Почему океан соленый и другие факты, которые полностью меняют восприятие времени и реальности

«Времени нет самого по себе, но предметы сами ведут к ощущению того, что в веках свершалось, что происходит теперь и что воспоследует позже». Так сказал древнеримский поэт-философ Тит Лукреций Кар ещё в 1 веке до нашей эры. Альберт Эйнштейн говорил, что это понятие весьма относительное.

Так оно и есть. Время - действительно очень странное понятие. Далее в обзоре десять, казалось бы, общеизвестных фактов, которые полностью меняют восприятие времени и реальности. Они заставляют переоценить всю историю человечества!

1. Люди выяснили, почему океан солёный в 1979 году

Почему океан солёный?

Мировой океан покрывает большую часть поверхности Земли. Солёная вода составляет 97,5% всех мировых запасов, а вот пресная - всего 2,5%. Это удивительно, но исследователи узнали почему это так лишь в 1979 году. До этого времени учёные считали, что это реки приносят с собой соль и всё остальное в океаны. В 1977 году научный мир поразило открытие гидротермальных источников.

На самом деле причин солёности океана несколько. Первая — это дождь. Когда вода испаряется с поверхности воды, она поднимается вверх, образуя там облака, состоящие из микрокапелек дистиллята. Потом они падают дождём на Землю. После контакта с атмосферой, а в частности, с углекислым газом, вода становится слабым раствором угольной кислоты.

Этот раствор отлично вымывает из почвы различные минеральные вещества.

Второй причиной являются жидкости, которые поступают как раз из гидротермальных источников на океанском дне. Вода просачивается через разломы и трещины в морском дне и нагревается магмой, содержащейся в ядре Земли. Это нагревание приводит к тому, что из воды выделяются кальций, магний, растворённый кислород, но растворяются другие минералы: например, железо, цинк, медь и так далее. Иногда ещё соли образуются в воде благодаря извержениям подземных вулканов.

2. Первый футбольный матч в США и СССР после войны

Футбольный матч между Йелем и Принстоном, конец XIX века.

Первый матч по американскому футболу состоялся 6 ноября 1869 года. На поле встретились студенты колледжа Нью-Джерси (ныне Принстонский университет) и Рутгерского колледжа. Матч проходил в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, и Рутгерс обыграл Нью-Джерси со счетом 6: 4. Гражданская война закончилась в апреле 1865 года. То есть всего спустя какие-то четыре года люди заново вернулись к борьбе друг с другом. Только, к счастью, лишь на футбольном поле.

Но это ещё что! Для сравнения: в Советском Союзе уже через полгода после победы в Великой Отечественной войне был проведён целый чемпионат! Это было знаковое историческое событие, которое в очередной раз доказало: жизнь продолжается!

Футбольный чемпионат СССР 1945 года.

3. Манёвр Геймлиха был изобретен только в 1974 году

На протяжении тысячелетий люди давились и иногда умирали от этого. Тем временем манёвр Геймлиха, который спасает от удушья, был изобретён совсем недавно, в 1974 году. По статистике только в США в 1972 году задохнулось более 3000 человек. Когда инородное тело попадало в дыхательные пути, обычным делом было просто бить задыхающегося человека по спине. Делали это в надежде выбить предмет, застрявший в его горле.

Доктор Генри Геймлих и манёвр его имени.

В своей практике доктор Генри Геймлих не раз наблюдал множество страшных и нелепых смертей от удушья из-за куска пищи, застрявшей в гортани. Пока другие врачи рекомендовали пользоваться в таких ситуациях пальцем, Геймлих так не считал. По его мнению это могло лишь усугубить ситуацию. Это вдохновило доктора на исследования в этой области. Более двух лет он экспериментировал на собаках, чтобы найти новое решение этой проблемы.

Впервые Генри Геймлих представил результаты своих исследований широким массам в 1974 году. В научной статье он подробно описывал способ резкого воздействия на диафрагму. В основе теории лежало применение резерва воздуха, оставшегося в лёгких, для выталкивания инородного тела из дыхательных путей. Труд Геймлиха стал выдающимся открытием в области экстренной медицины и первой помощи. В будущем это спасёт множество человеческих жизней.

Метод, изобретённый «доктором от удушья» получил его имя. Он называется манёвр Геймлиха. Чтобы оценить насколько это изобретение было недавним, стоит заметить, что доктор Геймлих дожил до 2016 года.

4. Джордж Вашингтон умер за 25 лет до того, как были найдены первые окаменелости динозавров

Портрет Джорджа Вашингтона и окаменелости динозавра.

14 декабря 1799 года скончался первый президент США Джордж Вашингтон. Интересен тот факт, что это случилось за четверть века до того, как в 1824 году Уильям Бакленд дал научное имя первому динозавру (мегалозавру). Конечно, люди находили окаменелости динозавров тысячи лет, только никто тогда не знал, что это такое. Изначально люди думали, что кости динозавров — это на самом деле кости людей-великанов или драконов. Лишь в 1824 году был научно задокументирован первый динозавр. Получается, что Джордж Вашингтон умер, ничего не зная о них.

5. До 1991 года учёные не знали, что динозавров убил метеорит

Динозавров убил метеорит.

