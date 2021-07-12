Кого на Руси не брали замуж: 8 изъянов, лишавших девушку надежды на семейную жизнь

Родители и свахи, в первую очередь, присматривались к тому, настолько готова потенциальная невеста к ведению хозяйства. Если девушка была ленива, не могла ухаживать за скотиной да управляться на огороде, хорошего мужа ей было не видать. Кроме того, девица должна была быть чистоплотной и аккуратной, к тем же, кто не умел следить за собой, сватов не присылали.

Непокорность

Кадр из фильма «Морозко». / Фото: www.shkolazhizni.ru

Идеальная жена должна была быть покорной, а потому слишком бойких девушек замуж брать не спешили. Если же потенциальная невеста отличалась сварливостью и не слушалась родителей, её шансы на семейную жизнь стремились к нулю. Скрыть эти недостатки было практически невозможно, ведь обязательно нашёлся бы тот, кто мог рассказать о «милой» барышне много интересного.

Потомственные колдуньи

Михаил Петрович Клодт, «Колдунья», 1891 год. / Фото: www.stydiai.ru

Если в роду у девушки были ворожеи или знахарки, а тем более колдуньи, то она могла даже не мечтать о замужестве. Их уважали, звали на праздники, относились почтительно, но в качестве невесты никогда не рассматривали.

Отметина на лице

Федот Сычков, «Русские девушки». / Фото: www.joor.me

Родинки, а тем паче родимые пятна на лице и теле становились серьёзным препятствием на пути к созданию семьи. Считалось, что такие девушки несут на себе отметку врага рода человеческого и способны нанести порчу всей семье. Подобные недостатки тщательно скрывали, а если случайно открывалась правда, их могли тут же занести в список колдуний. Кстати, любые проблемы со здоровьем, даже банальный насморк или царапина, могли послужить причиной для отмены свадьбы.

Худоба и бесплодие

Михаил Клодт, «За чайком». / Фото: www.stydiai.ru

Сегодня стройные девушки пользуются успехом у представителей сильного пола, а вот в давние времена считалось, что женщина хрупкая не сможет выносить и родить здорового ребёнка. В культ были возведены пышные формы, а худых девушек причисляли либо к больным, либо к очень бедным. Если же у потенциальной невесты имелась старшая сестра, у которой не было детей в браке, то младшая не могла рассчитывать на замужество, она причислялась к «пустоцветам».

Вековуха

Федот Сычков, «Молодуха». / Фото: www.lyam-biblio.ru

Оптимальным возрастом для вступления в брак считался возраст до 18 лет. Чем старше становилась девушка, тем меньше у неё было надежды стать невестой. Рассуждали в этом случае свахи и родители потенциальных женихов просто: если её до этого возраста никто не сосватал, значит, с ней явно что-то не так.

Бесприданница

В.Е. Маковский, «К венцу». / Фото: www.yandex.net

Готовить приданое дочерям на Руси начинали едва ли не с самого рождения, а уже в 9-10 лет и сами девочки присоединялись к подготовке «добра», которое вместе с ней передавалось в новую семью после замужества. Бедность считалась огромным пороком и бедных невест брали замуж крайне неохотно, как правило, те, за кого не отдавали барышень «без изъянов». Именно поэтому так много времени будущие невесты проводили за рукоделием, они шили одежду и постельное бельё, вышивали скатерти и покрывала. К тому же считалось, что бесприданница потребует слишком больших расходов.

Отсутствие невинности

Фирс Журавлев, «Перед венцом». / Фото: www.kartinysistoriey.ru

Даже та девушка, которая вступила в интимные отношения не по доброй воле, считалась «порченной», и замуж её не брали. Если же отсутствие невинности вскрывалось после первой брачной ночи, новоиспечённый супруг вполне мог вернуть молодую жену в родительский дом с позором. Если же он решал оставить девушку в жёнах, то имел полное право всю жизнь издеваться над ней и даже избивать.

Юродивые

Михаил Клодт, «У больной». / Фото: www.stydiai.ru

Девушки, у которых были проблемы с психикой, вполне ожидаемо, на брак рассчитывать не могли, да и родители их не питали никаких пустых надежд. Они были озабочены другим: заботой о дочери и присмотром за ней, ибо находилось немало желающих использовать нездоровую женщину для своих плотских утех.

Остаться незамужней – вот каким было самое худшее несчастье для девушки на Руси. К выбору невесты в старые времена подходили очень тщательно, а выйти замуж было гораздо сложнее, чем сегодня. Кроме внешних данных, существовало множество критериев, по которым женихи подбирали себе избранницу. Чтобы быть завидной невестой, нужно было обладать множеством навыков, хотя даже это не гарантировало удачного замужества.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050721/50357/

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