Первая русская спецоперация: как Петр I заставил своего сына вернуться в Россию

В наше время почти все исследователи резко положительно оценивают петровские реформы. Большое, однако, видится с расстояния, поэтому далеко не все современники первого русского императора с оптимизмом смотрели на предпринимаемые им реформы. Одним из самых принципиальных противников прозападной политики Петра Великого был его первый сын, царевич Алексей. Как известно, он планировал при помощи армии европейских держав свергнуть с престола своего прогрессивно мыслящего родителя, а потом начать самостоятельное правление. Правление, которое должно было начаться со сворачивания реформ, разрушения флота и переноса столицы из Петербурга в Москву. И цесаревич был предельно целеустремлен и деятелен в достижении своих планов: он эмигрировал в Европу и договаривался с недоброжелателями отца о предоставлении войска. И кто бы знает, какие разрушительные последствия для страны принесли бы плоды его трудов, если бы его обманом не вернули обратно в Россию.

Юность царевича

Цесаревич Алексей родился в первом браке Петра I от царицы Евдокии Лопухиной. Брак его родителей не был счастливым и окончился тем, что отец насильно постриг мать в монахини. Мальчик воспитывался преимущественно тетушкой и бабушкой по отцовской линии, со своим венценосным отцом почти не виделся, а из-за сложности характера молодого царевича у него с завидной регулярностью менялись учителя, что привело к тому, что никакого систематического образования он не получил.

Отношения с отцом не задались еще с самой молодости. Винить в этом, отчасти, можно ближайшее окружение молодого человека (он общался преимущественно с представителями консервативно настроенного старого русского дворянства), но не стоит снимать вины и с Петра Великого, он мало интересовался сыном и не проявлял какой-то особой отеческой любви и заботы. Периодически, правда, он давал Алексею какие-либо задания административного толка, но всякий раз оказывался недоволен результатом.

А вот с опальной матерью, по всей видимости, Алексея Петровича связывали вполне теплые чувства, известно, что он при всякой удобной возможности стремился посетить монастырь, в котором была заточена его родительница. Такие встречи находились под прямым запретом, а поэтому молодой человек серьезно рисковал впасть в немилость к грозному отцу.

В 1711 году он женился на немецкой принцессе Шарлотте. Это был типичный для своего времени династический брак, мнения молодых на предмет своей партии особо никто не спрашивал, а поэтому союз с самого первого дня был глубоко несчастливым. Впрочем, у них было двое детей: девочка Наталья, которая умерла в возрасте 14 лет и потому особо следа в истории России не оставила, и сын, которому суждено было стать императором Петром II.

Но все-таки главную роль в судьбе царевича сыграли не его собственным дети, а совсем другой ребенок, приходившийся ему братом. В семье Петра Великого и Екатерины родился долгожданный сын, а это означало, что нелюбимый правителем Алексей потерял всякое значение в глазах отца.

Эмиграция

В скором времени после сложных и мучительных родов сына гибнет жена Алексея, принцесса Шарлотта. Вечером в день похорон к молодому вдовцу доставили письмо от Петра Великого. Отец писал, что недоволен сыном, планирует лишить его наследства. В частности, отец писал ему следующее: «ежели жени, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, и не мни себе, что я сие только в устрастку пишу — во истину исполню, ибо за Моё Отечество и люд живота своего не жалел и не жалею, то како могу Тебя непотребного пожалеть». Нельзя сказать, что это испортило Алексею траур по нелюбимой жене, так как он уже давно нашел себе утешение в объятиях крепостной девки из числа крещеных финнов по имени Ефросинья Федорова. И эта безродная девушка оказалась центральной фигурой не только в жизни цесаревича, но и в истории его падения.

В 1716 году отношение Петра к сыну стало еще более негативным: он решил, что Алексею надо отказаться от всяких прав на престол и уйти в монахи. Очевидно, что молодой человек не спешил принимать монашеский постриг, а потому отправился в бега, взяв с собой ту самую Ефросинью, которая для большей безопасности носила пажеский костюм и претворялась мальчиком-слугой опального царевича.

