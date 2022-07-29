11 признаков того, что он не любит по-настоящему

Мы часто задумываемся, вступая в отношения, о том, насколько сильно нас любят, за что любят и любят ли вообще.

Такие вопросы вполне естественны. Хотя, по правде говоря, если любовь настоящая, то они не возникают. И тем не менее мы ответим на этот вопрос.

Только воспользуемся методом "от противного": как понять, что вас НЕ любят.

1. Непонимание ваших мыслей и чувств

Нет, это не значит уметь слышать мысли, как это делал Мел Гибсон в фильме "Чего хотят женщины". Но у каждой по-настоящему гармоничной пары должны быть хотя бы иногда моменты "Ой, ты прочитал мои мысли!" или "Я только подумал о том же!" Это значит, что вы находитесь на одной волне, что ваши отношения глубже простой страсти.

2. Отсутствие "химии"

Как ни крути, любовь - сложная штука. Она затрагивает и психоэмоциональные, и физиологические аспекты. Вот почему к одним "тянет", а к другим - нет. Если хотите, это искорка, которая при условии ухода и заботы превратится в полноценный очаг. Так устроено Богом, что "химия" помогает узнать своего человека в толпе. Если в отношениях нет такой души, то они мертвы. Простите за правду.

3. Нехватка комплиментов

Или же полное их отсутствие. Мать Тереза однажды сказала: "Людям любви не хватает гораздо больше, чем хлеба".

4. Перманентное осуждение

Чтобы человеку чувствовать себя хорошо, ему нужно чувствовать себя любимым. Это просто, но так сложно. Комплимент (даже самый маленький) может поднять настроение на весь день. Каким бы взрослым не был человек, он себя чувствует в этот момент, как ребенок: "Меня похвалили, мне сказали доброе слово. Меня любят!" Конечно, между грубой лестью и комплиментом есть огромная разница, но суть, я думаю, вы уловили. Есть люди, которые не умеют делать комплименты. Но могут научиться, если обратить на это их внимание. А вот упорное нежелание говорить приятные слова - признак того, что о ваших чувствах не заботятся.

Придирки со стороны партнера к тому, как вы выглядите, как вы одеваетесь, как вы делаете то или это - вовсе не доказательство того, что вас хотят сделать лучше. Просто человек ищет, к чему придраться и как раскритиковать. Любовь - это всегда принятие партнера. А издевки, колкие шутки и едкие советы говорят о вещах диаметрально противоположных.

5. О вас забыли

Сюда можно отнести всех, кто не ищет общества любимого, а вернее, "псевдолюбимого" человека. Мужчины, выпадающие из поля зрения на неограниченный срок; женщины, которые предпочитают общество подруг, коллег и кого угодно, чтобы избежать общения с парнем или мужем. Отправить СМС с пожеланием спокойной ночи или доброго утра - тоже знак внимания. Это означает, что человеку не все равно. Равно как и быть рядом не только, когда вы в настроении и выглядите на все 100%, но и когда вы заболели или просто хандрите. Это вопрос приоритетов, понимаете?

6. Вы перепечатываете сообщения

С человеком, который вас 100% любит, не нужно задумываться, что сказать или как. А, если вы постоянно подбираете слова, то значит, что вас могут неправильно понять, высмеять или даже обидеться. Это не любовь - это камень на шее.

7. Между двух огней

Вы постоянно пытаетесь придумать оправдание за то, что с вами так обращаются. При этом есть два параллельных полюса: семья и друзья с одной стороны, любимый человек - с другой. И отчего-то вам нужно доказывать первым, что тот, второй, - правильный и хороший человек.

8. Игра в одни ворота

Когда в отношения вкладываетесь только вы, а другой просто принимает любовь, подарки и заботу - это аут. Это конец. Тут нет и места любви. Это паразитарный тип отношений, от которых надо бежать, неважно, мужчина вы или женщина. Вы никого не измените, а себя потерять можете.

