Тайна псевдонимов советских вождей: почему Ульянов стал Лениным, а Джугашвили Сталиным?

Впрочем, псевдонимы в среде подпольных революционеров были обыденным явлением, поскольку позволяли сбивать полицию со следа. Хотя и тут Ленин выделялся. Для сравнения: у Сталина было чуть больше 30 псевдонимов, тогда как у Ильича насчитывают больше 150.

Ленин – самый известный псевдоним Владимира Ильича Ульянова, и под ним этот революционер и крупнейший политический деятель и вошёл в историю. Тем не менее, прозвищ у Ленина была ещё масса: Куприанов, Вебер, Тулин, Петров, Отец и многие другие.

Теории происхождения псевдонима «Ленин»

Поскольку сам Ульянов при жизни не раскрыл историю происхождения своего псевдонима, профессиональные историки и любители выдвинуло множество теорий. Согласно одной из них, например, этот псевдоним вождь мирового пролетариата использовал якобы из-за безответной любви – чувства к любимой (по имени Елена) оказались не взаимны. А вот по другой псевдоним Ленин – это такая укороченная версия фамилии Оленин, главного героя повести Л.Н. Толстого «Казаки».

Очередная версия приписывает выбор Ульяновым прозвища его связи с немецкими революционерами: псевдоним будто бы происходил от древнего немецкого монастыря, Ленинского аббатства, известного, в том числе, и благодаря так называемому «Ленинскому пророчеству».

Это была подделка, датированная XIII -м в., но созданная в начале XVIII в. В этом пророчестве, в числе прочего, говорилось, что правящая на тот момент династия Асканиев придёт к закату и на германском престоле воцарятся Гогенцоллерны. Очевидные аллюзии на лицо.

Но по-настоящему правдоподобными на данный момент считаются 2 другие теории. Одна из них - «речная». Ульянов взял прозвище в честь реки Лены. В этом не было ничего не обычного – у Г.В. Плеханова, бывшего в числе основателей РСДРП, один из псевдонимов – Волгин (из-за реки Волга).

Плеханов

Вторая связана с использованием паспорта реально существующего Николая Ленина, дети которого были социал-демократами и, по одной версии, после смерти своего отца, по другой, ещё пока тот был живой, передали ему этот документ с подделанной датой рождения.

А откуда взялся псевдоним у Сталина?

Как и в случае с псевдонимом Владимира Ульянова, с Иосифом Джугашвили всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Некогда самой популярной версией выбора руководителем СССР этого псевдонима было то, что часть его фамилии, «Джуга», в переводе с древнегрузинского на русский означает «сталь». Эта теория неоднократно упоминалась в соответствующей литературе, и вопрос считался решённым.

Но, как выяснилось, слово «джуга» вовсе не означает сталь. Оно вообще никак не переводится и аналогично русскому «Ивану». Соответственно, разгадку выбора партийной клички надо искать не в фамилии.

Молодой Сталин

Согласно наиболее вероятной версии, выдвинутой историком В. Похлёбкиным, Сталин, бывший большим любителем поэмы Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и вообще поклонником его творчества, не мог не следить за изданиями этого произведения в России. Одним из переводчиков поэмы был Е.С. Сталинский, по политическим взглядам близкий к эсерам. Так что нет ничего удивительного в том, что эта фамилия могла послужить прототипом для его прозвища.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Ленин был замкнутым и злобным человеком, не любившим работать и жившим до 40 лет на иждивении своей матери. Кроме того, Ленин, как многие большевики, был невероятным мошенником. Например, свой псевдоним «Ленин» он получил благодаря украденному поддельному паспорту и никакой якобы девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды в истории с псевдонимом и вовсе не было. А нужен был ему этот паспорт для зарубежных поездок. Правда, когда он захватил власть, то многие представители настоящей купеческой фамилии Лениных были им репрессированы и расстреляны!

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