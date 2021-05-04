Кто такая леди Годива и почему её изображают верхом на лошади обнажённой

Что нужно преодолеть в себе, чтобы совершить подвиг? Иногда страх, иногда боль, а иногда всего лишь лень. А если… стыд? Вы бы согласились?
Английский художник Джон Кольер изобразил очень мужественную женщину. Легенда гласит, что леди Годива была красавицей-женой графа Леофрика. Её супруг облагал непосильными налогами жителей города Ковентри. Из сострадания к людям леди Годива несколько раз умоляла графа снизить налоги. Устав от её настойчивости, Леофрик в сердцах произнёс: если жена согласится проехаться верхом на коне по улицам города обнажённой, то он отменит налоги.
Жадный граф выставил такое условие, полагая, что оно совершенно неприемлемо для его благочестивой и человеколюбивой жены. А она оказалась не только благочестивой и человеколюбивой, но ещё и мужественной.
Леди проехала, жители Ковентри закрылись в домах и не подглядывали. Граф сдержал слово, джентльмен всё-таки. Правда это или нет, никто точно не знает. Зато достоверно известно: этот же самый граф построил в городе монастырь, благодаря которому Ковентри превратился из деревушки в четвёртый по величине город Англии.
Источник : https://zen.yandex.ru/media/luchik/
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