Открытый брак, «временная семья» и сологамия: новые типы отношений XXI века

Сегодня, помимо традиционных браков, существует огромное множество различных вариантов взаимоотношений между людьми. Вместе с психологом разбираемся в основных современных трендах.

Наравне с существующими традиционными ценностями появляются новые тенденции, например, открытый брак или сологамия. Люди ищут для себя новый, более удобный формат взаимоотношений. И если раньше основным вариантом отхода от нормы было сожительство – именно так закон трактует совместное проживание без регистрации брака, то сегодня вариантов отношений намного больше.

Гостевой брак

Этот вид взаимоотношений подразумевает наличие официально оформленного по закону союза, при этом отсутствие ведения совместного хозяйства и совместной собственности. Такие отношения вполне устраивают взрослых самостоятельных людей, у которых есть недвижимость и финансовая стабильность – они не нуждаются в переезде на чужую жилплощадь или в покупке общей недвижимости, которую потом придется делить через суд в случае развода.

Гостевой брак предусматривает, как правило, заключение брачного контракта между сторонами, чтобы определить имущественные и прочие отношения. Люди, заключившие гостевой брак, встречаются, проводят вместе время, занимаются сексом, заводят детей, однако не живут вместе.

Открытый брак

Важный нюанс: гостевой брак не подразумевает измен или проживания с кем-то еще в тот момент, когда партнеры проводят время порознь.

Открытый брак – это отношения, в которых партнеры не придерживаются моногамии. То есть супруги могут иметь связи на стороне и даже приглашать своих любовников в дом, при этом никто из них не возражает против подобных экспериментов.

Примечательно, что многие пары, сделавшие выбор в пользу открытого брака, считают, что именно этот тип отношений позволяет прожить всю жизнь вместе, поскольку считают, что по своей природе человек нуждается в новых ощущениях, а любовь к одному партнеру и физические отношения с другими дают массу новых впечатлений.