В европейском изгнании Алексей и его возлюбленная предавались праздности. Они находили теплый прием при дворах противников Петра Великого, а таких было очень немало. Первоначально основной план заключался в том, чтобы дождаться гибели Петра в Европе, а далее захватить власть в России, по планам Алексея победу ему должны были принести на штыках ружей австрийской армии. Цесаревич хорошо осознавал, что такое его правление не может быть самостоятельным, но его вполне устраивала роль марионеточного правителя и, в целом, он был вполне положительно настроен к плану австрийских властей. Но этому плану не суждено было воплотиться в жизнь, так как австрийские князья скоро полностью разочаровались в цесаревиче. Вердикт был непреклонен: Алексей слишком ненадежен. В архивах австрийских правителей была найдена записка, которая следующим образом характеризует цесаревича: «Для нас не является невозможным добиться определённых успехов в землях самого царя, то есть поддерживать любые восстания, но нам в действительности известно, что этот царевич не имеет ни достаточной храбрости, ни достаточного ума, чтобы извлечь какую-либо реальную выгоду или пользу из этих восстаний».

Спецоперация по поимке Алексея Петровича

Как бы ни были неудачны попытки Алексея Петровича продать Россию австрийцам, петровская администрация с самых первых дней предпринимала попытки вернуть беглого цесаревича на родину. В первое время они были абсолютно тщетны, что, вероятно, можно объяснить тем обстоятельством, что в антипетровском заговоре принимал участие посол России при венском дворе. Однако в мае 1717 года беглый цесаревич был найден в неаполитанском дворце Сант-Эльмо. Для решения этой щекотливой задачи по экстрадиции Алексея были привлечены ближайшие соратники Петра Великого: Петр Толстой и Александр Румянцев. Австрийские власти наотрез отказались выдавать царевича, но пошли на ряд уступок, допустив к нему графа Толстого.

Толстой старался убедить Алексея, что по возвращении на Родину ему не грозит никакого наказания, а в подтверждение своих слов продемонстрировал письмо, написанное самим Петром. Царевич, однако, в это не поверил, и тут графу Толстому пришлось прибегнуть к хитрости: он подкупил австрийского чиновника, чтобы тот якобы по секрету сказал Алексею, что вопрос его выдачи в Россию уже давно решен, а его сомнения могут только осложнить его последующую судьбу.

Перепугавшись, Алексей пошел на отчаянный шаг: он тайно запросил помощи у злейших врагов его отца, шведов. Примечательно, что они ответили на его просьбу согласием и собирались предоставить ему армию, но этого письма цесаревич так и не дождался, поддавшись на уговоры графа Толстого, он отправился в Россию.

Смерть Алексея Петровича

В первые месяцы в России судьба действительно была к нему благосклонна. Он публично покаялся и отрекся от прав на престол, но все изменилось после допроса его любовницы, Ефросиньи. Она возвращалась из Европы беременной, а поэтому ее обоз двигался небыстро, и она прибыла в Россию на пару месяцев позже. К огромному удивлению уже почти прощенного отцом Алексея, она рассказала абсолютно все о планах своего любовника. На основании ее слов Алексей был осужден на смерть, а позже таинственно погиб в камере в ожидании казни.

В журнале Тайной канцелярии была найдена очень красноречивая запись: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублев». Это самая большая сумма в истории мирового сыска. Очевидно, что Ефросинья с самого начала была приставлена к цесаревичу отцом и, фактически, играла роль тайного агента при мятежном цесаревиче.

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А вы знали об этом?

В старину, в монастырях и церквях на службе можно было довольно часто услышать вместо слова «живот» слово «жизнь». В знаменитой комедии Гайдая мы можем наблюдать за диалогом, где Иван Васильевич властно спрашивает Якина о «животе или смерти». И это не просто так. Живот – это производное от древнеславянского слова жизнь. Наши предки верили, и думается, что не только они, что именно с живота всё и начинается, так как в животе зарождается и вынашивается жизнь.Именно поэтому возникла поговорка «не щадя живота»! Значение этих строк в русской речи знает каждый: не щадя жизни, не жалея жизни и.т.п. Данное высказывание означает подвиг, несгибаемую веру в победу, желание пожертвовать собой во имя общего блага.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43620059752/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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