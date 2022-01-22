Почему нельзя зажигать церковные свечи спичками

Правила поведения в церкви складывались столетиями. Некоторые из них могут показаться странными. Например, почему при выходе нужно пятиться спиной, или почему церковную свечу нельзя зажечь зажигалкой. Выясним, откуда появились наиболее интересные церковные правила, а заодно вспомним, что еще нельзя делать в храме.

Святой алтарь

Никому не придет в голову выходить из дома или магазина спиной вперед. А вот при выходе из храма такое поведение не вызовет недоумения у окружающих. Давняя традиция выходить из православного храма спиной сохраняется по сей день по очень простой причине. Выход из церкви расположен прямо напротив алтаря – самой главной и святой части храма. Алтарь символизирует Царствие Небесное, и именно, глядя на него, верующие обращаются к Господу с молитвой.

При выходе из храма обычным образом, получится, что прихожанин отворачивается от Царствия Небесного и Господа. Конечно, на практике не означает, что при выходе люди пятятся к двери, не сводя глаз с алтаря. Нет, они идут до выхода, но прежде чем перешагнуть порог, разворачиваются и три раза крестятся с поясным поклоном. К слову, чтобы покинуть храм по правилам нужно получить благословение батюшки. Отцы церкви настоятельно рекомендуют во время службы смотреть на алтарь и не забывать перед выходом к нему поворачиваться.

Благодатный огонь

Например, протоиерей Валентин Мордасов в одной из своих проповедей прямо говорит: «ни в коем случае не стой спиной к алтарю».

В повседневной жизни мы без раздумий зажжем свечку спичками или зажигалкой. А вот в церкви так делать нельзя, и объясняется это правило просто. Пламя горящих в церквах свеч и лампадок – часть того самого Благодатного огня, который ежегодно сходит накануне Пасхи из Гроба Господня в Иерусалиме. Святой свет «разносится» по всем православным церквям всего мира. Именно от него загораются лампадки и свечки, и их пламя символизирует Свет Истинный, победу Жизни над Смертью, любовь и защиту Божью. Помня о том, что свет лампадок и свечей не обычный мирской, а божественный, легко понять, почему нельзя использовать спички или зажигалку.

Гендерные различия

Каждый знает, что при входе в православный храм мужчина должен снять головной убор. Женщине же, напротив, с непокрытой головой вход в церковь заказан. Истоки этой древней традиции можно отследить еще с первого Послания апостола Павла к коринфянам. В главе 11 стоявший у истоков христианского богословия апостол говорил, что всякий, кто молится или проповедует с покрытой головой, «постыжает свою голову».

В Послании говорится, что мужчины как «образ и слава Божия» не должны покрывать голову. Женщины же всего лишь «слава своих мужей», поэтому они должна находиться в храме с покрытой головой. О разном статусе мужчины и женщины говорит и тот факт, что в церкви они занимают традиционно «свои» места. Мужчины традиционно молятся в правой части храма, а женщины – в левой.

Казнить, нельзя помиловать

В книге «Причуды этикета» К. Ляхова справедливо отмечает, что в храме не принято разговаривать. Встретив на службе знакомых, достаточно поклониться им. Нельзя кричать приветствие через головы молящихся, подбегать во время службы, чтобы поздороваться за руку, обниматься и целоваться. Подобные действия не только мешают другим прихожанам молиться, но и разрушают атмосферу богослужения.

Не стоит думать, что нарушение правил поведения в церкви – примета современности. Как пишет в статье о девиантном поведении русского человека XVI-XVII вв. в церкви Л. Сукина, в 1646 году патриарх Иосиф был вынужден разослать по московским церквям специальный наказ. В нем он строго-настрого повелел стоять в храме «со страхом и трепетом», «в молчании, без всяких шепотов», о мирском не думать, а молиться «со слезами и смиренными вздохами». Но похоже, просьбу патриарха не услышали, потому как Земский собор через три года осенью утвердил наказание для помешавшего богослужению: «казнити смертию безо всякий пощады». Любого, кто во время литургии или другого священного пения осмеливался заговорить или, не дай бог, перебить священника, ожидала торговая казнь, то есть публичное телесное наказание (обычно – битье кнутом, которое для многих заканчивалось мучительной смертью).

Не были редкостью раньше даже драки в церкви. И по Уложению царя Алексея Михайловича забившего насмерть в церкви надлежало самого «казнить смертию». Если дерущихся вовремя разнимали, то зачинщика секли на площади, на месяц сажали в тюрьму и обязывали выплатить двойной штраф в пользу потерпевшего. Тот же месяц тюрьмы в середине XVII века можно было схлопотать и за «оскорбление в храме словом». А если оскорбление направлено в адрес священнослужителя, то еще и штраф выплатить – от 100 рублей архимандриту и до 5 рублей монаху. Заметим, что 5 рублей в XVII веке были деньги немалые. На них можно было купить лошадь или корову.

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