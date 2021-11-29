Как носить кольца, чтобы не привлечь несчастья?

Оказывается кольца нужно носить по правилам, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Кольцо круглое, а с этой формой наши предки много чего связывали. Если человек уважал старинные традиции, то раньше он обязан был носить золотое или серебряное кольцо на пальце.

Известно ли вам о том, что во многих религиях замкнутый круг ассоциировался с совершенством.



Если учитывать духовную точку зрения, то это знак бессмертия. В древности люди считали оберегом именно серебряное кольцо.

Поэтому, чтобы не навлечь на себя неудачи, нужно было следовать приметам. Их люди создали сами, в результате многочисленных наблюдений. Предлагаем поговорить об этом подробней.

Самые распространённые приметы, связанные с кольцами

Самыми распространенными приметами принято считать именно те, которые связаны с кражей, потерей или повреждением.

Если у женатого человека треснуло обручальное кольцо, то это предвестник развода. Лопнувшее обычное кольцо может стать сигналом того, что вскоре человека поджидают какие-то трудности.

Если кольцо просто слетело с пальца, то это неплохо. Нужно обратить внимание на то, что именно происходит в этот момент, когда оно упало.

Может, таким образом, кольцо подаёт сигнал, что не стоит делать то, что происходило в этот момент.

Простыми словами можно сказать – украшение предостерегает вас.

Если вы нашли драгоценное кольцо, то нужно готовиться к скорой свадьбе.

Чтобы спокойно и без последствий выносить малыша, беременной девушке желательно носить на пальце серебряное кольцо.

Если у вас украли кольцо, то в скоро вы можете лишиться чего-то старого, но это для вас очень важно.

Из кольца выпал камень? Скоро вам или вашей семье предстоит какое-то очень важное событие.

Ещё наши предки считали, что драгоценностями можно легко устранить зубную боль, приложив серебряное кольцо к щеке, где болит зуб.



На каком пальце лучше всего носить украшение?

Наши предки знали очень много правил, которые рассказывали, как правильно нужно носить украшения.

На большом пальце перстни лучше носить представителям сильного пола. Это придаёт уверенности в себе, а также положительно отражается на сексуальной энергетике мужчин.

Специалисты в области эзотерики не рекомендуют носить кольца на указательных пальцах. Это может подчёркивать не только склонность к власти, но и даже к насилию и тирании.

Единственное, кому можно носить так кольца – это женщинам, которые относятся к холерикам. Желательно выбирать тоненькое колечко из серебра, чтобы на нём был жемчуг.

На среднем пальце нужно носить сильным и пробивным личностям, которых ничто не остановит, если они поставили перед собой цель.

На мизинец нужно надевать колечко тем, кто не желает стоять на одном месте.

Нужно понимать, что у каждого пальца есть своё значение. Большую роль играет и то, на правой или левой руке человек носит кольцо. Староверы считают, что для украшений больше подходит правая рука, ведь она главная. Именно ею мы начинаем и заканчиваем дела (если, конечно, вы не левша).

Источник : https://mistika.temaretik.com/2356771643451771478/

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