Неутешительная новость для тех, кто привился от Covid

В мире продолжается массовая вакцинация населения, и все больше разговоров об инфицировании привитых. На самом деле это единичные случаи, и обычно они переносятся легко, но приковывают к себе особое внимание. Чаще всего люди заражаются между первой и второй дозами, когда иммунитет еще не сформировался полностью.

Заболевшие при испытаниях

О том, что можно заболеть и с прививкой, предупреждали сразу после клинических испытаний в ноябре прошлого года. Так, компания "Пфайзер" сообщила, что из более чем 21 тысячи получивших мРНК-вакцину у 39 диагностировали ковид между первой и второй дозами, у восьми — через неделю после второй дозы, из них в тяжелой форме переболел один.

У векторной вакцины от "АстраЗенеки" были такие результаты: 30 из почти шести тысяч добровольцев. Госпитализировать никого не пришлось.

Что касается отечественного "Спутника V", то в России тоже выявляли носителей вируса и заболевших. Например, после второй дозы среди почти 15 тысяч вакцинированных оказалось 13 инфицированных. Это 0,08 процента. И ни одного тяжелого случая.

По массовой вакцинации статистика еще лучше. Как сообщает Центр имени Гамалеи, из 3,8 миллиона привитых обеими дозами "Спутника V" заболели только 0,027 процента.

В США также выпустили недавно отчет. На конец апреля в стране полностью привили 101 миллион человек, среди них 10 262 заразились коронавирусом, примерно треть — бессимптомные. Госпитализировали 995, летальных исходов — 160, и далеко не все связаны с ковидом. Заболеваемость вакцинированных крайне мала — одна сотая процента.

Период наибольшего риска

Риск заразиться выше у тех, кто привился пока одной дозой. В докладе исследовательских групп при правительстве Великобритании говорится, что с декабря по апрель госпитализировали 3842 вакцинированных. Из них 74 процента — через две недели после первого укола.

Авторы документа полагают, что заражение происходит, когда еще не сформировался иммунитет. Если до вакцинации человек строго соблюдал режим самоизоляции, то, получив первую дозу, мог рассалабиться и где-то инфицироваться. Особенно это касается пожилых, инвалидов. Не исключено заражение в день прививки при контакте. Гипотетически, добавляют ученые, вакцина могла вызвать клинические проявления у бессимптомных носителей.

Нужно учитывать и то, что у некоторых не вырабатываются антитела при любой вакцинации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что таких десять процентов. Для них риск заражения сохраняется.

Исключения подтверждают правило

Большие проблемы создают новые штаммы SARS-CoV-2. Так, дельта-вариант, впервые обнаруженный в Индии, где резко повысилась заболеваемость, быстро перекинулся на Ближний Восток, Европу, Россию. Из-за нескольких закрепившихся в геноме мутаций он более заразный.

Ученые из Медицинского колледжа Бейлор в штате Техас в препринте описали вспышку, вызванную дельта-штаммом, на свадьбе, где присутствовали 92 человека — все привитые. Дело было в апреле.



Новые варианты коронавируса SARS-CoV-2, быстрее, чем уханьский штамм, распространяющиеся в мире

Хронология событий и секвенирование геномов возбудителей показали, что источник заражения — два гостя, прилетевших из Индии. Оба с отрицательными ПЦР-тестами и прививками "Коваксин" — это инактивированный препарат индийской разработки. Остальные на свадьбе были с мРНК-вакцинами "Пфайзер" и "Модерна". Заболели с симптомами шестеро, одному в тяжелом состоянии потребовалось лечение моноклональными антителами, один скончался.

Для таких случаев даже есть специальный термин — "вакцинный пробой" (vaccine breakthrough). Однако авторы работы не спешат критиковать вакцины. Напротив, пишут: "Длительная эффективность антительного ответа против новых вариантов SARS-CoV-2 говорит о важности вакцинации. Если привить 70-75 процентов населения, то даже при снижении эффективности это остановит эпидемию".

Вакцинный пробой отметили также в марте в кампусе Университета Рокфеллера в ходе обычного тестирования. Из 417 полностью привитых мРНК-вакцинами у двух женщин ПЦР-анализы оказались положительными. Обе болели легко.

Лучшая иллюстрация эффективности прививок против COVID-19. График инфицирования SARS-CoV-2 в Израиле неуклонно идет вниз на фоне массовой вакцинации

Российские данные

Российские врачи подчеркивают: среди привитых мизерное число заболевших — и почти все в легкой форме. Свежую статистику привел глава Республики Коми Владимир Уйба в прямом эфире в соцсети. Он также развеял один из мифов о вакцинации.

По данным губернатора, по состоянию на 6 июля в Коми 145 тысяч вакцинированных первым компонентом и 108 тысяч — двумя. Из них заболели двести (0,13 процента), все легко. "Сегодня в стационарах 99,9 процента — непривитые. Вот и все разговоры о том, что волна вызвана тем, что люди прививаются и заболевают. Ничего подобного. Волна вызвана тем, что пришли новые штаммы: дельта и южноафриканский", — сказал он. Кстати, глава республики, хотя и привился, сам недавно переболел — в довольно легкой форме.

В эфире телеканала "Россия 1" Марьяна Лысенко, главный врач 52-й московской больницы, работающей как ковидный госпиталь, рассказала, что у них много тяжелых, реанимация заполнена. По ее мнению, это из-за дельта-штамма, изменившего картину заболеваемости. Сейчас в стационаре 32 вакцинированных пациента, в реанимации ни одного. По словам медика, с прививкой болеют легче, без поражения легких, как правило, через четыре-пять дней выписываются.

Единицы вакцинированных прошли через крупнейший ковидный госпиталь в Коммунарке. Так, в эфире программы "Антонимы" 15 июня главный врач Денис Проценко говорил о двух таких пациентах с легкой формой. Как следует из его Telegram-канала, 23 июня среди тяжелых больных не было ни одного привитого.

Отраслевое издание Vadamecum запросило данные по заболевшим привитым в региональных органах здравоохранения. Разброс получился значительный: от 0,005 процента (Ивановская область) до одного процента (Карелия), но в среднем показатель очень низкий.

Таким образом, все международные научные данные свидетельствуют о том, что вакцины очень эффективны, в том числе против новых вариантов коронавируса, и практически полностью исключают тяжелую форму болезни.