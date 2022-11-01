Брак с иностранцем: как жить с немцем

Мужчины из Гамбурга воплощают мечты современной девушки — у них двухметровый рост, скромность хипстера, доход топ-менеджера и желание растить детей. Феномен исследует Светлана Кольчик.

«Помнишь, как в „Бойцовском клубе“? Вещи, которыми владеешь ты, в конце концов овладевают тобой», — радостно говорит мне мой гамбургский друг Лассе Волтер, слезая со своего гоночного велосипеда и выпивая залпом бутылку воды.

Мы с ним приехали в веселый парк Шанце — это не центр Гамбурга, поэтому туристов тут нет, а только местные, в основном молодежь. Посреди парка — мрачноватая башня из темного кирпича, бывшая водокачка, в которой недавно открыли дизайнерский отель Movenpick. Я прошу Лассе говорить погромче — жизнь вокруг бьет ключом. На траве яблоку негде упасть — парочки лениво потягивают пиво, носятся дети и собаки, у соседней станции метро кучка демонстрантов с турецкими флагами что-то скандирует.

«Вещи, которыми владеешь ты, в конце концов овладевают тобой»

Так сложилось, что у меня много друзей в Гамбурге, и их любимое занятие — рассуждать на темы спасения мира. Я сама часто бываю в Германии (мой муж родом из Гамбурга, но давно живет в Москве). У меня пока непростые отношения с этой страной, но Гамбург мне нравится.

Многие его считают городом будущего — главным образом потому, что именно здесь больше всего в Европе сторонников sharing economy (от share — «делиться»). Это модная концепция, адепты которой считают, что делиться и обмениваться (домами, квартирами, машинами, книгами, одеждой, едой) — это лучше, чем покупать новое, а если уж потреблять, то с оглядкой на реалии сегодняшнего мира. В Германии это называют bewusst leben — «жить осознанно». Активнее всего новый образ жизни практикуют в Берлине и Гамбурге — эти города давно соревнуются между собой за звание трендсеттера. Гамбург, который входит в топ-10 городов мира с самым высоким качеством жизни, сейчас однозначно выигрывает у хипстерского Берлина.

«Жить осознанно» стремятся гамбургские яппи. Некоторые из них, например, считают, что само понятие собственности — прошлый век (забавно это слышать от жителей города, который по количеству Maybach и Porsche на дорогах запросто может соревноваться с Кап-д’Антиб на Лазурном берегу). «Новые яппи» — люди небедные. Вот Лассе, ему 33, он директор по маркетингу в крупной компании. Дорогой (очень!) гоночный велосипед, на котором он ездит на работу и участвует в благотворительных велопробегах, ему все-таки принадлежит. Но машину он давно продал и, когда нужно, берет напрокат спортивный BMW или Smart, бронируя их через приложения в телефоне. (У его телефона сертификат fair trade — «справедливая торговля», который подтверждает, что собиравшие его люди работали в нормальных условиях, их труд достойно оплачивался и не эксплуатировались дети. На такие телефоны в Германии сейчас повышенный спрос, хотя стоят они дороже.) Собственного жилья у Лассе, как и у многих европейцев его возраста, нет, но есть хорошая съемная квартира. На путешествиях они с девушкой тоже не экономят, но пользуются исключительно сервисом airbnb, с помощью которого часто сами оплачивают поездки, сдавая на время отпуска свое жилье. Раз в неделю к ним на дом привозят Green Box — набор органических продуктов с местных ферм, а одежду (Лассе предпочитает марку Acne) он покупает в основном на интернет-аукционах или в second hand.