9. Вас не рады видеть

Этот пункт может проверяться расстоянием, а может и не проверяться. В любом случае человек, который любит вас, будет рад вас видеть в любую погоду и при любых обстоятельствах. А, если "я тебя люблю, только когда ты где-то" (а рядом ты меня раздражаешь или просто создаешь ощущение неуютности), то разве это любящий человек? Разве это родственная душа?

10. Нет будущего

У вашей второй половинки нет места для вас в будущем. По крайней мере, совместном. Отношения без будущего... это как чай без заварки. Зачем они вам? Когда вы по-настоящему кому-то нужны, он обязательно отведет для вас место в мечтах, планах, делах. Если этого не случается, если отношения напоминают вечный курортный роман, то они не для вас.

11. Внутреннее чувство неуверенности

Интуиция — великая вещь. Порой внутренние "звоночки" подсказывают нам правду, которую не видит разум. В отношениях на здоровой основе (любви) нет место сомнениям, двусмысленности или страху.

Избавляйтесь от ненужных людей, бросайте токсичные отношения, работу, выбрасывайте вещи, которыми не пользуетесь. То, что ваше, все равно вас найдет!

Источник

Мы часто задумываемся, вступая в отношения, о том, насколько сильно нас любят, за что любят и любят ли вообще.

Такие вопросы вполне естественны. Хотя, по правде говоря, если любовь настоящая, то они не возникают. И тем не менее мы ответим на этот вопрос.

Только воспользуемся методом "от противного": как понять, что вас НЕ любят.

1. Непонимание ваших мыслей и чувств

Нет, это не значит уметь слышать мысли, как это делал Мел Гибсон в фильме "Чего хотят женщины". Но у каждой по-настоящему гармоничной пары должны быть хотя бы иногда моменты "Ой, ты прочитал мои мысли!" или "Я только подумал о том же!" Это значит, что вы находитесь на одной волне, что ваши отношения глубже простой страсти.

2. Отсутствие "химии"

Как ни крути, любовь - сложная штука. Она затрагивает и психоэмоциональные, и физиологические аспекты. Вот почему к одним "тянет", а к другим - нет. Если хотите, это искорка, которая при условии ухода и заботы превратится в полноценный очаг. Так устроено Богом, что "химия" помогает узнать своего человека в толпе. Если в отношениях нет такой души, то они мертвы. Простите за правду.

3. Нехватка комплиментов

Или же полное их отсутствие. Мать Тереза однажды сказала: "Людям любви не хватает гораздо больше, чем хлеба". Чтобы человеку чувствовать себя хорошо, ему нужно чувствовать себя любимым. Это просто, но так сложно. Комплимент (даже самый маленький) может поднять настроение на весь день. Каким бы взрослым не был человек, он себя чувствует в этот момент, как ребенок: "Меня похвалили, мне сказали доброе слово. Меня любят!" Конечно, между грубой лестью и комплиментом есть огромная разница, но суть, я думаю, вы уловили. Есть люди, которые не умеют делать комплименты. Но могут научиться, если обратить на это их внимание. А вот упорное нежелание говорить приятные слова - признак того, что о ваших чувствах не заботятся.

4. Перманентное осуждение

Придирки со стороны партнера к тому, как вы выглядите, как вы одеваетесь, как вы делаете то или это - вовсе не доказательство того, что вас хотят сделать лучше. Просто человек ищет, к чему придраться и как раскритиковать. Любовь - это всегда принятие партнера. А издевки, колкие шутки и едкие советы говорят о вещах диаметрально противоположных.