В продолжение темы о динозаврах, до 1991 года учёные не знали, что стало причиной их уничтожения. Другими словами, между официальным открытием первых динозавров и выяснением того, как они вымерли, прошло 167 лет. Долгое время считалось, что причиной этого были изменения климата. Глобальное похолодание, конечно, наложило свой отпечаток на сокращение численности этих животных. Но основной причиной, как ни странно, стал именно метеорит.

В 1991 году учёные обнаружили крошечные частицы астероида на Гаити. Это стало важным открытием и предоставило необходимые доказательства того, что динозавров убило падение небесного тела. Метеорит упал на Землю, подняв в воздух тучи астероидной пыли. Она оседала около двух десятков лет. За это время по данным исследователей и вымерли от голода оставшиеся динозавры.

6. Пабло Пикассо пережил Джими Хендрикса

Пабло Пикассо и Джими Хендрикс.

Пабло Пикассо - испанский живописец, основоположник кубизма, по опросу издания Тhe Times 2009 года самый известный художник XX столетия. Родился выдающийся деятель искусства в 1881 году, а умер в 1973. Легенда рок-н-ролла, Джими Хендрикс, который совершил революцию в музыке в 60-х годах прошлого века родился на полвека позже. Умер же гениальный гитарист на три года раньше художника. Неисповедимы пути Господни...

7. Как действует анестезия разобрались только в 2020 году

Рабочее место анестезиолога.

Несмотря на то, что люди используют общую анестезию уже почти двести лет, принцип её работы был открыт лишь год назад. Врачи вводили пациента в наркоз, по-настоящему не зная, как действует препарат. Только в 2020 году учёные действительно поняли, как работает общая анестезия. До этого врачи и учёные просто надеялись, что всё закончится хорошо.

8. То, что младенцы могут чувствовать боль, узнали только в 1987 году

Младенцы тоже чувствуют боль.

О том, что новорождённые гораздо острее ощущают боль, чем дети старшего возраста и взрослые люди, говорил ещё Гиппократ. Несмотря на это до середины 80-х годов ХХ века существовало широко распространённое мнение о том, что младенцы не способны ощущать физическую боль. Учёные считали, что это происходит вследствие незрелости центральной нервной системы. Только в 1987 году исследователям удалось доказать обратное. Также был доказан тот факт, что на развитие личности очень сильно влияет боль, перенесённая в младенческий период.

Это ужасно, но каждый день огромное количество новорождённых во всём мире подвергается различным болезненным процедурам. Им больно точно так же, как и взрослым. Разница в том, что взрослые знают зачем всё это, а младенцы нет. Внешние проявления реакции на боль не всегда достаточно информативны, да и по большей части они просто игнорируются. Врачи делают множество операций без какой-либо анестезии. Между тем, учёные доказали, что тяжёлые психические расстройства и многие иные неприятные для здоровья последствия возникают из-за перенесённой в младенчестве неконтролируемой боли.

Исследователи подчёркивают чрезвычайную важность и острую необходимость разработки эффективных и безопасных методов обезболивания для новорождённых. Кроме того, необходимо создание соответствующих клинических рекомендаций и практических руководств для врачей.

9. Нантский эдикт — первый шаг к признанию ЛГБТ?

Нантский эдикт был призван уравнять права католиков и протестантов, но не тут-то было...

Так называемый Нантский эдикт был подписан в 1598 году королём Франции Генрихом IV Бурбоном. Это был акт умиротворения. Нужно было закончить кровавое противостояние католиков и гугенотов. Конечно, гонения на протестантов на этом не закончились. Но самое интересное, что именно с этим документом связывают появление такого понятия как толерантность. Изначально оно несло в себе весьма позитивный смысл терпимого отношения к чему-либо. Основой толерантности является открытость мысли и общения, личная свобода человека, реализация его прав.

К сожалению, в нынешнем развращённом обществе этим понятием очень часто грязно манипулируют. Между толерантным поведением и рабской терпимостью, которая не приводит ни к чему хорошему, весьма тонкая грань. У терпимости есть границы, и их нужно защищать. Парадокс толерантности состоит в том, что неограниченная терпимость неизменно приводит к исчезновению терпимости.

10. Чемодан на колёсиках был изобретён в 1970 году

Это изобретение облегчило жизнь путешественникам во всём мире. Мало кто знает, что столь полезный и простой на первый взгляд гаджет был изобретён только в 1970 году. Некий Бернард Садоу, предприниматель из Америки, путешествовал по Пуэрто-Рико со своей семьёй. Он невероятно устал таскать за собой два тяжеленных чемодана. Однажды Бернард увидел, как носильщик использует полку для багажа на колёсиках, чтобы легко перемещать этот тяжёлый груз.

Такой полезный и простой гаджет.

Отца семейства осенило! Как только он вернулся домой, то прикрепил колёса к своим чемоданам. Сначала изобретателю пришлось нелегко. Его поднимали на смех все, к кому он обращался со своей идеей. Тут надо заметить, что Садоу работал у отца своей жены в компании, занимающейся производством саквояжей. Изобретение отверг даже его тесть. Но Бернард был настойчив и добился того, что одна торговая фирма посчитала чемодан на колёсиках интересной и очень перспективной моделью. В 1972 году Садоу был выдан эксклюзивный патент на выпуск нового вида чемоданов.

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