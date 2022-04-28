Важные советы восточной медицины

Где бы Вы ни были, стоите ли вы, идете или сидите, улыбнитесь, расслабьтесь, наполните свое сердце любовью и позвольте волнам любви залить все ваше тело. Это так просто и так полезно.

1. Не забывайте всегда искренне улыбаться глазами и наполнять сердце любовью. Это — профилактика всех болезней.

Когда Вы печальны, сердиты, подавлены, когда вы плачете или нервничаете, ваши органы выделяют яды; но если Вы счастливы и улыбаетесь, они производят подобную меду целительную жидкость.

Ни для кого не секрет, что мы сегодня живем какой-то лихорадочной жизнью. Для многих стало привычным заканчивать рабочий день с головной болью. С давлением, которое нарастает и вокруг, и внутри вас, что-то нужно делать.



Как ни странно, все что нужно делать, — это ничего не делать. Вам нужно лишь научиться, когда возникает сложная ситуация — что бы это ни было, — не позволять ей засосать вас.

Для этого надо улыбаться. Благодаря такому простому действию мир меняется, и то, что грозило оказаться большой неприятностью, так никогда ею и не становится.



Сначала может быть очень сложно оценить результаты Внутренней Улыбки, не говоря уже о том, чтобы полностью и правильно овладеть ее техникой, но со временем, если Вы будете достаточно часто ее выполнять, она станет неотъемлемой частью вашей жизни.

2. Говорите меньше

Где бы Вы ни были, стоите ли вы, идете или сидите, улыбнитесь, расслабьтесь, наполните свое сердце любовью и позвольте волнам любви залить все ваше тело.Это так просто и так полезно. Просто поселите покой и любовь в вашем сердце, почаще улыбайтесь — и все ваши неприятности растают, как лед под лучами солнца.

Говорите меньше; тщательно выбирайте, что говорить и когда и как это сказать. Слово, произнесенное уместно — самое ценное; молчание же сохраняет Ци.

3. Меньше беспокойтесь и больше действуйте

Меньше думайте о будущем и прошлом, так как именно они дают поводы для беспокойства, а беспокойство порождает стресс.

Вместо этого старайтесь концентрироваться, когда можете, — помните, что концентрация приходит сама, без особых техник, — при развитии умения помогать и прощать.

4. Развивайте силу ума

Даосские техники включают в себя развитие созидательной и умственной силы.

Во многих восточных языках, в том числе и в китайском, понятия «ум» и «сердце» выражаются одним словом.



После достижения того уровня, когда Вас больше не беспокоят личные амбиции, когда Вы можете забыть о себе и развивать свое сердце, Вы получаете средства освобождения от болезней.

Когда Вы больны и медитируете, не думайте о том, что Вы это делаете для того, чтобы избавиться от болезни. Просто сосредоточьтесь на выполнении упражнения, и все остальное отпадет само собой.

5. Управляйте своим половым влечением и не позволяйте ему управлять Вами

Ограничьте свою половую жизнь. Слишком частые извержения семени сильно уменьшат ваш запас Ци и ухудшат способность концентрации.

Ум возбуждает то, что поступает к нему через глаза, уши, рот, нос, — то есть чувства.

Когда мы в молодости читаем книги, которые усиливают сексуальное желание, мы еще не готовы воспринять это правильно, так, чтобы при этом не растрачивалась наша энергия. Поэтому лучше сосредоточить внимание на ежедневных занятиях и избегать «отвлечении» подобного рода.

6. Уважайте голову и держите ноги в тепле

Относитесь к своей голове с огромнейшим уважением. Считайте ее храмом Бога и ума. Рассматривайте ее как храм души, откуда осуществляется управление всеми жизненно важными органами.

Существует правило, которое важно соблюдать: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Так Вы наверняка избежите накопления слишком большого количества энергии в голове, из-за которого Вы можете чувствовать дискомфорт или даже болеть.