Мне все это пока неблизко — мы живем в стране, где все стремятся потреблять, так как вещи определяют статус. Но мне стало интересно, что все-таки движет гамбургскими яппи — мода или искреннее желание изменить мир. Лассе посоветовал спросить об этом у своей соседки Аники Ват (ей 28), убежденной сторонницы bewusst leben. Аника назначила мне встречу в кафе Elbgold рядом с парком Шанце. Это любимое место гамбургских хипстеров всех возрастов, стартаперов и просто бездельников. (Владельцы заведения лично объезжают кофейные плантации по всему миру и заказывают зерна только у соблюдающих стандарты fair trade.) Там оказался приличный для этих краев кофе, а еще стояли таблички wifi-free zone. Это еще одно новое веяние в Гамбурге — кафе без доступа в интернет, где по старинке читают газеты, а не пялятся в гаджеты.

Аника родом из маленького баварского городка, как многие 20–30-летние немцы, поучилась за границей, а потом переехала в Гамбург, где нашла бойфренда, работу (она пиарит художников и музыкантов) и единомышленников. Аника снимает квартиру в богемном районе Санкт-Паули. Она вегетарианка, каждый день занимается йогой и еду покупает только в биосупермаркетах, которые в Санкт-Паули и Шанце на каждом углу. «Зачем в большом городе машина?! — Аника делает круглые глаза на мой вопрос, есть ли у нее автомобиль. — Возьми напрокат через телефон какой-нибудь mini Cooper на пару часов и сгоняй на нем куда тебе нужно. Никакой головной боли по поводу парковок, и пробок меньше». «Эпоха бесконечного потребления кончилась, — многозначительно добавляет она, заказав второй капучино на соевом молоке. — У нас тут не модно иметь много вещей. Это балласт, который забирает у тебя энергию. И вообще, Гамбург — это история про сдержанность, сколько бы денег у вас ни было. Если вы пройдете по Санкт-Паули в Chanel, вы никого не впечатлите».

Сама Аника, правда, носит то, что стоит не сильно дешевле Chanel, — но это местные бренды, работающие по стандартам fair fashion. Она записывает мне в блокнот несколько непроизносимых имен, утверждая, что эти гамбургские дизайнеры — новые Dries Van Noten и Dirk Bikkembergs. Две ее подруги недавно открыли сервис — на срок до трех недель за символические деньги (членство в клубе стоит 15 евро в месяц) можно брать напрокат дизайнерские вещи. Проект, по словам Аники, имеет оглушительный успех. «У тебя, наверное, куча платьев, которые ты надела один раз, и потом они просто пылятся в шкафу? И что хорошего?» — Аника смотрит на мой льняной жакет так, будто сканирует ценник. Она, конечно же, ожидает, что я соглашусь, но я отмалчиваюсь. Покупать красивые бесполезные вещи, даже если их потом не сносишь до дыр, — как можно отказать себе в этом удовольствии? Хотя ее аргументы тоже звучат убедительно: «Гораздо проще — и правильнее — не спускать деньги на ерунду made in Bangladesh, а взять напрокат хорошее платье, которого ни у кого нет. Пусть девчонки сразу приучаются носить не H&M, а качественные вещи». Ой, не знаю — если мы не будем покупать вещи made in Bangladesh, люди в Бангладеш умрут с голоду.

И вообще, мне уже надоело говорить о правильном образе жизни, и я перевожу разговор на любимую тему — секс и отношения. Сейчас часто критикуют мужчин — я поинтересовалась, что на этот счет думает Аника. «Они хорошие, но уж больно тормозят — особенно в начале отношений, — вздыхает она. — Я год прожила в Барселоне и привыкла к постоянному „Hola, guapa!“. И в Баварии, где я выросла, мы больше похожи на итальянцев. Переехала в Гамбург — а тут на тебя никто не смотрит, разве что если крепко выпьет. С гамбургскими мужиками лучше начинать с дружбы и не торопить события. С ними надо много разговаривать — они это любят и не боятся умных женщин. А если он дотронулся до твоей руки — это уже, считай, секс. Скорее всего, он уже тебя выбрал, и это навсегда. Он уже никуда от тебя не денется. Наши мужчины очень надежные и к тому же чудесные отцы». С последним, признаюсь, мне сложно поспорить.

