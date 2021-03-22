Проклятые древние артефакты

В науке имеет нет места для суеверий и волшебства. На протяжении всей истории ни на один научный вопрос не было найдено никакого волшебного решения, в то время как обратное происходит постоянно.

Единственным исключением является, пожалуй, область археологии. Даже самый трезвый археолог может с полной уверенностью заявить, что некоторые древние реликвии и артефакты, кажется, явно имеют необъяснимую с научной точки зрения способность неистово сопротивляться их краже.

Ядра для баллисты

На границе Израиля и Сирии в конце 1980-х годов были обнаружены несколько сотен дальних родственников пушечных ядер, используемых Римской империей, чтобы разрушать вражеские оборонительные сооружения. Согласно записям, древний город Гамла был захвачен римлянами после того, как его стены были разрушены, при этом 9000 жителей города предпочли покончить жизнь самоубийством, бросившись в ущелье.

Никто не замечал никакой пропажи до 2015 года, когда во дворе музея внезапно утром нашли два ядра баллисты. Рядом с ними лежала записка: «Это два ядра от римских баллист из Гамла, я украл их в июле 1995 года и с тех пор они не принесли мне ничего, кроме неприятностей. Пожалуйста, не воруйте предметы старины!».

Помпейские реликвии

Согласно легенде, Помпеи были прокляты богами после того, как некоторые святые места в городе были разрушены римскими легионерами.

Кольцо Сенициануса

Археологический смотритель Помпей, Массимо Осанна, получает 100 посылок каждый год со всевозможными артефактами из этого города — от мозаики и кусков фресок до частей статуй. Почти все они приходят с пояснительными письмами, в которых люди пишут о разнообразных проблемах, с которыми они начали сталкиваться после того, как украли эти предметы. Один испанский вор прислал целых пять посылок с артефактами, утверждая, что проклятие постигло всю его семью.

Кольцо Сенициануса, обнаруженное в конце 1700-х годов, огромное по размеру. Диаметр золотого кольца составляет 2,5 сантиметра, а весит оно 12 граммов — носить его можно было бы разве что поверх перчатки. На этом кольце есть надпись на латыни: «Сеницианус, да хранит тебя Бог». Через несколько десятилетий после обнаружения этого кольца была найдена древнеримская табличка, которая описывает историю этого артефакта. Она была написана римлянином по имени Сильвианус, который пожаловался богу Ноденсу, что кольцо было украдено.

На табличке также было написано: «Пусть у человека по имени Сеницианус, который носит это кольцо, не прибавится здоровья ни на толику, пока он не вернет кольцо в храм Ноденса». Ученые считают, что эта история вполне может быть прообразом знаменитой истории «Хоббит», ведь оксфордский профессор и начинающий автор Толкиен был хорошо знаком с историей проклятого кольца.

Кнут маори

Капитан Джеймс Редди Клендон был одним из первых европейских поселенцев в Новой Зеландии. Он содействовал налаживанию контактов между маори и европейскими колонизаторами, а впоследствии был председателем первого банка Новой Зеландии и первым консулом США в этой стране. В доме Клендона в Роине сегодня можно увидеть целую выставку вещей и артефактов, многие из которых имеют маорийское происхождение.

Один вороватый посетитель явно был не в курсе того, что большинство артефактов Маори несут на себе проклятие для своего владельца, если с ними неправильно обращаться. Украденный кнут с ручкой из китового уса, который принадлежал старшему сыну капитана Клендона, вернули менее чем через месяц после того, как он был украден. В сопроводительной записке значилось: «Заберите эту проклятую вещь. Она приносит сплошные несчастья».

Египетская резьба

Некий немец в 2004 году умыкнул резьбу с иероглифическим текстом во время визита в Египет. Резьба была возвращена в посольство Египта в Берлине пасынком мужчины, ибо он сам не мог этого сделать, поскольку умер. Вскоре после возвращения из поездки мужчину внезапно разбил паралич и у него началась лихорадка. После этого у него диагностировали непонятно откуда взявшийся рак, а вскоре немец просто умер. Артефакт был возвращен в надежде на то, что «душа человека обретет покой в мире ином», а также, чтобы «освободить пасынка и всех других родственников человека от вины в глазах богов».

Камни с поля сражения в Геттисберге

Как древние раскопки в Помпеях, смотрители парка в Геттисберге получают десятки посылок каждый год, в которых им присылают прутья, камни и другие «сувениры на память», которые были украдены с места бывшей битвы. При этом все посылки сопровождались письмами о том, что вещи прокляты. Один такой неудачливый любитель сувениров перенес производственную травму, несколько операций, а затем от него ушла жена. Другой потерял жену, сына, и дом, после чего и вовсе попал в тюрьму на девять лет.

Городское кладбище Вирджинии

В 1867 году в старом шахтерском городе Вирджиния-Сити в Неваде построили кладбище, поскольку до этого трупы хоронили где попало по всему городу. Однако, сразу же возникла странная проблема — многие надгробия начали пропадать с кладбища. Затем надгробия начали возвращать назад. Оказывается, все без исключения надгробия воровали для совершенно приземленных вещей — из них делали двери, садовые украшения и т. д. Но потом на похитителей начали одно за другим сыпаться несчастья: от финансовых проблем до развода и смерти. Воры начали возвращать надгробия, чтобы избавиться от проклятия.

Индейские артефакты из Бландинга

С момента своего основания в 1905 году мормонскими поселенцами, небольшой городок Бландинг в штате Юта стал известен своим обилием артефактов культуры анасази. С 1960-х годов их начали разворовывать мародеры. Во время рейда ФБР в 1986 году было изъято более 900 незаконно присвоенных артефактов. В 2009 году после спецоперации ФБР были арестованы некоторые из наиболее видных граждан города, в том числе брат шерифа и местный доктор Джим Редд. Редд покончил с собой на следующий день, а двое других людей, также замешанных в преступлении, последовали его примеру в течение нескольких месяцев.

Виганго

Гоху — древнее мужское общество в кенийском племени миджикенда. Опытные резчики делают сложные скульптуры из твердой древесины, известные как «виданго». Считается, что эти скульптуры воплощают дух умершего. Виганго очень ценятся на Западе и за них платят огромные деньги. Но, поскольку кенийцы не продают эти священные скульптуры, их попросту иногда воруют. Проклятие виганго постигает не воров, но и племя.

Виганго необходимо регулярно приносить жертвы и дары, а также их никогда нельзя забирать с того места, где они были установлены. Антрополог-исследователь, который посещал это племя в 1999 году, обнаружил, что несколько статуй пропали. После этого началась засуха, а некоторые члены племени загадочным образом умерли. После нескольких лет несчастий статуи вернули племени.

Окаменелый лес

В окаменевшему лесу в Национальном парке Аризона соблазн обзавестись сувениром высок, как нигде, поскольку такие сувениры просто повсюду. Но мало кто знает, что с 1934 года в парк пришли по крайней мере 1200 посылок с возвратами этих сувениров. При них были письма, объясняющие эти возвраты тем, что у людей, привозящих сувениры домой, резко начиналась «черная полоса», причем буквально во всем.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

За какие стихи воры в законе полюбили Есенина https://otari.mirtesen.ru/blog/43158178958

Почему чёрный квадрат Малевича – это шедевр? https://otari.mirtesen.ru/blog/43832063794/