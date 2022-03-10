Что нужно говорить ребенку, чтобы он вырос счастливой личностью

«То, как мы разговариваем с нашими детьми, со временем становится их внутренним голосом», — сказала Пегги О’Мара, писательница, международная знаменитость как издатель и редактор журнала «Mothering» («Материнство»), мать четырех детей. И это факт.

Слова и фразы, которые мы произносим вслух, а также сопровождающие их тон, манеры и поступки, — оказывают прямое влияние на наших детей. Все, что мы говорим своим детям, остается глубоко внутри сознания; в месте, где мы храним наше чувство достоинства, чувство бытия, себялюбие, наши страхи и сомнения.

Редко встретишь родителя, который не считает своих детей уникальными. Хорошо, когда мы считаем своего ребенка особенным для нас лично, не самым особенным во всем мире, и не более особенным, чем любой другой ребенок, но так или иначе, отмечаем уникальность, присущую нашему ребенку. И вместо того чтобы использовать воздушные, неземные слова, чтобы возвысить его («ты можешь все!»), просто-напросто нужно говорить ребенку теплые, любящие, истинные слова, которые не обманывают, укрепляют и успокаивают. Такими словами наши дети смогут пользоваться, как инструментами, будь им 5 или 55 лет.

Бывало ли у вас ощущение, что сложно выразить словами то чувство любви, которое вы испытываете по отношению к ребенку?

В этой статье мы подобрали непросто слова, а целые фразы, которые нужно говорить ребенку каждый день, ведь ваш ребенок заслуживает этого.

40 главных фраз, которые нужно говорить ребенку, чтобы он вырос счастливым и сильным:

1. Это нормально злиться. Я помогу тебе успокоиться.

2. Это нормально грустить. Я посижу с тобой рядом.

3. Это нормально чувствовать себя разочарованным. Я это тоже чувствовала.

4. Это нормально.

5. Мне нравится, какой ты.

6. Ты важен для меня.

7. Я слушаю.

8. Я здесь.

9. Ты не обязан делать меня счастливой.

10. Ты больше, чем твои эмоции, потому что они пройдут.

11. Я могу справиться с эмоциями, независимо от того, насколько они велики.

12. Я хочу смотреть, как ты играешь.

13. Конечно, я присоединюсь к тебе.

14. Давай я полежу с тобой.

15. Ты заставляешь меня улыбаться.

16. Я верю в тебя.

17. Я доверяю тебе.

18. Ты можешь справиться с этим.

19. Ты неидеальный, и я тоже, но наша любовь совершенна.

20. Спасибо.

21. Я горжусь тобой.

22. Я рада, что ты здесь.

23. Это нормально, совершать ошибки.

24. Не торопись.

25. Ты сильный.

26. Я горжусь, что я твоя мама.

27. Ты смелый.

28. Я прощаю тебя.

29. Я думаю о тебе.

30. Я скучала по тебе.

31. Это нормально, что ты передумал.

32. Это нормально – просить о помощи.

33. Я слышу тебя.

34. Я вижу тебя.

35. Прости меня.

36. Ты делаешь мою жизнь лучше.

37. Ты способный ребенок.

38. Ты достойный.

39. Ты очень много значишь для меня.

40. Я люблю тебя также как ты меня.

Существует одна еврейская мистическая история о старом раввине, который учил своих учеников запоминать учение и святые слова на их сердцах. «Почему НА наших сердцах, а не В них?», — спросил один ученик. «Мы складываем слова на нашем сердце так, что в день, когда наше сердце разобьется, они будут падать внутрь него», — ответил раввин.

И поэтому нужно говорить ребенку слова любви и эти жизнеутверждающие фразы, и класть их на сердце ребенка. И однажды, в моменты, когда он почувствует неуверенность и тяжесть в сердце, то родительские слова смогут проникнуть внутрь и успокоить ребенка, помочь разобраться в ситуации, а также выступить щитом.

Запомните, нужно говорить ребенку не только определенные фразы, но быть искренним и открытым при этом!

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2430745330763696847

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