В Гамбурге сейчас беби-бум, и кажется, что мужчины тут научились рожать. Такого количества высоких темноволосых красавцев (на севере Германии полно жгучих брюнетов — и в основном это чистокровные немцы) с колясками я не видела нигде в мире. С одним из таких (не брюнетом, но тоже ничего), двухметровым Штефаном Фюзерсом, я иду в детский сад забирать его сыновей. У них странные имена — Мату и Юрий. Штефан в Гамбурге — знаменитость. Он член сразу двух политических партий («Зеленой» и «Пиратской»), недавно баллотировался в мэры Гамбурга и активно продвигает проект под названием «Безусловный доход». Он говорит без умолку — и все больше о судьбах мира. «Люди не успевают наслаждаться жизнью — они слишком заняты зарабатыванием на жизнь. А вот если бы каждый, независимо от статуса, ежемесячно получал, например, 1000 евро, люди делали бы то, что им действительно важно и интересно». Штефан в основном сидит дома, совмещая политическую деятельность с воспитанием детей. Главный кормилец в семье — его жена. Она юрист и пашет сутками. Его это не смущает: «Если у жены хорошая работа, почему бы мне не посидеть с детьми? Она мне полностью доверяет». Это семейство — тоже убежденные сторонники bewusst leben. Они, например, почти не покупают детям игрушки и новые вещи — все нужное есть на блошином рынке. «Мы живем в эпоху перепроизводства — зачем вносить свою лепту в эту порочную картину? — пожимает плечами Штефан. — Да и дети должны учиться развлекать себя сами — зачем им горы пластика из Китая? Мои мальчишки, например, могут часами играть в мяч, и им весело».

«Если мужчина из Гамбурга дотронулся до твоей руки — это уже, считай, секс. Он тебя выбрал, и это навсегда»

Это тоже модная в Гамбурге тема — родители стараются отдавать детей в специальные toy-free kindergartens, детские сады без игрушек. Я случайно забрела в такой в Шанце. Здание похоже на притон: граффити на всю стену, обшарпанный полутемный подъезд, на первом этаже — галерея с сомнительными арт-объектами. Садик — на третьем. Я постучала — мне открыли. Внутри страшный шум — по комнатам с разрисованными стенами носится толпа растрепанных карапузов трех-шести лет. Не так давно в Германии опубликовали данные большого исследования — оказывается, у детей, у которых слишком много игрушек, потом могут появиться не только проблемы с концентрацией, но и склонность к наркозависимости. В этом саду эксперимент провели еще десять лет назад: убрали все игрушки, оставили только карандаши, краски, пластилин, книжки и несколько мячей. Детям сказали, что игрушки уехали отдыхать и не вернулись. Идея прижилась, и теперь сюда стоит очередь. Детям здесь почти не дают сладкое и кормят вегетарианской органической едой, которую готовит повар из Таиланда, учат их английскому и танцам, а также водят в музеи. «Мы раньше ходили в дорогой сад, где у детей были горы игрушек, — рассказывает австрийка Ману, переехавшая в Гамбург десять лет назад (она пришла забирать свою пятилетнюю дочь Паулину). — И там моей девочке было плохо, ее обижали. А тут дети почти не дерутся и намного больше общаются друг с другом. Старшие шефствуют над младшими, и никому не скучно. Родители вообще чаще покупают игрушки не для ребенка, а для себя», — вздохнув, добавила она.

Правда, toy-free детский сад — тоже удовольствие недешевое, около 600 евро в месяц. Продукты из биосупермаркетов, а также fair fashion тоже стоят дороже, чем обычные вещи и еда. По-моему, это то же общество потребления, но под новым эколейблом. Съездив несколько раз в Гамбург, я тоже заболела фермерской едой и теперь повсюду ищу продукты с пометкой «bio». Многие экономисты утверждают, что из-за перенаселения, дефицита ресурсов и ухудшения экологии через пару десятков лет мы все будем жить по принципам sharing economy — у нас просто не будет другого выбора. Возможно, гамбургские «новые яппи» действительно предвидят будущее. А возможно, немцам в силу их национального характера просто нравится верить, что они живут правильно.

