Трапеза беззубого короля

Утро Людовика XIV

Время 8:20. Король-солнце открывает глаза и видит камергера, который справляется, не намерено ли Его Величество проснуться. Далее, примерно через пять минут, хирург лейб-гвардии осматривает короля на предмет недугов, и только после этого лейб-медик меняет рубашку монаршей особы. Ровно в 8:40 король молится, а после выпивает натощак настойку шалфея или чашку бульона. Аппетит его только начинает пробуждаться.

Людовик XIV. Источник: wikimedia.org

Беззубый король

Отвлечёмся ненадолго от королевской спальни, чтобы отметить весьма важный факт, непосредственно относящийся к приёму пищи Людовиком. Когда он только родился, все были приятно удивлены тем, что у малыша уже было два зуба, ибо это считалось счастливым знаком. Но кормилице короля было совсем не до улыбки.

В первые месяцы её грудь была изуродована зубками младенца, а учитывая, сколь отменный аппетит имел король, стоит лишь посочувствовать бедной женщине и последующим кормилицам. Однако зубы короля были не так здоровы, как его аппетит.

Уже к 40 годам челюсть Людовика XIV была оголена. При таких обстоятельствах невозможно было жевать пищу. И это стало причиной того, что Людовик начал заглатывать ее кусками. Но из этого совсем не следовало, что в зрелости король стал умерен в еде.

Трапеза Людовика XIV. Источник: wikimedia.org

Совсем наоборот. Трапезы Людовика XIV были прозваны «раблезианскими» за сравнение с приёмами пищи обжор-великанов из сатирического романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Король устраивал скандалы с тем, кто пытался упрекнуть его в обжорстве. И окружающих можно понять, ведь мясо не было ежедневной пищей во Франции даже в высшем свете в то время, а стол короля, как мы впоследствии увидим, просто ломился от разнообразия мясных блюд.

Королевское меню

К 12:00 на кухне уже во всю идут приготовления к трапезе беззубого короля. За сервировку стола и меню на одну персону отвечает Главный Церемониймейстер двора. Совсем не случайно здесь упомянуто меню именно на одну персону, ибо Людовик любил есть в одиночестве.

Бракосочетание Людовика XIV и Марии-Терезии. Источник: pinterest.com

Меню королевской трапезы воистину поражает! На горячее Его Величеству подавали суп из двух больших каплунов (т.е. специально откормленных на мясо петухов), названный диетическим, суп из четырёх куропаток, заправленный капустой. Бульон из шести вольерных голубей, бульон из петушиных гребешков и нежных сортов мяса. Ну и наконец, два супа на закуску (!): из каплуна и куропатки.

Первые блюда состояли из четверти теленка и куска ястреба, вес которых составлял 28 фунтов каждый, что в переводе — по 12,7 кг, а также паштета из двенадцати голубей. Из закусок подавались фрикасе из шести куриц и две рубленых куропатки. Далее идут четыре промежуточных блюда, а именно: соус из трёх куропаток, шесть выпеченных на жаровне паштетов, два жареных индюка и три жирных цыплёнка под трюфельным соусом. Но это ещё не всё! На жаркое подавались два жирных каплуна, девять жареных цыплят, девять голубей, две молодых курицы, шесть куропаток и четыре паштета. А на десерт? Свежие фрукты, с верхом наполнявшие две фарфоровые миски, таких же две миски с сухофруктами и четыре миски с компотами или вареньями.

Для сравнения посмотрим на меню завтрака отца короля, Людовика XIII, который завершался уже в половине десятого. Оно состояло из подаваемого на серебряной посуде бульона, яйца всмятку и фруктов — печеных яблок или вишни. Сколь же это не похоже на сына.

