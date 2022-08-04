Уж замуж невтерпеж: 9 типов женщин, которых туда не берут

Практически каждая женщина хочет замуж. Даже если она вам об этом не говорит. Все равно хочет. Хочет, но молчит. Это заложено в женской природе и абсолютно естественно. Только почему-то одних берут в жены, а других — нет.

Самое простое — жаловаться на мужчин и сетовать на горькую женскую долю. Есть еще один путь: работа над собой. Если девушка поймет и примет то, что в ней не так, шансы на счастливое замужество возрастут в разы.

1. Корыстная

Это красивая и яркая женщина, знающая цену себе и своим чарам. Последним инструментом пользуется очень талантливо и ловко. Мужчины быстро теряют от нее голову, ведь она такая манкая! Ею не стыдно похвастаться перед друзьями, с ней приятно провести время, флиртовать, но все это продолжается до тех пор, пока она видит выгоду. Как только цель достигнута, она легко прекращает всякие отношения и двигается по головам своих поклонников дальше, не сожалея ни о чем и ни о ком. В итоге разбитым оказывается и сердце, и кошелек. Она может быть вполне успешной, но все, что будет хотеть от мужчины — деньги, выгода и дивиденды.

2. Странная и слишком загадочная

К сожалению, многие женщины превратно понимают фразу “должна быть в женщине какая-то загадка”. Они путают глубину характера и многогранность с откровенной странностью.

3. С завышенными ожиданиями

И она становится непредсказуемой: сегодня радуется его звонку, завтра холодна, как лед; сегодня хочу в кино, а завтра не хочу. Они сами усложняют себе отношения там, где этого делать не следовало бы. Она играет в игры, придумывает роли, а между тем мужчины ценят предсказуемость! Эта же “дама с изюминкой” напоминает автомобиль, который вдруг решил, что его владелец будет больше любить его, если тот станет непредсказуемым. Владелец крутит руль вправо, а он идет влево, тормозит, а авто не тормозится. Ну вы поняли… У каждого мужчины свой предел терпения. И рано или поздно у него может просто не выдерживает психика, и он уходит к другой, к той, которая умеет быстро принимать решения и подходит к телефону.

Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил,

В дом зарплату отдавал, тещу мамой называл.

Был к футболу равнодушен, а в компании не скучен,

И к тому же, чтобы он и красив был и умен.

Как в старой доброй песне. Скорее всего, у таких девушек в результате прошлых разочарований сформировалось стойкое представление о том, что мужчина должен делать и каким быть. Сама она редко желает меняться, поэтому любую неудачу списывает на счет партнера. И тогда даже самый стойкий сбегает, не желая мириться с постоянными требованиями и капризами.

4. Мисс Всезнайка

Это особый типаж людей в целом и женщин в частности, которые просто жить не могут, чтобы не указать всем и каждому как надо правильно что-то делать. Но если от мужчины это еще ожидаемо и приемлемо, то когда поучениями и суждениями мозг выносит женщина, это становится невыносимым. Такие дамы не преминут отобрать мужские обязанности с “брюками” в придачу. Если они и выходят замуж, то чаще всего за слабых мужчин.

5. Маша-фейсконтроль

Очень похожа на описанный выше тип, но тут роль матери куда сильнее! Она стремиться контролировать все аспекты жизни своего мужчины. А мужчина терпеть не может контроль и прессинг. Чтобы быть мужчиной, ему нужно принимать решения и брать за них ответственность. А как он это сделает, когда она все уже расписала и распорядилась? Иногда total control может доходить до неприличия — слежки, проверки телефона и содержимого карманов. И тут эта женщина не только унижает и себя, и мужчину, но и первая подрывает фундамент доверия, на котором держатся любые отношения.

6. Женщины, которые не умеют себя вести

К этой категории в равной степени принадлежат и хабалки, и просто далекие от социального этикета женщины. Он хочет, чтобы она произвела приятное впечатление на его семью, друзей и просто окружающих, а она матерится, не знает меры в алкоголе, флиртует с другими мужчинами. Стремится показать, что она раскованная, современная. Да, в мужскую компанию она впишется наверняка, но друзья у него и так есть. А нужна любимая женщина.

И получается как у Асадова: “Вот и верь “прогрессивным” теперь речам. Вот и будь после этого “современной”!”

7. Жалобщица

Кризисы и сложности бывают в жизни у каждого. Это нормально и естественно. Важно, как мы относимся к ним. Есть такие девушки, для которых негативный тон — привычная манера разговаривать. У нее на работе аврал, в жизни нет просвета, с деньгами туго, с подругами глухо, сама она недовольна отражением в зеркале. И мужчины, кстати, в их устах — сплошь измельчали. Да, мужчины защищают слабых, помогают несчастным, мужчинам нравится быть сильными, могучими, защитниками. Но кому понравится все время ее жалеть? И такая женщина остается одна, в позиции несчастной и брошенной коварным и неблагодарным мужчиной.

8. Покорная

Быть послушной и быть покорной — две принципиально разные вещи. В первом случае женщина прислушивается к советам своего мужчины, принимает решения, внимая его мудрости. Это — правильный подход. Во втором случае она полностью растворяется в нем. Она кивает и “дакает” на каждое его желание, предложение, замечание или просьбу. В итоге становясь похожей на крепость, сдавшуюся без боя. Мужчинам такие дамы не интересны. Они хотят видеть рядом с собой женщину, живущую интересной и, главное, своей жизнью. И они не только не против, но и очень хотят, чтобы женщина умела отстаивать свое мнение. Мягко, но непреклонно.

9. Феминистка

В последнее время таких развелось очень много. Надо отдать должное этим женщинам, они не очень-то сами стремятся замуж. Самое большее что можно для них сделать – уважительно относиться к тому, во что они верят – к идее феминизма. Нередко такие женщины сами все умеют, ни в чем не нуждаются. Они амбициозны и целеустремленны, они хорошо делают карьеру, у них мышление, приближенное к мужскому, а сам мужчина для многих из них – это просто приятное приложение. А если каким-то чудом она оказалась в браке, то, скорее всего, он сбежит, когда поймет, что рядом с такой женщиной делать нечего. Сами мужчины, далекие от психологии, говорят, что женщина-феминистка – это диагноз, это не лечится.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2528405908130105378/

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