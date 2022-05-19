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Открытый брак, «временная семья» и сологамия: новые типы отношений XXI века

Сегодня, помимо традиционных браков, существует огромное множество различных вариантов взаимоотношений между людьми. Вместе с психологом разбираемся в основных современных трендах.

Наравне с существующими традиционными ценностями появляются новые тенденции, например, открытый брак или сологамия. Люди ищут для себя новый, более удобный формат взаимоотношений. И если раньше основным вариантом отхода от нормы было сожительство – именно так закон трактует совместное проживание без регистрации брака, то сегодня вариантов отношений намного больше.

Открытый брак, «временная семья» и сологамия: новые типы отношений XXI века

Гостевой брак

Открытый брак, «временная семья» и сологамия: новые типы отношений XXI века

Этот вид взаимоотношений подразумевает наличие официально оформленного по закону союза, при этом отсутствие ведения совместного хозяйства и совместной собственности. Такие отношения вполне устраивают взрослых самостоятельных людей, у которых есть недвижимость и финансовая стабильность – они не нуждаются в переезде на чужую жилплощадь или в покупке общей недвижимости, которую потом придется делить через суд в случае развода.

Гостевой брак предусматривает, как правило, заключение брачного контракта между сторонами, чтобы определить имущественные и прочие отношения. Люди, заключившие гостевой брак, встречаются, проводят вместе время, занимаются сексом, заводят детей, однако не живут вместе.

Важный нюанс: гостевой брак не подразумевает измен или проживания с кем-то еще в тот момент, когда партнеры проводят время порознь.

Открытый брак

Открытый брак, «временная семья» и сологамия: новые типы отношений XXI века

Открытый брак – это отношения, в которых партнеры не придерживаются моногамии. То есть супруги могут иметь связи на стороне и даже приглашать своих любовников в дом, при этом никто из них не возражает против подобных экспериментов.

Примечательно, что многие пары, сделавшие выбор в пользу открытого брака, считают, что именно этот тип отношений позволяет прожить всю жизнь вместе, поскольку считают, что по своей природе человек нуждается в новых ощущениях, а любовь к одному партнеру и физические отношения с другими дают массу новых впечатлений.

Однако у таких отношений все же существуют и минусы – очень часто люди принимают решение об открытом браке необдуманно, и в таком случае исход событий, чаще всего, один - ревность, скандалы и развод.

«Временная семья»

Открытый брак, «временная семья» и сологамия: новые типы отношений XXI века

Современные люди стремятся к определенности, и вариант отношений с определенным сроком годности – идеальный выбор для них. Это работает следующим образом: пара заключает брачный контракт, в котором прописан срок действия их брака, например, пять лет.

После этого периода супруги анализируют прожитое вместе время, и если их все устраивает, они перезаключают контракт. По сути, этот тип отношений похож на трудовой договор с определенным сроком действия, что устраивает многих современных пар.

В подобных браках допускается рождение детей, также он подразумевает совместное проживание и моногамные отношения. Многие партнеры считают, что этот брак дает возможность не торопиться и взвешенно подойти к вопросам совместной жизни, а также понять, какие вы ставите перед собой цели и совпадают ли они.

Семья без гендерных ролей

Открытый брак, «временная семья» и сологамия: новые типы отношений XXI века

Патриархальное общество предусматривает один единственный сценарий развития отношений – муж зарабатывает деньги, а жена занимается хозяйством и воспитывает детей (что в современной жизни редко бывает именно так).

Но современное общество выступает за равные права и возможности, а потому популярность набирают семьи, в которых не существует деления обязанностей по половому признаку. Так, в подобных союзах, например, мужчина может брать отпуск по уходу за ребенком, а женщина продолжать строить карьеру.

Главным отличием такого брака является полное стирание гендерных стереотипов – все обязанности по дому распределяются равномерно, и каждый из супругов вправе делать выбор в пользу своих интересов.

Синглы

Открытый брак, «временная семья» и сологамия: новые типы отношений XXI века

Синглы – люди, которые осознанно выбирают жизнь вне брака. Приверженцы этого образа жизни могут иметь какой-то негативный опыт за спиной, а могут просто оставаться довольными холостой жизнью, имея полную свободу выбора.

Важно понимать, что синглы не отказываются от идеи романтических отношений, они просто не хотят превращать увлечения в постоянный роман и, тем более, брак. Таким людям необходимо личное пространство и им максимально комфортно жить с самим собой.

Кстати, некоторые синглы даже выступают за заключение брака с самим собой – такой тип отношений называется сологамия. Люди, которые выходят замуж за самих себя, считают, что такой союз снимает напряжение и помогает противостоять ожиданиям и давлению со стороны общества.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2479729988059269377/

А вы знали об  этом?  

Автор самого известного агитационного символа Великой Отечественной плаката «Родина-мать зовет!» – грузинской художник Ираклий Тоидзе. Русские видели в ней русскую, украинцы – украинку, грузины – грузинку… Уникальность изображения в этом и заключается: едва ли не каждый советский солдат видел на этом плакате свою родную мать, зовущую его на бой!                                                                                                                                                            

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43637427470/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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