Если слишком много энергии идет в голову, может повыситься кровяное давление. Отводя энергию к стопам, Вы можете понизить давление, а следя за тем, чтобы ноги были теплыми, — предотвратить сердечный приступ.

Так что растирайте стопы и грейте их. А после этого всегда собирайте энергию в пупке, который тоже должен быть теплым.

7. Держите шею в тепле

В шее есть много кровеносных сосудов и нервов, идущих по направлению к (или от) очень важной части вашего тела — головы. Поэтому ей тоже нужно уделять большое внимание: следите за тем, чтобы она была в тепле, чтобы она не была напряжена, улыбайтесь ей.

Старайтесь не пользоваться своими чувствами слишком интенсивно. Не смотрите и не слушайте слишком напряженно или долго. Если органы чувств работают чрезмерно активно, может возникнуть болезнь.

Потакая себе в употреблении избыточно большого количества еды и питья, Вы разрушаете свое здоровье.

Чтобы сделать жизнь дольше и избежать болезней, выполняйте упражнение по глотанию слюны много раз в день.

Не выходите на ветер после купания или когда Вы вспотели.

Замените неочищенную Ци вашего тела чистой энергией, выполняя медитацию Микрокосмической Орбиты и открывая все 32 канала.

Развивайте в себе божественные качества, и со временем Вы ступите на тропу бессмертия.

8. Мудрость в питании

Не переедайте, чтобы Вам не приходилось после трапезы слишком долго сидеть или лежать, так как это наверняка сокращает вашу жизнь.

Вставайте из-за стола незадолго до полного насыщения и затем совершайте легкую прогулку; никогда не ешьте перед сном.

Ешьте меньше, но чаще. Так Вы обеспечите хорошее пищеварение и не будете перегружать пять важных органов.

При еде сначала съешьте горячие блюда, потом теплые; если нет холодных блюд, выпейте немного холодной воды. Перед едой всегда нужно сделать легкий вдох и проглотить немного воздуха.

Ешьте больше острой пищи весной, больше кислой летом, больше горькой осенью и меньше соленой зимой, но при этом не переусердствуйте.

В общем, пища, приготовленная на плите, лучше, чем сырая, а съесть мало лучше, чем съесть много.

Если Вы съели слишком много, не пейте много воды и не глотайте ее быстро.

Несварение возникает, когда Вы поедите до полного насыщения после того, как длительное время были голодны.

Не ешьте сырые фрукты на пустой желудок, потому что они греют органы выше диафрагмы.

Слишком много сырых овощей могут повредить здоровому цвету кожи.

9. Соблюдайте умеренность

Слишком длительная ходьба вредит связкам; слишком длительное сидение вредит мышцам; слишком длительное стояние вредит костям; слишком длительное лежание вредит жизненной энергии; слишком длительное созерцание вредит крови.

Гнев, печаль, сожаления и меланхолия вредны, как и слишком сильная радость или удовольствие. Страдать вредно; воздерживаться от половых отношений вредно; волноваться вредно. Говоря кратко, вредно не соблюдать умеренность.

10. Радость увеличивает количество

Большая радость — большая Ци. Большая грусть останавливает ноток Ци.

Вы можете исчерпать запасы жизненной энергии слишком активной половой жизнью.

Проглотить слюну — означает увеличить ее сущностную энергию. Если ее не проглотить, она теряет силу.

Когда Вы больны, не лежите головой на север.

Если сразу же после пробуждения Вы начинаете много говорить, то лишаетесь жизненной энергии.

11. Времена года и уход за здоровьем

Зимой следите за тем, чтобы ногам было тепло, а голове — прохладно. Весной и осенью позвольте и голове, и ногам ощущать прохладу.

Если Вы больны и потеете — не пейте холодную воду, так как это разрушает сердце и желудок.

Весной и летом ложитесь головой на восток, а осенью и зимой — на запад.

Спите на боку, согнув ноги в коленях. Так увеличится запас вашей жизненной энергии.

Источник : https://narodmed.temaretik.com/2467008321145014637/

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