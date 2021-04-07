Как Марина Мнишек прокляла династию Романовых

Эта история началась внезапно и с такого невероятного стечения обстоятельств, которое не смог бы придумать ни один самый талантливый писатель. В 1588 году в семье радомского каштеляна, видного польского магната Ежи Мнишека (на Руси его привыкли называть Юрием) родилась дочь Марианна. И хотя ей и была отведена судьбой роль принцессы, эта сказка имела трагический финал.

Жена самозванцев

В 1603 году в Самборе в неё влюбился юноша, который был совсем не похож на принца: у него были руки разной длины и большие, некрасивые бородавки на лице. Едва ли такой жених смог бы привлечь внимание пятнадцатилетней Марианны, чей отец к этому времени уже был сандомирским воеводой и самборским старостой. Однако у молодого человека нашлось чем заинтересовать высокомерную и властолюбивую девушку: он объявил себя спасшимся сыном Ивана Грозного царевичем Дмитрием и позвал её не только в жёны - в русские царицы!

Девушка благосклонно приняла все уверения в любви и богатые посулы. Однако свадьбу решено было отложить до того момента, как самозванец взойдёт на престол. Если бы у него не получилось, семейство Мнишек ничего не теряло, а если бы Лжедмитрий добрался до трона, то Ежи покрыл бы все долги, в которых он погряз, а Марианна (на русский манер Марина) стала бы царицей. Ради такого стоило рискнуть!

Лжедмитрий I двинулся на Москву в 1604 году и следующим летом вошёл в Кремль. Свадьбу сыграли 8 мая 1606 года, однако невеста и её польская свита явно не понимали всю глубину политической нестабильности в России. Они вели себя в Москве как покорители, что быстро вызвало волну негодования в столице. В браке молодые прожили всего 9 дней и именно то, что царицу пока плохо узнавали в лицо, и спасло её от смерти во время поднявшегося бунта.

Сменивший самозванца на престоле Василий Шуйский два года продержал семейство Мнишек в Ярославле, а потом разрешил вернуться на Родину с условием, что Марина не будет именоваться русской царицей. Однако по дороге домой её перехватили сторонники Лжедмитрия II. Новый самозванец показался ей омерзительным, однако ради царства, которое поманило, но тут же ускользнуло из рук, Марина была готова потерпеть. В 1610 году она забеременела и теперь надеялась выгадать себе трон, если не через мужа, то хотя бы через сына Ивана.

Пока она вынашивала ребёнка, "тушинский лагерь" распался окончательно, а Лжедмитрий II был убит своими же соратниками. Теперь Мнишек попала в полную зависимость от казачьего атамана Ивана Заруцкого. С ним вместе она пыталась освободить Москву от засевших там поляков и сесть на трон. С ним была, когда вожди первого ополчения убили Прокопия Ляпунова и подсылали убийц к Дмитрию Пожарскому. С ним вынуждена была бежать в Астрахань, а затем и на Урал.

Марина Мнишек и Иван Заруцкий, кадр из сериала "Годунов"

Проклятие рода Романовых

Между тем, дни казачьей вольницы уже были сочтены. Москву освободило второе ополчение, был избран новый царь. Для окончательного прекращения Смуты от ребёнка Мнишек и Лжедмитрия II, прозванного в народе Ворёнком, нужно было избавиться. Хотя мальчику было всего 3 года, его решено было повесить.

Когда Марина Мнишек, уже находясь в заточении, узнала об обстоятельствах казни своего сына, она буквально повредилась рассудком: билась в истерике и грозила всем Романовым болезнями, казнями, убийствами до тех пор, пока не будет истреблена вся династия. Особенно зловеще звучало проклятие, что правление, начавшееся с детоубийства, им же и закончится.

Марина Мнишек и крепость ее заточения в Коломне

Колдуньей Мнишек вроде бы не была, однако... Михаил Романов долго страдал от неизвестной болезни и умер, не дожив и до 50. Из его сыновей взрослым суждено был стать только Алексею, скончавшемуся в 46 от сердечного приступа. Его старшему наследнику Фёдору на момент смерти было всего 20. Средний сын Иван был слаб не только здоровьем, но и умом и не дожил до 30.

От Петра проклятье, казалось, отступило. Мальчик вырос очень сильным и волевым, правил железной рукой и даже наследник у него родился вовремя и без физических отклонений. Вот только с возрастом Петру становилось всё очевиднее, что и с ним что-то нечисто. В 1715 году ко двору государя привезли какого-то слепого старца, который якобы мог увидеть судьбу человека, просто возложив на него руки. Петру он ответил максимально коротко: «Маленький мальчик. Повешенный. Его тень за тобой». Говорят, что и титул императора Пётр решил принять, чтобы избавиться от проклятия, но, похоже, из этого ничего не вышло.

Династия продолжалась ещё два века и завершилась в 1918 году... За несколько дней были убиты все близкие родственники последнего императора Николая II, в том числе и тринадцатилетний царевич Алексей. Так, спустя 300 лет сбылось мрачное пророчество неудавшейся царевны Марины Мнишек.

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