Где знакомиться

Популярный в Гамбурге и Берлине формат вечеринок называется Kochen macht Freunde — «Готовь с другом». Два друга, жители Гамбурга Свен и Аурель, недавно запустили мини-социальную сеть Yumwe. На сайте www.yumwe.de пользователи могут найти расписание и зарегистрироваться на ближайшую dinner party, которую устраивает у себя другой пользователь, или организовать ужин самому. На эти вечеринки, заплатив небольшую сумму, может прийти любой желающий, главное — вовремя записаться. Знать немецкий необязательно — в Гамбурге и Берлине все свободно говорят по-английски. В этих городах много одиноких людей, поэтому на домашние кулинарные посиделки большой спрос. Многие уже нашли с их помощью не только друзей, но и пару. «Есть одному — это грустно, — говорит Свен. — Сейчас модно всем делиться, и что может быть лучше, чем разделить ужин?» Если вы пойдете на такую вечеринку, воспользуйтесь советом от Свена и Ауреля — не избегайте щекотливых вопросов, говорите о глубоких вещах, чтобы людям было с вами интересно: «Мы, немцы, любим сложные темы, и у нас, в отличие от англичан, в общении практически нет табу. Если договоримся до чего-нибудь совсем уж непристойного, переведем разговор в саркастическую шутку. Сейчас у нас больше всего говорят о спорте, музыке, йоге, еде и буддизме. И не бойтесь подходить к мужчине сами — нам это очень льстит. Сами мы стесняемся — если не успели еще принять свои три-четыре джин-тоника».

Нежный футбол

Район Санкт-Паули переживает процесс gentrification (это когда маргинальные районы больших городов вдруг становятся востребованными — там открываются галереи, дизайнерские отели и магазины и, соответственно, дорожает жилье). Но главная улица Санкт-Паули — Репербан, где когда-то играли свои первые концерты The Beatles, — это по-прежнему бордели, секс-шопы, пип-шоу и гей-бары. Эта часть Гамбурга — резиденция святого для каждого жителя города футбольного клуба FC St. Pauli. Его символ — пиратский череп и кости, означающий неподчинение авторитетам, в том числе и в большом футболе. Даже у младенцев в Гамбурге на погремушках череп с костями! На стадионе, где играет клуб, есть семейные трибуны и детский сад. На матчах строго запрещена любая дискриминация и тем более мордобой, тут принято аплодировать противнику.

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А вы знали об этом?

«В 2002-м году зрители телеканала «Би-би-си» поставили Диану на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен. Леди Ди ,как ни странно, оказалась в рейтинге выше Уильяма Шекспира, Исаака Ньютона, Джона Леннона и своей бывшей свекрови — Елизаветы II. Обойти Диану сумели лишь Уинстон Черчилль и Изамбард Брюнель — создатель Большой Западной Железной дороги. Диана была королевских кровей. Ее род брал свое начало от незаконнорожденного сына Карла II, короля Англии из династии Стюартов. Это не самая любимая англичанами династия. Стюарты были католиками и именно это обстоятельство стоило им трона. Когда леди Ди выходила замуж за принца Чарльза, многие газеты обращали внимание на эту деталь, намекая на то, что их брак может оказаться несчастливым. Диане приписывали романы с актерами Джоном Траволтой и Джеком Николсоном, писателем Джоном Фаулзом, который был на 35 лет ее старше и еще с целым рядом очень известных людей.Кроме того, будучи еще женой принца-козла Чарльза, она понаставила ему раскошные рога , став любовницей Доди Аль-Файеда. Исходя из этого, трудно считать нормальными людьми тех англичан, которые поставили Диану на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен, особенно после того, как она опозорила не только королевскую семью , но и всю английскую нацию своей распущенностью и распутством!

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