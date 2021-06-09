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Шокирующие обычаи и традиции Индии

Они не могут знать пол будущего ребенка, говорят на разных языках и расписывают свою жизнь по звездам.

Они не знают пол будущего ребенка

Рождение ребенка в Индии — всегда сюрприз. Несмотря на то что за время беременности УЗИ плода делают четыре раза, пол младенца родителям не сообщают — запрещено законом. Врачу, который его нарушит, грозит тюремное заключение на срок от трех до десяти лет. Возник запрет не на пустом месте: от девочек в индийских семьях многие предпочитали избавляться. Причина сугубо меркантильная: сын в будущем остается в семье и приводит жену, а дочке надо и приданое собрать, и свадьбу оплатить. Невыгодно. В 2016 году Верховный суд Индии пошел еще дальше: запретил поисковикам Google, Yahoo! и Bing предоставлять информацию о народных методах определения пола.

Шокирующие обычаи и традиции Индии

Они чистят уши у специалистов

Шокирующие обычаи и традиции Индии

Если вас окликнет индиец в красном тюрбане и с металлическими палочками в руках, знайте — это чистильщик ушей! За то, чтобы избавить вас от лишних комочков серы, он может попросить как 5 рупий, то есть примерно 5 руб., так и 300. Профессия чистильщика ушей является одной из древнейших в Индии. Специалисты были в большом почете при дворе могольских императоров. Сейчас же держатся на плаву в основном за счет туристов.

Искусству чистить уши не учат в университетах, эти навыки передаются по наследству.

Они считают астрологию наукой

Шокирующие обычаи и традиции Индии

Астрология в Индии — больше, чем область знаний. Свадьбы, участие в выборах, сделки — без совета со звездами индийцы решений не принимают. А сами астрологи имеют университетское образование. Так, дистанционное обучение премудростям предлагает университет SASTRA в штате Тамилнад. Дипломная учебная программа рассчитана на один год обучения, бакалавриат — на три года, а магистратура — еще на два.
Устои общества попыталась поколебать в 2011 году коммерческая организация «Джанхит Манч», поверившая прогнозам астрологов и чуть не прогоревшая. Она обратилась в Верховный суд Индии с требованием признать астрологов лжецами — на основании закона 1954 года. Согласно ему, публично выступать с ложными прогнозами запрещено. Суд иск отклонил на основании того, что «астрология — уважаемая наука, которая практикуется более 4000 лет». А ошибаться могут все, даже астрологи.

Они не соблюдают ПДД

Шокирующие обычаи и традиции Индии

«Зачем нужны правила дорожного движения, если есть гудок?» — считают индийцы и нажимают на него по любому поводу: надо ли совершить поворот, обогнать рикшу или отпугнуть зазевавшуюся корову. Разобраться во всем этом многообразии сигналов кажется невозможным. Но индийцы разбираются. В рейтинге стран по смертности в ДТП за 2018 год, который составил сайт WorldLifeExpectancy, Индия занимает 67-е место. К слову, Россия — на 102-м месте.

Они не знают, что такое пунктуальность

Шокирующие обычаи и традиции Индии

Если индиец предлагает встретиться через пять минут, будьте уверены: он придет не ранее чем через полчаса. Относится это и к деловым встречам. Журналист может договориться об интервью на полдень, но еще в час дня спокойно пьет кофе в офисе, зная, что его пока никто не ждет. По этой же причине не стоит надеяться, что магазин или парикмахерская откроются в 9 утра, как указано на вывеске.

Они придерживаются кастового деления

Шокирующие обычаи и традиции Индии

Хоть, согласно Конституции 1950 года, все жители Индии равны, это до сих пор не так. По крайней мере среди тех, кто проповедует индуизм. В каждом регионе существует своя иерархия каст. Но в любом случае низшую ступень занимают неприкасаемые, или далиты (ранее «Моя Планета» рассказывала о жизни индийской служанки из касты неприкасаемых). Сейчас им живется лучше. У далитов есть много преимуществ: для них резервируют места на госслужбе, их детей принимают бесплатно или за половину платы в школы, для них выделены места в институтах. Однако исполняются эти законы только в крупных городах. В деревнях, где сильны традиции, далиты по-прежнему занимаются «нечистой» работой: свежеванием павших животных, рытьем могил, проституцией и т. д. Тем показательнее, что в 2017 году президентом страны стал Рам Натх Ковинд из касты неприкасаемых.

