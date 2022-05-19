Открытый брак, «временная семья» и сологамия: новые типы отношений XXI века

Сегодня, помимо традиционных браков, существует огромное множество различных вариантов взаимоотношений между людьми. Вместе с психологом разбираемся в основных современных трендах.
Наравне с существующими традиционными ценностями появляются новые тенденции, например, открытый брак или сологамия. Люди ищут для себя новый, более удобный формат взаимоотношений. И если раньше основным вариантом отхода от нормы было сожительство – именно так закон трактует совместное проживание без регистрации брака, то сегодня вариантов отношений намного больше.
Гостевой брак
Этот вид взаимоотношений подразумевает наличие официально оформленного по закону союза, при этом отсутствие ведения совместного хозяйства и совместной собственности. Такие отношения вполне устраивают взрослых самостоятельных людей, у которых есть недвижимость и финансовая стабильность – они не нуждаются в переезде на чужую жилплощадь или в покупке общей недвижимости, которую потом придется делить через суд в случае развода.
Гостевой брак предусматривает, как правило, заключение брачного контракта между сторонами, чтобы определить имущественные и прочие отношения. Люди, заключившие гостевой брак, встречаются, проводят вместе время, занимаются сексом, заводят детей, однако не живут вместе.Важный нюанс: гостевой брак не подразумевает измен или проживания с кем-то еще в тот момент, когда партнеры проводят время порознь.
Открытый брак
Открытый брак – это отношения, в которых партнеры не придерживаются моногамии. То есть супруги могут иметь связи на стороне и даже приглашать своих любовников в дом, при этом никто из них не возражает против подобных экспериментов.
Примечательно, что многие пары, сделавшие выбор в пользу открытого брака, считают, что именно этот тип отношений позволяет прожить всю жизнь вместе, поскольку считают, что по своей природе человек нуждается в новых ощущениях, а любовь к одному партнеру и физические отношения с другими дают массу новых впечатлений.
Однако у таких отношений все же существуют и минусы – очень часто люди принимают решение об открытом браке необдуманно, и в таком случае исход событий, чаще всего, один - ревность, скандалы и развод.
«Временная семья»
Современные люди стремятся к определенности, и вариант отношений с определенным сроком годности – идеальный выбор для них. Это работает следующим образом: пара заключает брачный контракт, в котором прописан срок действия их брака, например, пять лет.
После этого периода супруги анализируют прожитое вместе время, и если их все устраивает, они перезаключают контракт. По сути, этот тип отношений похож на трудовой договор с определенным сроком действия, что устраивает многих современных пар.
В подобных браках допускается рождение детей, также он подразумевает совместное проживание и моногамные отношения. Многие партнеры считают, что этот брак дает возможность не торопиться и взвешенно подойти к вопросам совместной жизни, а также понять, какие вы ставите перед собой цели и совпадают ли они.
Семья без гендерных ролей
Патриархальное общество предусматривает один единственный сценарий развития отношений – муж зарабатывает деньги, а жена занимается хозяйством и воспитывает детей (что в современной жизни редко бывает именно так).
Но современное общество выступает за равные права и возможности, а потому популярность набирают семьи, в которых не существует деления обязанностей по половому признаку. Так, в подобных союзах, например, мужчина может брать отпуск по уходу за ребенком, а женщина продолжать строить карьеру.
Главным отличием такого брака является полное стирание гендерных стереотипов – все обязанности по дому распределяются равномерно, и каждый из супругов вправе делать выбор в пользу своих интересов.
Синглы
Синглы – люди, которые осознанно выбирают жизнь вне брака. Приверженцы этого образа жизни могут иметь какой-то негативный опыт за спиной, а могут просто оставаться довольными холостой жизнью, имея полную свободу выбора.
Важно понимать, что синглы не отказываются от идеи романтических отношений, они просто не хотят превращать увлечения в постоянный роман и, тем более, брак. Таким людям необходимо личное пространство и им максимально комфортно жить с самим собой.
Кстати, некоторые синглы даже выступают за заключение брака с самим собой – такой тип отношений называется сологамия. Люди, которые выходят замуж за самих себя, считают, что такой союз снимает напряжение и помогает противостоять ожиданиям и давлению со стороны общества.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2479729988059269377/
А вы знали об этом?
Автор самого известного агитационного символа Великой Отечественной плаката «Родина-мать зовет!» – грузинской художник Ираклий Тоидзе. Русские видели в ней русскую, украинцы – украинку, грузины – грузинку… Уникальность изображения в этом и заключается: едва ли не каждый советский солдат видел на этом плакате свою родную мать, зовущую его на бой!
Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43637427470/ )
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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