Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Хватит обсирать нашу историю!Знаменитый осведо...
  • Александр Киевская Русь
    За всю историю человечества было  меньше войн, чем за средневековые походы христианский армий, которые  во имя своей ...9 отвратительных ...
  • alexr
    Сталина  не лапай своими грязными ручонками!Сколько покушений...

За какую гигиеническую привычку иностранные послы ненавидели русских царей

За какую гигиеническую привычку иностранные послы ненавидели русских царей

Дипломатический церемониал на Руси во все времена представлял собой набор четких правил. Большинство действий, которые совершались в ходе дипломатической встречи, были понятны обеим сторонам. Но для многих послов причиной для возмущения и пересудов стало то, что русский царь делал после того, как они почтительно прикладывались губами к его руке.

Загадочный набор

В своей книге 1674 года «Наблюдения о России» шведский посол Эрик Пальмквист опубликовал интересный рисунок, иллюстрирующий происходящее во время беседы шведских послов с царем Алексеем Михайловичем. Рядом с царем, кроме привычных атрибутов, на самом видном месте стоит кувшин-рукомойник с чашей, накрытой полотенцем. Речь о странном и не совсем понятном наборе идет и в записках многих известных послов и путешественников, встречавшихся с разными правителями Руси. Рукомойник упоминает немецкий географ и историк Адам Олеарий, итальянский дипломат Антонио Поссевино, австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн.

По их словам, привлекающие внимание и кажущиеся совсем неуместными предметы русские цари использовали для того, чтобы вымыть руки после того, как иностранные послы приложатся к деснице, выражая своё почтение. Такой поступок иностранцам казался возмутительным: неужели русский царь настолько брезгует ими, что даже моет руки после приветствия?

Демонстрация превосходства

На поверхности лежит самое простое объяснение мытья рук после контакта с послами – во времена нескончаемых эпидемий лишняя санитария не помешает. Но это не объясняет, зачем делать это почти сразу после того, как послы приложились к руке.

Свою версию в книге «Царский Рим в междуречье Оки и Волги» приводит Глеб Носовский, сторонник псевдонаучной теории «Новая хронология». Он пишет, что русские правители считали носителями «правильной христианской веры» только тех, кто был крещен в воде. Тех же, кто был исторически крещен посредством окропления головы, причисляли к нехристям и безбожникам, то есть «нечистым». Так родилась антитеза – русские-чистые, а европейцы-грязные. На протяжении многих веков понятие «религиозной чистоты» на Руси было одним из центральных – им и объяснялось омовение рук «чистого» русского царя после прикосновений «нечистых» западных послов. По мнению Носовского, так русские подчеркивали своё историческое превосходство.

А был ли рукомойник?

Историк Леонид Юзефович в книге «Как в посольских обычаях ведется» со ссылкой на записки известных иностранцев излагает другой взгляд на «древнюю традицию». Во-первых, с отсылкой к запискам Поссевино Юзефович указывает, что «зловредный обычай» Иван Грозный соблюдал не в присутствии послов, а после их ухода. Сам Поссевино разочарованно признавал, что лично процедуру не видел: омовение рук совершалось в частной обстановке и не входило в посольскую церемонию. Однако в своих записках Поссевино «злосчастный рукомойник» упоминает. Вероятно, в попытке оправдать собственную неудачу по примирению Грозного с католической церковью. Русский царь, дескать, мытьем рук демонстрирует «необычную враждебность» ко всем иностранцам и католикам в частности, а не ко мне, Поссевино, лично.

Во-вторых, Юзефович напоминает, что Олеарий, путешествовавший по Московии в 1634 году в составе голштинского посольства, процедуры омовения рук также не видел, а описал ее со слов Поссевино и Герберштейна. Одновременно в хрониках Олеария есть рисунок с «неким сосудом», который, по мнению Юзефовича, больше походит не на русский рукомой с носиком, а на восточный кумган. И стоит он не в лохани, а на блюде, которое едва ли подходит для мытья рук. Историк не исключает, что кувшин с медом или вином те, чья миссия оказывалась неудачной, намеренно выдавали за унизительный для них атрибут для мытья рук. Остальные же послы просто пересказывали услышанное. Одни – чтобы оправдать собственное дипломатическое бессилие, другие – чтобы подчеркнуть своенравный нрав русского правителя, третьи – в попытке подогреть интерес к «медвежьему краю» и наделать побольше шума в Европе, ну а четвертые – чтобы в очередной раз продемонстрировать «дикость и непокорность» русов.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/175737-za-kakuyu-gigienichesku...

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!                                                 

Рекомендую также прочесть: 

Несчастная Анна Шереметева - беда пришла за пару дней до свадьбы https://otari.mirtesen.ru/blog/43737654765/

Удивительные факты о волкахhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43298539102/

Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними https://otari.mirtesen.ru/blog/43759996082/

Обсудить

Картина дня

наверх