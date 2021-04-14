Архимандрит Андрей (Конанос): Если хочешь в рай, поступай умно

В этой жизни мы только и делаем, что забываем, чего от нас хочет Бог, но после смерти мы будем помнить обо всем – как вести себя умно, чтобы попасть в рай, размышляет архимандрит Андрей (Конанос).

Пришло время – и богач, и Лазарь умерли. И о богаче говорится, что его похоронили (Лк. 16:22). Подробности погребения не описываются, но наверняка это были пышные похороны – ведь богач был известным человеком. А о несчастном Лазаре говорится, что он отнесен был ангелами на лоно Авраамово . И конечно, попав туда, он изумился – как такое могло произойти? Я, бедняк, рожденный в нищете, прозябавший в презрении у всех людей, нагой, холодный и голодный, – теперь нахожусь в таком прекрасном месте, на лоне Авраамовом, где красиво, светло, спокойно, хорошо и уютно!.. Кстати, знаешь, что такое лоно Авраамово ? Дословно – объятия Авраама, то есть рай, место славы Божией.

Лазарь не ждал, что Бог наградит его

Архимандрит Андрей (Конанос)

И Лазарь вообще не ожидал такого.

Некоторые из нас, к примеру, говорят иногда: «Вот бы после смерти попасть в райский уголок!» В уголок! А Лазарь не просто попал в райский уголок – он оказался в самом «центре» рая, как сказали бы мы сейчас, – на лоне Авраамовом. Как прекрасно! И совершенно неожиданно для Лазаря. Рай оказался для него сюрпризом, и знаешь, почему? Именно потому, что при жизни он не ждал от Бога никакой награды – в отличие от нас с тобой. Лазарь не ждал, что Бог наградит его за то, что он такой хороший – потому что не считал себя хорошим. А мы с тобой считаем себя такими. И потому, попав на тот свет, очень удивимся. Жизнь вечная – это вообще полная неожиданность, мы испытаем настоящий шок.

Вот и Лазарь, этот праведник, был шокирован, потому что оказался в совершенно неожиданном для себя месте – месте великой славы. А знаешь, почему еще он попал туда? Потому что никогда не осуждал богача, даже про себя.

Богач его вообще не замечал, но Лазарь не ненавидел его, не испытывал к нему неприязни, не проклинал, не выкрикивал ругательств в его адрес и не жалел о том, что сам родился на свет бедняком. Вместо всего этого он терпел – столько, сколько было нужно.



Господи, Твои слова убедительны, но когда я увижу помощь

Иногда скажешь кому-то: «Потерпи немного». Да, но сколько терпеть? Когда моя проблема решится? Хорошо, я потерплю, но сколько? Два месяца хватит? Нет, не нужно торговаться с Богом. Ведь неизвестно, сколько нужно терпеть – ради мужа, ради жены или детей, ради себя, своего здоровья…

Может быть, два месяца, может быть – два года или два десятилетия, а может быть, и всю жизнь. Я этого не знаю. Знаю только, что с Богом нельзя торговаться и договариваться. Можно лишь сказать: «Господи, дай мне сил потерпеть. Пусть моя душа станет твердой, как скала, чтобы хватило сил дождаться милости от Тебя».

И Лазарь не роптал, не говорил: «Господи, ну за что мне все это? Почему Ты сотворил меня таким? Как Ты несправедлив, Господи! Посмотри на этого, у чьих ворот я лежу! У него снова пир, он опять будет есть, а мне остается только нюхать запах угощений! Вон у него сколько гостей – они веселятся, пьют, едят, а я тут голодаю… Почему, Господи? Почему я такой?». Нет, он этого не говорил.

А я произнес сейчас вместо него столько слов потому, что иногда слышу: «Ну почему я женат! За что Бог меня так наказал? Почему Он не посылает мне то, чего я так долго жду? Почему медлит?» Не говори так. Не задавай Богу вопросов, лучше преврати их в молитву. И скажи: «Господи, я не могу понять, почему так происходит, но знаю, что Ты любишь меня и у Тебя Свой план. Знаю, что Твои ум и сердце больше моих, и понять Тебя я не в силах. Поэтому я подчиняюсь Тебе, но не как раб, который вынужден подчиняться, потому что ничего другого ему не остается. Нет, я могу начать спорить с Тобой, злиться, кричать, гневаться и хулить Тебя. Но я выбираю послушание, потому что доверяю Тебе. Неужели Ты можешь не любить меня?».

И Господь скажет в ответ: «Я не буду снова и снова повторять, что люблю тебя. Просто посмотри на Мои руки. Видишь – они пробиты гвоздями. И мое ребро пробито копьем. Как ты думаешь, Я люблю тебя? Поезжай в Иерусалим, поднимись на Голгофу и посмотри на место, где стоял Мой Крест». И когда, оказавшись на Голгофе, ты упадешь на колени перед местом Креста Господня, то почувствуешь любовь Божию. «Я ли не люблю тебя? – скажет Господь. – Я ли не люблю тебя, думая о тебе и днем, и ночью? Когда ты спишь, Я думаю о тебе и помогаю».