5. О вас забыли

Сюда можно отнести всех, кто не ищет общества любимого, а вернее, "псевдолюбимого" человека. Мужчины, выпадающие из поля зрения на неограниченный срок; женщины, которые предпочитают общество подруг, коллег и кого угодно, чтобы избежать общения с парнем или мужем. Отправить СМС с пожеланием спокойной ночи или доброго утра - тоже знак внимания. Это означает, что человеку не все равно. Равно как и быть рядом не только, когда вы в настроении и выглядите на все 100%, но и когда вы заболели или просто хандрите. Это вопрос приоритетов, понимаете?

6. Вы перепечатываете сообщения

С человеком, который вас 100% любит, не нужно задумываться, что сказать или как. А, если вы постоянно подбираете слова, то значит, что вас могут неправильно понять, высмеять или даже обидеться. Это не любовь - это камень на шее.

7. Между двух огней

Вы постоянно пытаетесь придумать оправдание за то, что с вами так обращаются. При этом есть два параллельных полюса: семья и друзья с одной стороны, любимый человек - с другой. И отчего-то вам нужно доказывать первым, что тот, второй, - правильный и хороший человек.

8. Игра в одни ворота

Когда в отношения вкладываетесь только вы, а другой просто принимает любовь, подарки и заботу - это аут. Это конец. Тут нет и места любви. Это паразитарный тип отношений, от которых надо бежать, неважно, мужчина вы или женщина. Вы никого не измените, а себя потерять можете.

9. Вас не рады видеть

Этот пункт может проверяться расстоянием, а может и не проверяться. В любом случае человек, который любит вас, будет рад вас видеть в любую погоду и при любых обстоятельствах. А, если "я тебя люблю, только когда ты где-то" (а рядом ты меня раздражаешь или просто создаешь ощущение неуютности), то разве это любящий человек? Разве это родственная душа?

10. Нет будущего

У вашей второй половинки нет места для вас в будущем. По крайней мере, совместном. Отношения без будущего... это как чай без заварки. Зачем они вам? Когда вы по-настоящему кому-то нужны, он обязательно отведет для вас место в мечтах, планах, делах. Если этого не случается, если отношения напоминают вечный курортный роман, то они не для вас.

11. Внутреннее чувство неуверенности

Интуиция — великая вещь. Порой внутренние "звоночки" подсказывают нам правду, которую не видит разум. В отношениях на здоровой основе (любви) нет место сомнениям, двусмысленности или страху.

Избавляйтесь от ненужных людей, бросайте токсичные отношения, работу, выбрасывайте вещи, которыми не пользуетесь. То, что ваше, все равно вас найдет!

Источник

Мы часто задумываемся, вступая в отношения, о том, насколько сильно нас любят, за что любят и любят ли вообще.

Такие вопросы вполне естественны. Хотя, по правде говоря, если любовь настоящая, то они не возникают. И тем не менее мы ответим на этот вопрос.

Только воспользуемся методом "от противного": как понять, что вас НЕ любят.

1. Непонимание ваших мыслей и чувств

Нет, это не значит уметь слышать мысли, как это делал Мел Гибсон в фильме "Чего хотят женщины". Но у каждой по-настоящему гармоничной пары должны быть хотя бы иногда моменты "Ой, ты прочитал мои мысли!" или "Я только подумал о том же!" Это значит, что вы находитесь на одной волне, что ваши отношения глубже простой страсти.

2. Отсутствие "химии"

Как ни крути, любовь - сложная штука. Она затрагивает и психоэмоциональные, и физиологические аспекты. Вот почему к одним "тянет", а к другим - нет. Если хотите, это искорка, которая при условии ухода и заботы превратится в полноценный очаг. Так устроено Богом, что "химия" помогает узнать своего человека в толпе. Если в отношениях нет такой души, то они мертвы. Простите за правду.

