7 интересных исторических обычаев, о которых не пишут в учебниках

Древние обычаи были исполнены мудрости, а большинство из них сохранили свою практичность до наших дней. Однако среди обычаев и традиций, которым следовали эти цивилизации и культуры, есть несколько таких, что трудно удержаться от вопроса: «Почему? Почему, черт возьми, они все это делали?» Некоторые обычаи настолько безумны, что, познакомившись с ними, можно почувствовать себя счастливым уже только от того, что они больше не практикуются.

Высокие каблуки

Если вы думаете, что высокие каблуки были придуманы для женщин, чтобы подчеркнуть их изящество, вы очень ошибаетесь. На самом деле, они были предназначены для мужчин. Дышите глубже и держите себя в руках! Пусть горькая, но это правда.

Считается, что высокие каблуки были изобретены примерно в пятнадцатом столетии в Персии. Их первоначальное назначение – обеспечить устойчивость ноги всадника в стремени. Европейцы переняли этот обычай у персов гораздо позже.

Аристократы носили каблуки, чтобы выглядеть выше и внушительнее. В 1673 году король Людовик XIV появился перед своими придворными в башмаках с красными каблуками и подошвами. Сначала следовать этой новой моде было позволено лишь избранным, небольшой группе аристократов. Однако, вскоре она распространилась по Европе со скоростью лесного пожара.

Макияж из экскрементов крокодила

Королевские особы во многих странах Старого Света начали носить обувь на высоком каблуке, поскольку она стала считаться символом превосходства

Можно без преувеличения сказать, что римляне были родоначальниками современного искусства макияжа. Они использовали доступные природные ингредиенты, чтобы придать своей коже более привлекательный, с их точки зрения, вид. Одним из таких ингредиентов был крокодилий помет. Да, это отвратительно, но следует признать, что он выполнял свою функцию достаточно эффективно.

Дело в том, что в те времена белая кожа не только считалась красивой, но и являлась признаком благородного происхождения и богатства. Идеальная римская патрицианка должна была иметь красивую белоснежную кожу, которая свидетельствовала о том, что она может себе позволить проводить большую часть времени под крышей, а не на палящем солнце.





В принципе все было идеально, за исключением одного. Цвет лица у римлян был ближе к оливковому оттенку, а не к слоновой кости. Чтобы преодолеть эту проблему, они наносили на лицо густой слой пудры, которая состояла из белого свинца, крокодильих экскрементов и мелового порошка.

Римский ополаскиватель для рта

Римляне изобрели жидкость для полоскания рта в глубокой древности. Однако, прежде чем восхищаться их достижениями, вам следует знать, что это средство представляло собой ничто иное, как мочу. Больше того, они использовали мочу животных и людей и для чистки зубов.

Скорее всего, сейчас на вашем лице появилась недоуменная и презрительная гримаса, однако этот странный метод не такой уж бессмысленный с научной точки зрения. Моча содержит аммиак, который входит в состав многих чистящих средств. Так что, следует признать, древние римляне поступали вполне логично. Кроме того, моча применялась также для стирки одежды.

Казнь «ганга-рао» в Индии

Предателей или злостных нарушителей закона казнили с помощью… слонов. Да, это действительно жестокий и довольно болезненный способ смертной казни. Однако, он широко использовался в Южной и Юго-Восточной Азии, прежде всего в Индии. Впрочем, надо сказать, что этот жутковатый ритуал существовал не только на Востоке, но и в некоторых странах западного мира.

В Индии такая форма смертной казни называлась «ганга-рао», и в средние века она была едва ли не основной формой наказания. Слоны использовались в качестве своего рода палачей до середины XIX столетия, и лишь во второй половине века этот обычай начал исчезать.

Чернение зубов

При упоминании о зубах у нас автоматически возникает ассоциация с такими эпитетами как «жемчужно-белые», «идеально ровные», «здоровые и крепкие». Однако в некоторых древних культурах на этот счет бытовало совершенно иное мнение.

Они, представьте себе, хотели иметь черные зубы! А как можно добиться этого? Разумеется, с помощью окрашивания. Этот обычай был широко распространен в Юго-Восточной Азии, на островах Тихого океана, в Южной Америке и особенно в Японии.



Японский термин «охагуро» переводится как «черненые зубы». Этой моде следовало большинство девочек с самого раннего возраста. Черные зубы считались символом того, что женщина красива, а также являлись признаком достижения половой зрелости.

Однако, как ни странно, скрытая причина чернения зубов носила медицинский характер. Таким способом в те времена предотвращали кариес. Ученые выяснили, что способ, который использовали японцы, был на самом деле довольно эффективен, и он применялся вплоть до XIX столетия.

Евнухи при императорских дворах

Если кто-то думает, что евнухи, подобные Варису, интригану из «Игры престолов», существуют лишь в воображении или историях в жанре «фэнтези», они просто плохо знакомы с историей. На самом деле, дворы китайских императоров были полны евнухов.

В китайской пенитенциарной системе существовал феномен, известный под названием «Пять наказаний». Одним из этих наказаний была кастрация. Однако, стерилизация использовалась не только в качестве кары – это был также способ попасть в число придворных.



Начиная с династии Хань, именно на евнухов приходилась большая часть повседневной деятельности императорского двора. Как и упомянутый уже Варис, они обладали огромной политической властью и влиянием.

Китайские правители никогда не боялись импотентов, поскольку те не способны иметь детей, которые могли бы претендовать на трон. Цари даже позволяли тысячам евнухов жить в Запретном городе, поскольку были уверены, что их жены могут забеременеть только от них. Эта традиция продолжалась много веков, вплоть до прихода к власти династии Суй в шестом веке нашей эры.

Дети Юм Кааша

У народа майя был бог кукурузы по имени Юм Кааш. Он же считался владыкой лесов, богом дикой растительности и обитающих в ней животных. В каком-то смысле это аналог Венеры у римлян и греков. Юм Кааш считался также воплощением красоты.

Майя специально удлиняли свой череп, чтобы придать ему форму, напоминающую початок кукурузы. Для этого они делали бандаж из деревянных дощечек, которым стягивали головки младенцев, поскольку на этом этапе череп мог принять любую форму.



Традиция предписывала оставлять этот бандаж на шесть месяцев. За это время череп ребенка приобретал удлиненную форму, похожую на кукурузу. Схожие ритуалы с деформацией различных частей тела встречались и в других древних культурах.

