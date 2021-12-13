Как Сталин исполнял геополитические заветы Николая II

Программа территориальных приобретений, которую вождь Советского Союза осуществлял во время и после Второй мировой войны, была начертана последним всероссийским императором.

Восточная Европа

Россия вступила в Первую мировую войну, не имея чёткого плана, что делать после победы. Германия и Австро-Венгрия традиционно уже сто лет рассматривались как союзники Российской империи. Но уж коль скоро они оказались её противниками, то следовало предусмотреть, как поступить с ними.

Первая мировая война происходила под знаменем защиты и освобождения славян от германского гнёта.

В 1914-1915 гг. рядом документов Военного министерства и Министерства иностранных дел была начертана программа, с которой Россия собиралась выйти на международную конференцию по окончании войны.

Николай II намеревался завершить собирание земли Русской – наследия Киевской Руси. Предполагалось Червонную Русь (Галичину), Угорскую Русь (Закарпатье) и Буковину присоединить к Российской империи.

Польше царь планировал предоставить такую же автономию, как Финляндии, в вечном союзе с Россией. При этом к Польше должны были отойти земли Австро-Венгрии и Германии на запад до Одера. Восточную Пруссию предполагалось разделить при этом между Россией и Польшей.

Несложно заметить, что Сталин в 1939-1945 гг. в точности выполнил эту часть программы последнего императора.

Турция

Николай II стремился присоединить к России Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы («утвердить крест на святой Софии»). По секретному соглашению с союзниками 1915 года Россия после победы в Первой мировой войне имела право получить проливы с Константинополем и широкой береговой полосой вдоль них как по европейскому, так и по азиатскому берегам.

В ноябре 1940 года Молотов во время визита в Берлин потребовал от Гитлера надавить на Турцию, чтобы она предоставила СССР военные базы в Босфоре и Дарданеллах. Весной 1945 года Сталин выдвинул эти требования непосредственно к Турции, а также на Потсдамской конференции. Кроме того, он настаивал на передаче СССР тех территорий Турции, которые были отторгнуты ею от России по Брестскому договору (Карс и Ардаган).

Эти планы Сталину не удалось реализовать.

Дальний Восток

Николай II рассматривал русское присутствие в Маньчжурии как плацдарм для дальнейшей экспансии в Восточной Азии и на Тихом океане. Однако по итогам неудачной войны с Японией он потерял Порт-Артур, южную половину острова Сахалин, влияние в Южной Маньчжурии и Корее.

Сталин, соглашаясь объявить войну Японии в союзе с США и Англией, поставил союзникам условие возвращения тех позиций, которыми обладала в регионе Российская империя, и даже некоторого расширения их. СССР в 1945 году снова получил Китайско-Восточную и Южно-Маньчжурскую железные дороги, военные базы в Порт-Артуре и Дальнем, присоединил весь Сахалин и Курильские острова (одновременно все эти территории никогда не входили в состав Российской империи, всегда либо то либо другое).

Кроме того, он установил просоветское правительство в Северной Корее, а в 1950 году предпринял попытку распространить его власть на всю Корею. Ещё в августе 1945 года он попытался оккупировать советскими войсками японский остров Хоккайдо. Но эти попытки расширить присутствие СССР в Восточной Азии закончились неудачно. Также недолговечным оказалось присутствие СССР в Китае. Тем не менее, его стремление завоевать позиции в АТР, чем вдохновлялся ещё Николай II, очевидно и оправданно.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Секретный приказ Сталина №270: почему он разрешал рядовым красноармейцам стрелять в своих командиров (https://otari.mirtesen.ru/blog/43343989491/)

Утопия и бездарность марксизма – ленинизма(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/)

Алексей Стаканов: почему Сталин отобрал настоящее имя у шахтера-рекордсмена (https://otari.mirtesen.ru/blog/43744282342/)