Они говорят на разных языках

Шокирующие обычаи и традиции Индии

Согласно Конституции, государственными языками страны являются хинди и английский, но каждый штат может признавать в качестве официального свой язык. Так что представители старшего поколения, особенно в сельской местности, ваш английский могут не понять. Точно так же, как не поймут и представителя другого региона — ведь, помимо официальных языков, есть еще диалекты, которых насчитывается около 2000.

Они сажают в тюрьму за коров

Шокирующие обычаи и традиции Индии

Даже не пытайтесь найти в местном меню блюда, приготовленные из говядины — тем более, спрашивать их. Съесть священное животное — такое и в голову не должно приходить! Убийство крупного рогатого скота полностью запрещено в 20 из 36 штатов Индии, и за него предусмотрено пожизненное тюремное заключение. Помимо того, запрещается перевозка скота на бойню: в этом случае транспортное средство конфискуется, а виновнику придется заплатить около 100 000 рупий. Наказывают и самих любителей говядины. Кроме штрафа в 10 000 рупий съеденное мясо может стать причиной тюремного заключения на срок до пяти лет. И неважно, что мусульманам и христианам религия не запрещает говядину. Индуистов-то в стране больше!

Они отмечают Новый год в разные даты

Шокирующие обычаи и традиции Индии

В Индии праздник каждый день. Если не государственный, то религиозный, а если не религиозный, то народный. Более того, один и тот же праздник может отмечаться разного числа — в зависимости от штата. Например, Новый год. 1 января его празднуют в основном христиане. В Северной Индии он представляет собой некую смесь старого Нового года и Масленицы и отмечается 13–14 января. В этот день принято разжигать костры и колядовать. Во многих штатах настоящим считается «лунный» Новый год. Одни начинают праздновать его в день весеннего солнцестояния, то есть в конце марта, другие — в середине апреля. В любом случае веселье продолжается несколько дней, в течение которых принято устраивать карнавалы. А некоторые индийцы отмечают Новый год в октябре и называют его Дивали. На улицах загораются тысячи свечей, фонариков, практически непрерывно звучат фейерверки, и в течение нескольких дней, во время которых продолжается празднование, индийцы восхваляют богиню процветания Лакшми.

У них нет горячего водоснабжения

Шокирующие обычаи и традиции Индии

Может, конечно, оно им в +30 ºC не сильно-то и надо. Но, к примеру, после массажа, когда все тело намазано маслом, горячая вода не помешает. Да и мыть голову холодной — удовольствие не из приятных. Хотя местные жители привыкли и искренне не понимают, почему туристы жалуются на отсутствие горячей воды в гостиницах (в тех, что подороже, проблема решается наличием бойлера).

У них часто отключают электричество

Шокирующие обычаи и традиции Индии

В лучшем случае на час, в худшем — на весь день. Поэтому дома у индийцев обязательно есть свечи и фонарики. А в дорогих гостиницах — собственные мощные генераторы, которые приходят на помощь, как только выключается централизованное электричество. Возможно, частое отключение света — одна из причин, по которым индийские женщины готовят перед каждым приемом пищи.

Они едят острую пищу

Шокирующие обычаи и традиции Индии

Если в ресторане вы скажете, что в блюде один перец, повар обидится и резонно заметит: «Не один, а много». Перец здесь как песок в пустыне, то есть везде. Можно, конечно, попросить официанта приготовить вам «no spicy», но это вовсе не означает, что повар не добавит специй. Индийцы искренне не понимают, как можно есть пресную пищу, и стремятся угодить туристам по-своему.

Они ездят хоронить в Варанаси

Шокирующие обычаи и традиции Индии

Для приверженцев индуизма, которых в Индии большинство, смерть является переходом на другой уровень. Важно лишь правильно его организовать. У бедняков выбора нет. Они бросают тело в реку или закапывают. Те, у кого деньги есть, и в наши дни везут труп в Варанаси, чтобы развеять прах, сожженный на дровах из сандалового дерева, в водах реки Ганг. Впрочем, сжигать можно не всех. Например, в очищении огнем не нуждаются умершие от укуса кобры, беременные и женщины, погибшие во время родов. Их тела сразу сбрасывают в реку.

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