но это не всегда возможно. В таких случаях в старину обычно происходила дуэль, в ходе которой противники использовали один кинжал на двоих.

«Начинал более слабый (по мнению свидетелей) или тот, на кого падал жребий. Затем дуэлянты, передавая друг другу оружие, наносили удары по очереди до тех пор, пока кто-то из них не падал, что означало конец дуэли. Поединок немедленно прерывался при появлении женщины», – так С-М. А. Хусиев описал в своей статье способ разрешения разногласий между чеченскими мужчинами, бытовавший в XIX веке.

Не следовали кровной мести

О другой древней традиции горцев – кровной мести – слышали все россияне. Кандидат юридических наук Сюзан Маркарян в статье «Совершение преступления по мотиву кровной мести», которая была опубликована в журнале «Проблемы экономики и юридической практики» (No 5 за 2014 год), высказала мнение, что эта традиция до сих пор сохраняется у народов Северного Кавказа, в том числе у чеченцев.

«Следует подчеркнуть, что для обществ, придерживающихся обычая кровной мести, кровная месть – это не право, а обязанность отомстить, «священный долг», возложенный обычаем, неисполнение которого навлекает позор как на лицо, обязанное в силу обычая кровной мести отомстить обидчику, так и на весь его род», – отметила С.А. Маркарян.

В разные времена этот обычай пытались запретить власти, но безрезультатно. Целые селения погибали от рук горцев, отомстивших родственникам своего кровника за убийство, прелюбодеяние, изнасилование, похищение женщины без ее согласия или другое нанесенное оскорбление.

А русские солдаты, чьих боевых товарищей только что убили чеченцы, могли просто покинуть конкретное ущелье или перевал по приказу командира, отданному из тактических соображений. Горцы, поджидавшие русских в специально организованной засаде, сильно удивлялись, так и не встретив суровых мстителей.

Выносливость и стойкость

Краевед и писатель Булач Гаджиев в книге «Шамиль. От Гимр до Медины» (Махачкала, 1992 год издания) рассказал, что горцев часто поражали необыкновенная выносливость и стойкость русских воинов. Это отмечали чеченцы, ингуши и представители народов Дагестана, сражавшиеся под командованием легендарного имама Шамиля (1797-1871 гг.).

Царские солдаты строили крепости в горах, дороги, мосты через ущелья, казармы, склады и туннели. Они работали на добыче полезных ископаемых, как каторжные, рубили лес. Их не могли остановить ни палящие лучи солнца, ни холод заснеженных вершин, ни отсутствие должного питания, ни инфекционные заболевания.

Сражаться в горах с местными жителями, не зная особенностей ландшафта и не будучи готовыми к различным факторам окружающей среды, само по себе, требовало недюжинной силы и крепости духа.

Безропотность и покорность

Командование часто использовало солдат как бесплатных работников, заставляя их заниматься тяжелым физическим трудом. И служивые люди безропотно исполняли любые поручения господ офицеров. Они часто исполняли обязанности слуг, готовили еду, стирали одежду, чистили обувь и убирали за старшими по званию. Любой унтер-офицер был для русского солдата настоящим барином, которому следовало покорно подчиняться.

Это неудивительно, ведь в рекруты набирали крепостных крестьян, никогда не знавших личной свободы. А чеченцы не могли понять: почему мужчина-воин позволяет себе так унижаться? Ведь представитель сильного пола, по мнению горцев, может встать на колени лишь в трех случаях: чтобы напиться воды из родника, помолиться или сорвать цветок для возлюбленной.

Впрочем, как написал в своей книге Б.И. Гаджиев, некоторые солдаты не выдерживали тягот службы, постоянных унижений и телесных наказаний, они сбегали из царской армии, надеясь вступить в войско имама Шамиля.

Ели сало и свинину

Религиозные различия между чеченцами и русскими тоже часто бросались в глаза представителям обоих народов.

Известный писатель Шапи Казиев и кандидат исторических наук Игорь Карпеев – соавторы книги «Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке» (Москва, 2003 г.) отметили, что в Ингушетию и Чечню исламские проповедники, пришли в XIII-XV веках, а к середине XIX века большинство жителей Северного Кавказа являлись мусульманами. Эта религия существенно повлияла на мировоззрение и быт горцев.

Разумеется, как все последователи пророка Мухаммеда, чеченцы не ели свинину и другие продукты питания, запрещенные правоверным. Со свойственным им религиозным рвением горцы соблюдали все предписания и ограничения, которые налагает на человека ислам.

Каково же было удивление жителей Чечни, когда снабженцы царской армии стали завозить в обозах свиней, которых тут же забивали и жарили для господ офицеров. А простые солдаты могли при случае разжиться салом.

Предлагали выпить водки

Мусульманам нельзя не только есть мясо «нечистых» животных, но и пить спиртное. Далеко не все русские солдаты знали об этом в XIX веке. Желая наладить дружественные отношения с представителями местного населения, открыто не проявлявшими враждебность, служивые люди предлагали чеченцам водку и другие алкогольные напитки.

Вышеупомянутая Алла Сергеева в своей книге «Русские. Стереотипы поведения, традиции, ментальность» написала: «Любовь к горячительным напиткам в России общеизвестна... и лучше знать об этом как можно больше, чтобы не подвергать свою репутацию, бизнес, здоровье, а иногда и жизнь – опасности. Традиционное гостеприимство русских может заставить хозяина стола "нажать" на вас, даже пойдут разговоры типа "Ты меня уважаешь..." и т.п.».

Такое отношение к совместному распитию алкоголя встречало у чеченцев непонимание и удивление. Это в лучшем случае.

Заговаривали с женщинами

В XIX веке на Северном Кавказе мусульманские традиции были уже очень сильны, поэтому чужой, незнакомый мужчина не мог обратиться к замужней женщине или девушке с тем или иным вопросом, не говоря уже о попытках флирта на глазах ее родственников. Русские солдаты, впервые оказавшиеся среди носителей другой культуры, не сразу поняли местные особенности.

Доктор исторических наук Надежда Блейх в статье «Положение женщины-горянки в семье и обществе(XIX век)», которая была опубликована в журнале «Вестник Сургутского государственного педагогического университета» (No 3 за 2016 год), рассказала об особенностях кавказского этикета. Например, сопровождающий мужчина должен был идти слева от женщины, а если спутников двое, то красавица-горянка шла между ними.

По мнению Н.О. Блейх, вежливое отношение к представительницам слабого пола всегда являлось обязанностью каждого жителя Кавказа. При этом женщины должны были уступать дорогу встречному на узкой горной тропе мужчине, вставать при его появлении, говорить в присутствии гордого воина исключительно шепотом, не смотреть ему прямо в глаза и т.п.