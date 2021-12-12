Технологии древности, которые удивляют современных людей

Сегодня исследователи пытаются воссоздать машины, технологии и даже продукты, которыми пользовались наши предки тысяч лет назад.

Зачастую эти «открытия заново» просто потрясают воображение, ведь никто не мог и подумать, что в те времена люди могли обладать такими технологиями.

1. Трепанация черепа

Древний череп после трепанации.

Открытие в Сибири в 2015 году необычного черепа позволило врачам узнать о том, как проводились древние операции на головном мозге. 3000 лет назад «хирург» провел операцию, известную как трепанацию черепа. Сначала пациента чем-то успокоили (вероятно, изменяющими сознание растениями). Углы краев раны указывают на то, что человек лежал во время операции на спине, а его голова была повернута вправо. Помощник разрезал кожу на голове и отвел ее в сторону, а хирург вырубил отверстие в кости черепа, обнажив мозг. Поскольку слишком обильное кровотечение могло привести к летальному исходу, медики бронзового века должны были работать очень быстро, чтобы закончить операцию и сшить кожу на голове. Следы регенерации на костях доказали то, что человек выжил, но признаки сильного послеоперационного воспаления намекают на то, что он мог вскоре умереть.

2. Машина-Пирамида

Древняя система герметизации.

Великая Пирамида Гизы является примитивной машиной, довольно сложной для своего времени. Для того чтобы защитить тело фараона, древние каменщики создали систему герметизации погребальной комнаты. О ее наличии было известно с XIX века, но только после появления цифровых технологий египтологи впервые смогли увидеть ее в действии. Три гигантские гранитные плиты были установлены на стенах возле камеры, где ученые нашли мумию фараона Хуфу. Затем после того, как фараона похоронили, эти плиты скользнули вниз по желобам и запечатали камеру. Хотя это не помогло — усыпальница фараона была все же разграблена. Более оптимистично настроенные египтологи считают, что данная комната была приманкой и что настоящая гробница Хуфу находится за тремя дверьми, расположенными намного дальше в глубине пирамиды, к которым ведут узкие туннели.

3. Родной язык

Большинство современных языков произошли от прото-индоевропейского. Культура, в которой разговаривали на этом языке, населяла равнины в северной части Каспийского моря в 6 000 — 3 500 годах до нашей эры. Благодаря обширным исследованиям языковеды смогли восстановить некоторые слова этого языка, но в течение многих столетий эксперты считали, что звуки прото-индоевропейского больше никто и никогда не услышит.

Однако, недавно ученые из Кембриджского и Оксфордского университеты сумели возродить исчезнувшую тысячи лет назад речь, создав специальную программу по оцифровке звуков различных языков, родственных прото-индоевропейскому и отследив то, как произношение менялось с течением времени.

4. Настоящий пситтакозавр

Так выглядел пситтакозавр.

Восстановление внешнего вида динозавров не является чем-то новым, но в Китае сумели провести потрясающе точную реконструкцию. Получившийся у них динозавр оказался чем-то похожим на странную игрушку, но довольно милым и немного жутким. Ученые смогли восстановить даже цвет кожи пситтакозавра, который был размером с индейку. Квадратная морда динозавра щеголяла рогатыми щеками и клювом, похожим на попугая, а его хвост был украшен «ирокезом» из щетины. Травоядное возрастом 100 миллионов лет ходило на задних лапах и обладало хорошим зрением, а также у него была большая голова, что указывает на высокий интеллект. Пятна различных цветов обеспечивали животному прекрасную маскировку в лесу.

5. Машина смерти в Колизее

Машина смерти.

Как известно, в Колизее на арену выпускали диких животных, которые сражались с гладиаторами. При этом, животные вовсе не поднимались на арену по лестнице, а их поднимали в гигантской деревянной клетке, похожей на лифт. Под ареной в подвале обнаружили системы шкивов и вырезанные отверстия для установки деревянных столбов. Такая клеть могла поднимать до 300 килограммов, а для ее работы требовалось восемь человек. Когда лифт реплицировали, на нем ради проверки подняли на арену взрослого волка, который стал первым животным, появившимся в Колизее за 1500 лет.

6. Суперклей каменного века

Суперклей каменного века

Ремесленники сумели достигнуть замечательных результатов 70 000 лет назад. Они разработали суперклей, которым скрепляли свои части своих инструментов. Камедь акации веками смешивали с красной охрой, получая красящий пигмент. И только после того, как исследователи решили воссоздать древние инструменты, используя только материалы и методы каменного века. Они обнаружили, что богатая железом охра может быть замечательным клеем. Это наводит на мысль, что развитие интеллекта и технологий в каменном веке было более продвинутым, чем всегда считалось.

7. Египетская печь

Египетская печь для получения стекла.

Эксперты ранее считали, что еще до того, как Тутанхамон стал фараоном, любящие украшения египтяне импортировали стекло из Ближнего Востока. Открытие 3000-летней печи доказало, что это историческое предположение неверно. Египтяне не только производили собственное стекло, но и были спецами в этом. Для проверки команда археологов построила на руинах промышленного комплекса возле Нила точную копию этой печи. Используя местный песок, вскоре они сумели получить довольно качественное стекло.

8. Древнее вино

Пресс из Помпей.

В 79 г.н.э. извержение Везувия похоронило большинство виноградников Помпей под толстым слоем пепла. В 1800-х годах были сделаны слепки этих виноградных лоз. Археологи и виноделы, которые решили попробовать бывшее лучшее вино Римской империи, изучили слепки и старые фрески, чтобы определить сорт винограда. Пятнадцать виноградников Помпеи были восстановлены. После этого были использовали современные методы брожения, поскольку римляне делали свое вино в антисанитарных условиях. В итоге получившееся вино, которое назвали Villa Dei Misteri, теперь подается в элитных ресторанах по всему миру.

9. Подводный бетон

Гидротехнический бетон - тоже древняя технология.

Ранние римские архитекторы возвели гавань Кесария в Средиземном море. Это был один из самых больших технических подвигов того времени, и современные археологи хотели воссоздать невероятные пирсы из гидротехнического бетона, который заливали под водой 2000 лет назад. В трудах древнего архитектора Марка Витрувия Поллиона были упомянуты такие ингредиенты, как известь, песок, вулканическая порода и морская вода. Витрувий не объяснял ни то, как на морском дне размещали деревянные формы, необходимые для формирования бетона, ни то, как смешивать раствор или заливать его. Об этом ученые догадывались либо искали намеки в других трудах. В 2004 году наконец удалось повторить то, что делали тысячи лет назад.

10. Булат

Нож из дамасской стали.

Когда металлурги из Стэнфордского университета обсуждали свое последнее изобретение, они поняли, что им, возможно, случайно вновь открыли процесс производства легендарной дамасской стали. Дальнейший анализ показал фантастические результаты — металл был почти идентичен древнему оружию, которое ценили во всем древнем мире и которое использовали крестоносцы в XI веке. Две вещи способствовали утере дамасской стали в истории: кузнецы хранили пуще зеницы ока свои тайные знания, а также появилось огнестрельное оружие.

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