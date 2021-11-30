Задача для 4-го класса, на которой «ломаются» студенты Гарварда

Студенты, изучающие математику, привыкли решать сложные задачки, и потому удивительно, что они ошибаются с ответом на вопрос для учеников 4-го класса. А вы сможете справиться с задачей, на которой «провалились» многие учащиеся одного их самых престижных и известных университетов мира - Гарварда?

Профессор психологии и лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман в своем бестселлере «Думать медленно и быстро» (Thinking, Fast And Slow) поделился вопросом, который загнал в ловушку многих умных людей. Попробуйте и вы решить эту задачку, только не спешите.

Подумайте еще раз, быть может, этот вопрос не так прост, как вам кажется?

Многие студенты Гарварда дали очевидный на первый взгляд ответ - мяч стоит 10 центов. А сколько у вас получилось? Стоило бы догадаться, что таким вопросом вас хотят просто запутать. Правильный ответ: мяч стоит 5 центов.

Решение

Этот простой вопрос провоцирует на быстрый интуитивный ответ, и сразу хочется выпалить: 10 центов! Но это неправильно. Если вы вспомните азы математики, то поймете почему.

Нетрудно посчитать, что если мяч стоит 10 центов, то тогда сумма покупок составляет $1,2 (10 центов за мяч + $1,1 за биту).

Давайте предположим, что стоимость мяча равняется х, тогда из условия задачи следует, что бита стоит x+1.

Это означает, что х + (х + 1) = $1,1

Помните, как решать подобные уравнения? В результате получаем правильный ответ: 5 центов.

Данный вопрос задавался не только студентам Гарварда, но и других престижных учебных заведений. Более половины опрошенных дали неправильный ответ. В университетах попроще процент людей, которые, не подумав, сказали, что бита стоит 10 центов, вообще равнялся 80.

Похоже, многие люди настолько уверены в своих знаниях, что позволяют себе полагаться на интуицию в те моменты, когда стоило просто немного подумать. А вы дали правильный ответ?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2356214017025903055/

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