Да, Господи, Твои слова убедительны, но когда я увижу помощь в действии? Я по-прежнему болен, по-прежнему мучаюсь и страдаю. Я потерял ребенка – где же Твоя любовь? «Сейчас ты не можешь этого увидеть, – отвечает Господь. – И Я не осуждаю тебя – ты человек, ты не можешь Меня понять. Не можешь понять, к чему Я тебя готовлю, каков Мой план. Ты не веришь, что в будущей жизни тебя ждет награда».

В этом наша проблема. Мы не верим в воздаяние от Бога. Ведь если бы верили, если бы у нас была живая вера, мы бы нисколько не сомневались в этом.

Да, в этой жизни можно и не дождаться воздаяния, какого мы ожидаем, но существует и другая жизнь, в которой Господь сделает это непременно.



В вечной жизни мы не теряем своего «я»

Лазарь не был вознагражден при жизни – никак. Бедняком родился, бедняком жил и бедняком умер. Но в вечной жизни все изменилось. «Видите? Есть и продолжение, – говорит нам Господь в этой притче. – У Меня для тебя есть то, чего, может быть, ты и не получишь здесь, на земле. Доверяй Мне, поверь Мне наконец. Поверь в то, что существует и другая жизнь – гораздо более совершенная, удивительная и неповторимая. И в этой жизни тебя ждет такое, что пока невозможно даже вообразить».

Если бы мы смогли увидеть, что ждет нас в вечности, то повторили бы слова апостола Павла: «Возьми меня, Господи, возьми меня! Потому что это так прекрасно – верить в Тебя, – что хочется увидеть Тебя вживую, увидеть жизнь вечную, наслаждаться ею, не задерживаясь здесь, на земле. И мне не терпится оставить этот мир, потому что я желаю тех даров, которые Ты уготовил мне в вечной жизни. Я желаю вечной жизни, желаю Христа ».

А мы, простые люди, не особенно верим в Бога. И потому думаем, что всё – только здесь, в этой жизни. Думаем, что именно на земле ожидает нас достойная мзда, что все устраивается только здесь. И если мы не получим награду в земной жизни, то она пройдет в унынии, грусти и пустоте. Но это не так.

Лазарь мучился на земле, но после смерти вкушал наслаждения, которым не было конца. А богач имел все, и все потерял. И оказавшись на том свете, увидел Лазаря. Понимаешь, в чем дело? В вечной жизни мы не теряем своего «я», мы знаем, кто мы. Некоторые думают, что смерть – это конец; что когда человек умирает, он превращается в прах, в землю – и всё, только могила. Пусть хоть собаки едят, пусть хоронят без отпевания – все равно ведь конец.

Нет, это не конец. Это только начало. Не веришь? Твое право. Ты свободный человек, можешь не верить, можешь закрыть глаза и, не видя света, говорить: «Света не существует, потому что я его не вижу». Твое право. Но другие люди видят свет. Что тут поделаешь? Такова жизнь. У тебя своя точка зрения на всё, но история с богачом показывает, что наше «я» никуда не исчезает после смерти. Потому и страшно.

Наши дела, поступки, все свойства личности «впечатываются» в душу и вместе с нами отправляются в жизнь вечную.



Вот почему очень хорошо, если человек поисповедался незадолго до кончины. Когда все в порядке на этом свете, то и после смерти с тобой не будет этих грехов и мук совести. Господь все простил, ты примирился со Христом, причастившись и получив прощение у Креста на Голгофе. Это прекрасно. И там ты будешь самим собой. Встретишь жену, детей, друзей и соседей, и все вы узнаете друг друга. Увидишь святителя Нектария, великомученика Георгия, мученицу Марину, мученицу Параскеву, других святых, и все мы будем смотреть друг на друга.

Ты встретишься со своими детьми, но на том свете мы не будем жить отдельными семьями – из трех, пяти и более человек. Нет, там мы все будем как братья и сестры, объединенные Божественной благодатью. Божии создания, боги в Боге, пребывающие в бесконечной славе.

Помнишь, что говорит богач Аврааму? «Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем » (Лк. 16:23). Видите, богач просит сжалиться над ним – теперь, когда его обжигает огонь. Но для того, чтобы тебя пожалели, нужно пожалеть самому. Тот, кто был милосердным, сам получает милость. Об этом говорит нам Господь, но мы не слышим, а когда покидаем эту жизнь, то уже поздно. Поздно.

