"Красный Чингисхан". Откуда взялись калмыцкие корни Ленина

В последнее время называть Ленина "Красным Чингисханом" стало чуть ли не нормой для публицистов. В том, что у Ленина были калмыцкие корни, кажется, уже никто и не сомневается. Но так ли это? Был ли Владимир Ильич калмыком, или это всего лишь миф?

Калмыцкая ветвь

Сторонники версии о "Красном Чингисхане" считают, что калмыцкая ветвь на генеалогическом древе Ленина произрастает со стороны отца, Ильи Николаевича Ульянова.

Документальное обоснование версии о калмыцком происхождении Ленина пытался найти в начале 30-х годов историк, биограф Владимира Ильича П.И. Усачев. Усачеву удалось побеседовать с соседкой Лениных Екатериной Ивановной Лисиной, хорошо знавшей Василия и Феодосью Ульяновых - брата и сестру Ильи Николаевича Ульянова. Внешность Феодосьи Ульяновой Лисина описала следующим образом:

"...темная, смуглая, некрасивая, скуластая, нос большой, ноздри большие".

Тем не менее, Ульяновых Екатерина Ивановна назвала "русскими, богомольными" людьми.

Усачеву не удалось опубликовать результаты своих исканий. Впервые материал о семье Ильи Николаевича Ульянова появился в печати в 1937 году, когда журнал "Новый мир" опубликовал очерк "Предки Ленина" поэтессы, прозаика, писателя-фантаста Мариэтты Шагинян.

Мариэтта Шагинян. Фото: общественное достояние.

Для Шагинян это был первый опыт в восстановлении генеалогии Ульяновых. Своей целью Мариэтта Сергеевна называла показать восхождение рода простых тружеников из "тьмы к свету". Воплотить эту задачу писательница намеревалась при помощи "изучения источников и силою творческого воображения".

Именно в очерке Шагинян впервые высказывается мысль о калмыцких предках Ильи Николаевича Ульянова.

Несуществующий документ

Важный момент: Шагинян не занималась сугубо исследовательской работой, не искала документы о генеалогии Ульяновых. Она использовала наработки П.И. Усачева, а также сотрудников астраханского архива, о чем упомянула в своем очерке.

Одним из документов, на который ссылается Шагинян, стала выписка из "Переписи домовладения" деда Ленина Николая Васильевича Ульянова. В этом документе Николай Васильевич обозначен, как "70-летний мещанин, женатый на 45-летней дочери астраханского мещанина Алексея Смирнова - Анне".

И вот в отношении бабки Ленина Анны Смирновой Мариэтта Шагинян и использует впервые упоминание о калмыках.

"...Анна Алексеевна, урожденная Смирнова: есть документ о том, что отец Анны Алексеевны был крещеный калмык".

Документ-то есть, но вот только кроме Мариэтты Шагинян никто и никогда его не видел - вот в чем все дело. Таким образом, сказанная мимоходом в очерке 1937 года фраза писательницы-фантаста, не подтвержденная ни одним документом, получила статус доказанного факта. Поразительно!

Дальше-больше

Мариэтта Шагинян не остановилась на очерке в "Новом мире". Вскоре она написала роман "Билет по истории", в котором, в соответствии со своим творческим кредо восполняла недостаток документальных фактов силой воображения.

"Воображать, вернее довоображать, по разрозненным деталям общий рисунок случая, о котором вы хотите рассказать читателю, как о реально бывшем, надо так, чтобы он действительно мог произойти и даже, в данных обстоятельствах, не мог не произойти". М. Шагинян.

Творческое воображение Шагинян позволило ей вставить в свой роман "Билет по истории" следующий отрывок, представленный как воспоминание Ильи Николаевича Ульянова о своих родителях:

"Отец был стар, из оброчных, и выкупился, кажется, только к шестидесяти годам, тогда же и жену взял... В том, как их семья медленно восходила в его лице из тьмы к свету, была одна отличительная особенность: мать его, Смирнова, вышла из уважаемого в астраханском мещанстве крещеного калмыцкого рода, ее отцом был головастый мещанский староста Смирнов, на которого Илья Николаевич, кстати, больше всех и лицом вышел...».

Практически все высказанные в данном отрывке утверждения, особенно о "крещеном калмыцком роде" не имеют документального подтверждения. Это - типичная псевдоисторическая литература в духе Э. Радзинского. Тем не менее, в 1938 году публикация первой части романа вызывала огромный резонанс. Для читателей такой подход оказался откровением.

Владимир Ильич Ленин. Фото: общественное достояние.

Вторая часть "Билета по истории" так и не была опубликована: роман запретили. Как это часто бывает, запрет лишь подогрел интерес публики и заставил многих думать, что "Шагинян, видать, докопалась до правды".

Брат Ленина Дмитрий Ильич Ульянов, прочитав рукопись, сделал на ней следующую пометку:

Дмитрий Ильич как будто чувствовал, что вскоре его брата начнут называть "Красным Чингисханом", рисовать на него карикатуры в виде монгола...

Истина в последней инстанции

В 1956 году роман Шагинян реабилитировали и уже через 2 года он был издан в новой авторской редакции и под новым названием - "Семья Ульяновых".

Кстати сказать, Мариэтта Сергеевна не имела даже в мыслях как-то оскорбить или унизить Ленина - как раз наоборот. В своей книге она хотела показать, из каких низов вышла "к свету" семья пролетарского вождя. Поэтому она старательно доказывала, что дед Ленина был нищим, бесправным крестьянином-тружеником, а бабка - крещеная калмычка.

В 70-е авторитет Шагинян в вопросах ленинской родословной был подавляющим, спорить с ней было крайне затруднительно. В 1972 году роман "Семья Ульяновых" получает Ленинскую премию - тем самым все высказанные в нем соображения как бы легитимизируются на государственном уровне. Для интернационально мыслящей советской власти версия о калмыцком происхождении Ленина не выглядит оскорбительной - в партии же не знают, что в конце 80-х их любимый Ильич превратится в "Красного Чингисхана".

Таким образом, современные публицисты, без сомнений пишущие о калмыцком происхождении Ленина, ссылаются исключительно на художественное произведение писательницы-фантаста Мариэтты Шагинян. Утверждение Шагинян о калмыцком происхождении Ленина - это, безусловно, плод ее творческого воображения, не подкрепленный документально. Это - просто миф.

Впрочем, нет и доказательств того, что бабка Ленина не была крещеной калмычкой. Этот момент просто никак не зафиксирован в истории, поэтому он является вопросом веры - хотите верьте, хотите нет.

Да и само агрессивное акцентирование внимание на особенностях внешности Ленина, на его национальных корнях - примета нашего времени. Та же Шагинян и подумать не могла, что ее однажды высказанное и не подкрепленное документально утверждение о любимом "дедушке Ленине", породит стойкий миф о кровавом "Красном Чингисхане".

А лучше всех на эту тему высказался Дмитрий Ильич Ульянов, словами которого я и закончу эту статью:

"Нет надобности особенно разбираться в семейных летописях, чтобы объяснить раскосые глаза или выдающиеся больше обычного скулы. Если бы характеристика предков касалась существа дела, например, особого склада ума, каких-либо талантов или особых способностей и пристрастий, тогда бы это было важно. Но вопросы о чистокровности и кровности сами по себе не стоят ломаного гроша».

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