3. Нехватка комплиментов

Или же полное их отсутствие. Мать Тереза однажды сказала: "Людям любви не хватает гораздо больше, чем хлеба". Чтобы человеку чувствовать себя хорошо, ему нужно чувствовать себя любимым. Это просто, но так сложно. Комплимент (даже самый маленький) может поднять настроение на весь день. Каким бы взрослым не был человек, он себя чувствует в этот момент, как ребенок: "Меня похвалили, мне сказали доброе слово. Меня любят!" Конечно, между грубой лестью и комплиментом есть огромная разница, но суть, я думаю, вы уловили. Есть люди, которые не умеют делать комплименты. Но могут научиться, если обратить на это их внимание. А вот упорное нежелание говорить приятные слова - признак того, что о ваших чувствах не заботятся.

4. Перманентное осуждение

Придирки со стороны партнера к тому, как вы выглядите, как вы одеваетесь, как вы делаете то или это - вовсе не доказательство того, что вас хотят сделать лучше. Просто человек ищет, к чему придраться и как раскритиковать. Любовь - это всегда принятие партнера. А издевки, колкие шутки и едкие советы говорят о вещах диаметрально противоположных.

5. О вас забыли

Сюда можно отнести всех, кто не ищет общества любимого, а вернее, "псевдолюбимого" человека. Мужчины, выпадающие из поля зрения на неограниченный срок; женщины, которые предпочитают общество подруг, коллег и кого угодно, чтобы избежать общения с парнем или мужем. Отправить СМС с пожеланием спокойной ночи или доброго утра - тоже знак внимания. Это означает, что человеку не все равно. Равно как и быть рядом не только, когда вы в настроении и выглядите на все 100%, но и когда вы заболели или просто хандрите. Это вопрос приоритетов, понимаете?

6. Вы перепечатываете сообщения

С человеком, который вас 100% любит, не нужно задумываться, что сказать или как. А, если вы постоянно подбираете слова, то значит, что вас могут неправильно понять, высмеять или даже обидеться. Это не любовь - это камень на шее.

7. Между двух огней

Вы постоянно пытаетесь придумать оправдание за то, что с вами так обращаются. При этом есть два параллельных полюса: семья и друзья с одной стороны, любимый человек - с другой. И отчего-то вам нужно доказывать первым, что тот, второй, - правильный и хороший человек.

8. Игра в одни ворота

Когда в отношения вкладываетесь только вы, а другой просто принимает любовь, подарки и заботу - это аут. Это конец. Тут нет и места любви. Это паразитарный тип отношений, от которых надо бежать, неважно, мужчина вы или женщина. Вы никого не измените, а себя потерять можете.

9. Вас не рады видеть

Этот пункт может проверяться расстоянием, а может и не проверяться. В любом случае человек, который любит вас, будет рад вас видеть в любую погоду и при любых обстоятельствах. А, если "я тебя люблю, только когда ты где-то" (а рядом ты меня раздражаешь или просто создаешь ощущение неуютности), то разве это любящий человек? Разве это родственная душа?

10. Нет будущего

У вашей второй половинки нет места для вас в будущем. По крайней мере, совместном. Отношения без будущего... это как чай без заварки. Зачем они вам? Когда вы по-настоящему кому-то нужны, он обязательно отведет для вас место в мечтах, планах, делах. Если этого не случается, если отношения напоминают вечный курортный роман, то они не для вас.

11. Внутреннее чувство неуверенности

Интуиция — великая вещь. Порой внутренние "звоночки" подсказывают нам правду, которую не видит разум. В отношениях на здоровой основе (любви) нет место сомнениям, двусмысленности или страху.

Избавляйтесь от ненужных людей, бросайте токсичные отношения, работу, выбрасывайте вещи, которыми не пользуетесь. То, что ваше, все равно вас найдет!

Источник

А вы знали об этом?

В Испании принято съедать ровно 12 виноградин в полночь, таким образом обеспечивая себя счастьем и процветанием на все последующие 12 месяцев будущего года. Свое начало суеверие берет от верования, согласно которому 12 виноградин защитят от ведьм и злых сил.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Интересные факты о Сталине https://otari.mirtesen.ru/blog/43957685041

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!