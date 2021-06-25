9 видов клинков, вошедших в историю

На протяжении всей своей истории человек использовал самое разное вооружение. Его видов и функций было множество, но, пожалуй, наиболее долговечным оказалось холодное оружие. Последнее постоянно совершенствовалось, а потому история знает сотни модификаций клинков. Однако есть такие, которые вписали себя в мировую летопись благодаря своей эффективности, доказанной столетиями применения.

Вашему вниманию девятка самых известных видов клинкового оружия, которые только знало человечество.

1. Катана

Пожалуй, самым известным японским клинком была и остаётся катана. Она представляет собой холодное длинное клинковое оружие с изогнутым лезвием. Заточка последнего зачастую была односторонней, а длина доходила до одного метра. История катаны началась в Японии в 16 веке, и данное оружие использовалось в паре с другим клинком – вакидзаси, который имел более короткий клинок. Катана была основным оружием ниндзя и самураев в условиях ближнего боя.

2. Меч



Трудно представить более знаменитый тип холодного клинкового оружия, чем меч, который использовался едва ли не во всех уголках планеты. У него прямой, широкий, клинок, с крестовиной, череном и навершием. Чаще всего лезвие меча обоюдоострое однако иногда встречается и односторонняя заточка, а также в некоторых модификациях отсутствует крестовина.

3. Копис

На сегодняшний день насчитывается десятки различных вариаций меча из самых разных географических точек мира, а также разные по времени создания, ведь мечом пользовались и в Средние века, и даже в период Античности.



Несмотря на то, что большое развитие клинкового оружия приходится на период средневековья, античная эпоха также может похвастаться довольно эффективными модификациями. Одним из ярких примеров является копис — греческий клинок необычного вида. Главными отличительными чертами этого оружия можно назвать асимметричное лезвие, а также односторонняя заточка с внутренней стороны.

Копис был популярным видом оружия у древнегреческих всадников, так как его было легче использовать, сидя верхом на лошади. Кроме того, сохранились сведения о том, что именно таким клинком дрался во время своих завоевательных походов легендарный полководец Александр Македонский.

4. Палаш



Палаш считается разновидностью меча и как бы последующей ступенью его «эволюции». Лезвие данного клинка могло иметь сразу несколько вариантов заточки — одностороннюю, полуторную, а иногда и двустороннюю. Рукоятка зачастую делалась прямой с изогнутым навершием, а также сложным эфесом, защищавшим кисть руки от ударов вражеского клинка.

Палаш принято считать оружием, которое ломает популярные стереотипы. Все дело в том, что, что его лезвие всегда изготавливается прямым, и это притом, что первоначальным и основным регионом его использования был Ближний Восток, и, в частности, Османская империя — именно оттуда он позже распространился по европейским странам. Так что практика применения там одних только изогннутых клинков — это не более чем миф.

5. Рапира



Любой, кто хотя бы раз слышал о таком занятии, как фехтование, наверняка сталкивался с данным видом оружия. Рапира является клинковым оружием, отличительной чертой которого можно назвать сложную гарду, а также гранёное лезвие — таким намного удобнее нанести колющие удары. А вот рубящие удары рапире будут уже не под силу: в отличие от той же шпаги, она утратила эту функцию.

6. Сабля



Если самым известным типом холодного оружия с прямым клинком справедливо можно назвать меч, то в случае с изогнутым лезвием это явно будет сабля. Она имеет одностороннюю заточку, а также крестовину, перекрестие и черен с загнутым навершием. Основное предназначение сабли считается нанесение рубящих ударов, реже — колющих. Причем чем сильнее у оружия будет искривление клинка, тем большим будет у нее проникающее действие. О популярности сабли может говорить ее распространение, а также количество модификаций. Более того, в какой-то момент она даже сумела потеснить мечи на европейских просторах.

7. Хопеш



Еще одним известным типом холодного клинкового оружия древних времён является хопеш. Придумали его оружейный мастера древнего Египта. Сегодня его классифицируют как клинковое оружие ятаганного типа, яркой отличительной особенностью которого является изогнутый клинок сложной геометрии. Некоторые исследователи также предполагают, что хопеш был в своём роде предтечей сабли как клинка с изогнутым лезвием.

8. Шашка



А вот на отечественных просторах весьма известным типом холодного оружия является шашка.она представляет собой изогнутый клинок с односторонней заточкой. Наиболее эффективным данный тип оружия будет при нанесении рубящих и режущих ударов. В какой-то момент своей истории шашка стала частью вооружения донских казаков, а после — и императорских кавалеристов. У последних она и сегодня продолжает оставаться элементом парадной формы.

9. Шпага



И все-таки, несмотря на наличие рапиры, классическим оружием для фехтования всегда считалась шпага. Ее история берет своё начало примерно во второй половине 15 века. Шпага может похвастаться сложным эфесом и клинком с обоюдоострый заточкой. И функционал у неё неплохой: она способна одинаково эффективно нанести как рубящие, так и колющие удары. Что касается локализации ее применения, то оно было достаточно широким, однако большинство из нас ассоциируют шпагу со славной эпохой французских мушкетёров.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2243568216700619372/

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