Почему на Руси бороду считали главным мужским украшением

Сегодня многие мужчины носят бороды, независимо от того, идет она или нет. Но это, скорее, дань моде. А вот в старой Руси безбородого представителя мужского пола воспринимали настороженно и даже могли подозревать в нехороших наклонностях.

Почему так происходило? Неужели борода может влиять на судьбу человека? Читайте в материале, как воспринимали бороду на Руси, почему бородачам было проще жениться, и как от растительности на лице зависело, попадет ли человек в ад.

Борода как показатель хорошего здоровья

Густая борода считалась показателем здоровья.

Современная медицина связывает быстрый рост бороды с повышенным уровнем тестостерона. Это, как известно, мужской половой гормон, отвечающий за мужественность. Если тестостерон высок, мужчина обычно широкоплеч, отличается сексуальным аппетитом, развитой мускулатурой, а порой и агрессивностью. От уровня гормона может зависеть, насколько хорошо мужчина ориентируется в пространстве, какова скорость его реакций, а также волевые качества и решительность.

Естественно, в старой Руси не знали об этом — медицина была не развита. Однако люди были очень наблюдательны. Поэтому мужчину, у которого растительность на лице не появлялась, считали не слишком здоровым, нерешительным.

Говорили, что из него не получится хороший воин или работник. Более того, безбородых часто не рассматривали в качестве жениха, ведь кто может гарантировать, что у него будут сильные и здоровые дети?

Не стоит думать, что на Руси ценили слишком заросших мужчин. Мера присутствовала во всем, в том числе и в отношении к внешнему виду. Если человек был похож на дикого зверя, борода у него закрывала почти все лицо, то мужчины старались не связываться с такой личностью. Женщины же просто боялись подобных мужчин, считая их чересчур раздражительными, агрессивными и даже склонными к насилию.

Нет бороды – быть тебе вечно инфантильным холостяком

Безбородые мужчины не воспринимались серьезно и с трудом находили себе невест.

Борода относилась к тем признакам, которые означали взросление юноши. Гладкий подбородок без единого волоска воспринимался у молодых мужчин отрицательно. Соседи и знакомые считали такого человека не взрослым, а скорее ребенком. А ребенка надо опекать, ведь говорить о его воле смешно. Иными словами, на безбородого мужчину наклеивали ярлык «инфантилизм». Как он может отвечать за свою семью? Возникали проблемы с женитьбой, так как мнение большинства всегда имело большое значение. Нет бороды — нет жены, а, значит, нет семьи, нет наследников. А неженатые на Руси вообще всерьез не воспринимались. Их уделом было вечное отрочество. Права голоса при принятии решений на крестьянских сходах и в семье они не имели. Незавидная участь, а дело то всего лишь в бороде. Несправедливо, но вот такое положение было у гладколицых.

Мужчины старались исправить ситуацию. Использовали различные методы, чтобы борода наконец-то появилась. Сегодня любой врач трихолог скажет, что для этого надо усилить приток крови и активизировать волосяные луковицы. Раньше таких врачей не было, и безбородые люди пользовались народными рецептами: втирали в кожу мед, репейное масло, сок чертополоха.

Безбородые «чужие», а также подозрения в мужеложстве

Иностранцев на Руси можно было узнать по отсутствию бороды или минимальной растительности на лице.

Интересно, что отсутствие бороды давало возможность русским людям воспринимать человека как «чужого», то есть как представителя иной национальности и иной веры. Если обратиться к работам ученого Михаила Топчиева, можно найти указание на то, что вероисповедание на Руси имело огромное значение. Это был основной признак, своеобразная метка, позволяющая понять, свой это или чужак.

Почти всегда мужчина без бороды или же гладко выбритый воспринимался негативно, его могли считать вражеским лазутчиком или просто врагом. Это логично, поскольку Русь пережила массу нашествий со стороны азиатских кочевников. А у азиатских мужчин борода обычно жидкая, клиновидная, не слишком густая, а порой ее и вовсе не было.

Когда у власти был царь Иван Грозный, действовал запрет на общение с иностранцами. Определить, что перед вами иноземец, было очень просто: лица у них были гладко выбриты. Проживающие в Москве иностранцы из Франции, Италии, Германии считались еретиками. Ведь все они исповедовали католицизм или протестантство. Более того бритого мужчину могли заподозрить в мужеложстве. Русские считали, что на Западе представители сильной половины человечества унижают себя бритьем, так как бреются с целью стать похожими на женщин. Это был повод подозревать безбородых в нетрадиционной ориентации. Стоглавый собор ввел правило, запрещающее русским мужчинам сбривать растительность на лице. Нарушение считалось отступничеством от веры. Нарушившего правило в случае его смерти нельзя было отпевать, поминать. А хоронили его не на кладбище, а за оградой, приравнивая тем самым к еретику или же самоубийце.

Будь на Иисуса похож, а не то в ад попадешь

Мужчины должны были походить на Иисусу Христа, который везде изображался с бородой.

И еще одна причина, по которой русские православные мужчины должны были носить бороду: они должны были внешне напоминать Иисуса Христа. На иконах он всегда с бородой, потому русские мужики обязаны были соответствовать, то есть тоже отращивать бороду. В трудах патриарха Адриана, датированных 17 веком, указывалось, что Бог сотворил всех мужчин с бородами, а безбородыми могут быть только псы да коты. Тех, кто предпочитал следовать западной моде и брить бороды, осуждали и могли даже отлучить от Церкви. Говорили, что те, кто при жизни земной ходили с гладко выбритыми лицами, после смерти могут не рассчитывать на попадание в Царствие Небесное, их ждет «приятное» местечко — ад. Естественно, при таких условиях мужчинам было проще отпустить бороду и жить, как все.

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