Почему на энергетическом уровне пара не распадается даже после развода

С точки зрения эзотерики, семья – это соединение энергетических сосудов. Каждый из нас, попадая в сообщество, обменивается энергией с другими его участниками. Совокупность этих энергий называется эгрегором. С годами семейный эгрегор только укрепляется. Он имеет огромное влияние на каждого из членов семьи.

Что происходит с этой энергией после того, как пара принимает решение жить отдельно? Конечно, на такой шаг супруги решаются не сразу, они долго думают, сомневаются, взвешивают все «за» и «протии». Особенно тяжело развестись, если в семье есть дети.

Развод – это огромное потрясение для всех. И для мужа с женой, и для детей, и даже для других родственников. А все потому, что энергетически они навсегда связаны между собой! И даже после официального развода на энергетическом уровне пара не распадается.

Семейный эгрегор после развода находит подпитку в воспоминаниях о прошлом, а наличие детей делает полный разрыв практически невозможным. Вот почему после расставания большинство мужчин и женщин чувствуют себя просто ужасно. Бывшие мужья начинают искать утешения в алкоголе, бывшие жены страдают от затяжных депрессий.

Что же происходит после развода с энергией семьи?

Тот из супругов, кто инициировал развод, получает возмездие.

Все потому, что энергия семьи слишком сильна, чтобы разрушить ее без последствий для своего будущего. Виновный может после развода долго искать нового спутника жизни, может быть, навсегда останется одинок. Помочь в очищении от негатива могут разного рода духовные практики.

Если в разводе виноват третий, то связь между супругами полностью не прерывается.

Бывает и так, что пара жила хорошо, пока не вмешался кто-то извне. Это не обязательно будет любовный треугольник. Развести семью может свекровь, например. Или теща постарается. В любом случае, после расставания по такой причине энергетическая связь между супругами будет длиться очень долго, высасывая силы из их новых семей, если такие образуются.

Короткие браки со слабым эгрегором распадаются без последствий.

Если семейная пара принимает решение развестись буквально в первый год после свадьбы, осознав, что решение пожениться было ошибочным, то развод пройдет легче. Семья просто не успевает создать сильное энергетическое поле. Поэтому такая связь разрывается быстро и без последствий.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2322664101360438191/

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