Человек не может измениться после смерти

Дорогой богач, мне очень жаль тебя. И я ни за что не стану тебя осуждать, не скажу против тебя ни единого слова – потому что сам могу оказаться на твоем месте. А если начну осуждать, значит – я такой же, даже еще хуже. «Да-а, видите, богач что наделал?» А ты что наделал? А я? Разве мы лучше? Мы, как и он, не повторяем постоянно: «Господи, помилуй меня! Боже мой, помилуй меня!»

Поэтому очень важно еще в этой жизни научиться все время повторять про себя эти слова. Тогда и в будущей жизни нам окажут милость. Будем милостивы, чтобы и над нами смилостивились. Не осуждай, чтобы и тебя не осудили; прощай, чтобы и тебе простили; утешь, успокой ближнего – и его спокойствие передастся твоей душе. А если в этой жизни мы только и делаем, что обижаем, оскорбляем, раним и подавляем – как можно надеяться на милость в жизни вечной? Что мы здесь даем, то там и получим. Что посеем, то и пожнем.

Лазарь и богач

Думаешь, это всё сказки? Ну конечно! Вот богач и получил сказочную участь. Какая жажда мучила его в аду, как хотелось почувствовать на губах хотя бы каплю воды! Но в аду нет покаяния. Почему? Почему нельзя раскаяться и все изменить? Потому что на это тебе было отпущено Богом достаточно времени. Шестьдесят, восемьдесят, девяносто лет – представляешь, сколько раз у тебя была такая возможность? С детства и до самой смерти! Но ты упустил эту возможность. И Господь говорит: «Всё, хватит, у тебя было достаточно времени. Более чем достаточно».

Когда в последний раз ты исповедался и причащался? На прошлую Пасху? На Успение или, может быть, на Рождество? Когда? Ты постоянно откладываешь. «Не сейчас, в другой раз! Ничего страшного, на следующей неделе схожу». На следующей неделе! Вот так возможность и упускается. А человек, упустивший возможность пять раз подряд, не воспользуется ею и дальше.

Что же касается смертного часа, то после него наши действия и поступки уже точно никогда не изменятся. Всё, это конец. Человек не может измениться после смерти, не может перейти из одного состояния в другое – не может перейти из ада в рай. Никак. И из рая в ад – тоже. Состояние души не меняется. Земной жизни достаточно для того, чтобы спастись или, напротив, отправиться в ад.

Поэтому наша жизнь здесь – это очень серьезно. Подумать только – какие-то восемьдесят или девяносто лет определяют нашу вечность! Именно так. Прямо как школа. Ребенок поступает в первый класс, учится, становится старшеклассником, и эти школьные годы определяют его будущее – куда он пойдет потом, какую специальность выберет. А несколько лет, проведенные в университете, в свою очередь, определяют, кем человек будет работать до пенсии.

Так и наша земная жизнь. Ребенку мы говорим: «Сынок, ты уже старшеклассник. Нужно стараться. Будешь стараться – и с университетом все получится».

Бог говорит нам то же самое. Вашего земного века (а у многих это действительно почти век) достаточно для вечности . И если хочешь в рай, поступай умно . Нет, здесь не нужно выдумывать какие-то хитрые способы – как бы мне попасть не в ад, а в рай!

Просто будь умным. Как? «Господи, пусть все будет не как хочу я, а как хочешь Ты». Вот что такое вести себя разумно.



И Бог ответит: «Живи восемьдесят лет здесь, на земле, так, как надо – и в вечной жизни тебя ждет непрестанное счастье, тепло, покой, умиротворение и радость». Разумное поведение. Потому и говорят про некоторых мучеников – надо же, несколько дней мучений, и всё, теперь они навсегда в раю, вкушают вечное блаженство!

Видите? Христианин должен быть умным.

А в этой жизни мы только и делаем, что забываем

Помните, что отвечает Авраам богачу на его просьбу? «Чадо, вспомни… » Видите – в раю нет места неприязни, и Авраам называет богача чадом , без всякой злобы – потому что когда кого-то ненавидишь, то это не рай, это ад. А в раю – только любовь. Но при этом те, кто в раю, никак не могут помочь тем, кто в аду. К сожалению. И оттого ад делается еще ужаснее. Любовь праведников вызывает еще б?льшие страдания грешников, без малейшего на то желания первых. «Чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят » (Лк. 16:25-26).

Все изменилось. Вспомни, как ты жил. У одного святого отца я читал, что в вечной жизни наш ум, наши мысли будут совершенными. Там не будет так, как бывает с нами после утреннего пробуждения, когда голова с трудом соображает и нужно какое-то время, чтобы прийти в себя.