Людовик XIV — «грозный сотрапезник»

После первого приема пищи для Людовика XIV наступает второй, к пяти часам. Вполне вероятно, что монарх ко всем блюдам и не притрагивался, но уже тот факт, что король часто просил добавки и посылал на кухню записки с требованием того или иного блюда на стол, говорит о его действительно монаршем аппетите. Причём, Людовик любил, когда и окружающие за столом в торжественные обеды отличались таким же аппетитом и съедали за раз, например, голову поросёнка. Такие яркие эпизоды, описывающие одну из званых трапез ещё молодого Людовика, можно найти у Александра Дюма на страницах романа «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя»: король благоволит Портосу, увидев столь же ненасытного едока, как он сам.

Статуя Людовика XIV в Версале. Источник: wikipedia.org

Автор отмечает, что король сидел за отдельным «столиком», который возвышался над соседними и был больше остальных. Также Дюма перечисляет блюда, расставленные на королевском столе: рыба, дичь, мясо, фрукты, овощи и варенья. «Людовик XIV был грозный сотрапезник; он любил критиковать своих поваров, но когда они ему угождали, то он не знал границ в своих похвалах. Сначала король съедал несколько супов, либо сливая их вместе и приготовляя что-то вроде маседуана, либо пробуя в отдельности и перемежая бокалом старого вина». И добавление: «Ел он быстро и довольно жадно».

А что же на закуску?

Закуски не всегда упоминались в меню, а это совсем не те легкие блюда, к которым мы привыкли, чтобы возбудить аппетит. Желудок далеко не каждого выдержит «закуски», которые подавались Людовику: сосиски, белая кровяная колбаса, паштеты с трюфелями, миротон. История создания последнего блюда довольно увлекательна.

Миротон был внешне похож на плов, но сильно отличался методом приготовления. Это объясняется тем, что французские дипломаты 17 века, прибыв в Стамбул, были в восхищении от турецкого плова, но так и не смогли узнать секрет его приготовления, тщательно скрываемый восточными поварами.

Ими было лишь выяснено, что плов состоит из тающего во рту риса с устойчиво-желтой окраской, о чём они писали в своих депешах. Только на этом описании французские повара создали миротон, лишь зрительно напоминающий своего восточного собрата. Его решили готовить из телятины или нежного говяжьего мяса, которое обжаривалось на сливочном масле для придания большей мягкости.

Желтого же цвета добились благодаря смачиванию сваренного риса в молоке с крутыми желтками. Ведь им ещё были не известны такие турецкие приправы, как шафран или куркума. В итоге получилось очень дорогое и трудоёмкое блюдо, по вкусу отдалённо напоминающее турецкий плов.

Постное меню

Лишь во время поста король немного ослаблял свой аппетит. И чтобы не почувствовать себя уж совсем слабым, приказывал принести ему суп из каплуна, четыре фунта говядины, столько же телятины и столько же баранины. Теперь Людовик мог начать воздерживаться, заказав одного карпа, сотню креветок, молочный суп, двух черепах, овощной суп, камбалу, приготовленное на воде рагу, большую щуку, четырёх камбал средней величины, двух окуней, ещё двух камбал, сотню устриц, шесть «Петровых рыб» и на жаркое — половину крупного лосося и шесть камбал. Вот такое постное меню.

Людовик XIV в преклонном возрасте. Источник: wikimedia.org

Людовик XIV, несомненно, был многогранной личностью и оставил глубокий след в истории. В том числе, и в развитии кулинарного искусства Франции. Например, в его время оформляется вид меню как записок-карточек с заказами блюд на плотной бумаге. Именно при Людовике этикет принятия пищи превращается в церемониал. Оставим же теперь короля в одиночестве за его «раблезианской» трапезой, ведь завтра предстоит такое же нелёгкое испытание для его монаршего желудка.

Источник : https://diletant.media/articles/26327580/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

В затонувшем египетском городе обнаружили корзины с фруктами — что в них особенного? https://otari.mirtesen.ru/blog/43925915425/

Как найти Бога: молитвы, покаяние, чистота помыслов, искренность в вере и гармония души https://otari.mirtesen.ru/blog/43202577761

Секреты и ловушки ревности https://otari.mirtesen.ru/blog/43609915624/