Там рассудок станет ясным – абсолютно у всех, даже у тех, кто при жизни имел проблемы с психикой и умственным развитием. На том свете мы все очень четко будем видеть реальность – и вспомним все свои поступки, которые привели нас сюда. Потому что здесь, сейчас мы, к сожалению, многое забываем, а истина (греч. ?-??????) есть прямая противоположность тому, что забывается (греч. ????). Наш язык ярко подчеркивает: истина настолько сильна, бесспорна и прекрасна, что ее невозможно забыть.

А в этой жизни мы только и делаем, что забываем. Забываем, чего от нас хочет Бог, забываем молиться, забываем различать добро и зло, забываем, что все мы – люди, и потому ненавидим своих ближних, которые такие же, как мы. Нашу совесть будто усыпляют, рассудок словно укрыт покрывалом – мы не понимаем, что с нами происходит.

Проходя мимо храмов, смотрим на них как на обычные здания – ничто не трогает наше сердце, рассудок молчит, когда мы видим место, где человеку открывается Сам Господь и происходит Евхаристия, происходит Святое Причастие. Мы снисходительно улыбаемся, не задумываясь над тем, что происходит в нашей жизни, над тем, как все это важно, значимо и спасительно.

Мы живем как пьяные или погруженные в летаргический сон, не понимая, что происходит. Но когда мы покинем этот мир, наш разум проснется, мы увидим наконец все как есть, однако будет поздно. Поймем, что не следовало смеяться над тем, над чем смеялись; поймем, что Бог – это Непреложная Истина; что вечная жизнь существует; что Христос – это Тот, Кто возлюбил нас невероятно сильно, а поскольку за всю свою жизнь мы так и не приняли Его любви, то не примем ее и сейчас. И что же теперь остается делать?

Но на том свете мы будем помнить обо всем

Вот почему я говорю, что земная жизнь – это очень серьезно. Представляете, что значат эти девяносто лет, которые могут дать вечное блаженство? И как это будет замечательно! Один афонский монах, отец Маркел (он жил в монастыре Каракал и скончался несколько лет тому назад) болел раком и очень страдал, боли были страшные. И однажды ему явилась Пресвятая Богородица. Она сказала: «Потерпи еще немного, скоро окажешься рядом со Мной. Там ты отдохнешь и будешь наслаждаться вечным блаженством».

Вот как. Очень разумное поведение – потерпеть здесь, чтобы затем жить с Богом. Раком болеть вовсе не легко, это страшные боли, которые заставляют стонать и плакать. Я и не говорю, что это легко. Я имею в виду другое. Сколько ты будешь болеть – год, два, три, пять? Да, это очень тяжело, понимаю, и потому сострадаю и сочувствую тебе. Но потом ты вечно будешь радоваться! Будешь прославлять Христа и говорить: «Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя!» – «А как же те пять лет, что ты болел и страдал?» – спросит тебя Бог. – «Господи, это все ничто по сравнению с тем, какое наслаждение я сейчас испытываю! Правда, ничто. И Ты знал об этом, потому и попустил мне заболеть. У Тебя был Свой план. И как я мог тогда роптать, как мог сердиться и спорить с Тобой? Ведь я был частью Твоего плана! И теперь я вижу, что ждало меня впереди, какое наслаждение».

Так и Лазарь получил наслаждение – в отличие от богача, который помнил все свои грехи и пороки. Потому что если бы он их не помнил, то искренне спросил бы: «Господи, почему я здесь? Что я тут делаю, в аду? Почему я так далеко от Тебя? Что делал не так?» Нет, на том свете мы будем помнить обо всем и потому скажем: «Я здесь, потому что делал то-то и то-то и не раскаялся, не оплакивал свои грехи, не умолял Господа, стоя на коленях перед Крестом, простить меня. Я был жестокосердным, вот почему я здесь».

Помни об этом, чтобы твердо знать причину, по которой окажешься в аду. Иначе, в противном случае, будешь говорить, что Бог злой и жестокий. А в аду потому никто и не сопротивляется, не спорит с Господом – все прекрасно помнят о содеянном. Это здесь, на земле, мы строим из себя умников и говорим: «Бог то, Бог это!» – будто Господь только и ждет, когда мы вместе с Ним спасем мир! Здесь нам только кажется, что мы все знаем, а там придет настоящее понимание, и тогда мы скажем: «Господи, Ты был прав!» «Неужели я могла сделать четыре аборта? И никогда не плакать о своих нерожденных детях? – скажет какая-нибудь женщина. – Так вот почему я здесь! И плач моих детей, который я теперь слышу постоянно, не дает мне войти в рай!»

Мы вспомним все, что наделали, и никогда не забудем. Этого не случится только в одном случае – если мы исповедали свои грехи. Тогда Господь их «стирает» из памяти – прощая и с любовью утешая нас. Тогда спасемся.



В противном же случае, если грешить и не исповедаться, Бог не забудет наших грехов, они не исчезнут из души, и на том свете мы будем помнить их гораздо лучше, чем здесь.

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