Шокирующие обычаи и традиции Индии

Они не могут знать пол будущего ребенка, говорят на разных языках и расписывают свою жизнь по звездам.

Они не знают пол будущего ребенка

Рождение ребенка в Индии — всегда сюрприз. Несмотря на то что за время беременности УЗИ плода делают четыре раза, пол младенца родителям не сообщают — запрещено законом. Врачу, который его нарушит, грозит тюремное заключение на срок от трех до десяти лет. Возник запрет не на пустом месте: от девочек в индийских семьях многие предпочитали избавляться. Причина сугубо меркантильная: сын в будущем остается в семье и приводит жену, а дочке надо и приданое собрать, и свадьбу оплатить. Невыгодно. В 2016 году Верховный суд Индии пошел еще дальше: запретил поисковикам Google, Yahoo! и Bing предоставлять информацию о народных методах определения пола.

Они чистят уши у специалистов

Если вас окликнет индиец в красном тюрбане и с металлическими палочками в руках, знайте — это чистильщик ушей! За то, чтобы избавить вас от лишних комочков серы, он может попросить как 5 рупий, то есть примерно 5 руб., так и 300. Профессия чистильщика ушей является одной из древнейших в Индии. Специалисты были в большом почете при дворе могольских императоров. Сейчас же держатся на плаву в основном за счет туристов.

Они считают астрологию наукой

Искусству чистить уши не учат в университетах, эти навыки передаются по наследству.

Астрология в Индии — больше, чем область знаний. Свадьбы, участие в выборах, сделки — без совета со звездами индийцы решений не принимают. А сами астрологи имеют университетское образование. Так, дистанционное обучение премудростям предлагает университет SASTRA в штате Тамилнад. Дипломная учебная программа рассчитана на один год обучения, бакалавриат — на три года, а магистратура — еще на два.

Устои общества попыталась поколебать в 2011 году коммерческая организация «Джанхит Манч», поверившая прогнозам астрологов и чуть не прогоревшая. Она обратилась в Верховный суд Индии с требованием признать астрологов лжецами — на основании закона 1954 года. Согласно ему, публично выступать с ложными прогнозами запрещено. Суд иск отклонил на основании того, что «астрология — уважаемая наука, которая практикуется более 4000 лет». А ошибаться могут все, даже астрологи.

Они не соблюдают ПДД

«Зачем нужны правила дорожного движения, если есть гудок?» — считают индийцы и нажимают на него по любому поводу: надо ли совершить поворот, обогнать рикшу или отпугнуть зазевавшуюся корову. Разобраться во всем этом многообразии сигналов кажется невозможным. Но индийцы разбираются. В рейтинге стран по смертности в ДТП за 2018 год, который составил сайт WorldLifeExpectancy, Индия занимает 67-е место. К слову, Россия — на 102-м месте.

Они не знают, что такое пунктуальность

Если индиец предлагает встретиться через пять минут, будьте уверены: он придет не ранее чем через полчаса. Относится это и к деловым встречам. Журналист может договориться об интервью на полдень, но еще в час дня спокойно пьет кофе в офисе, зная, что его пока никто не ждет. По этой же причине не стоит надеяться, что магазин или парикмахерская откроются в 9 утра, как указано на вывеске.

Они придерживаются кастового деления

Хоть, согласно Конституции 1950 года, все жители Индии равны, это до сих пор не так. По крайней мере среди тех, кто проповедует индуизм. В каждом регионе существует своя иерархия каст. Но в любом случае низшую ступень занимают неприкасаемые, или далиты (ранее «Моя Планета» рассказывала о жизни индийской служанки из касты неприкасаемых). Сейчас им живется лучше. У далитов есть много преимуществ: для них резервируют места на госслужбе, их детей принимают бесплатно или за половину платы в школы, для них выделены места в институтах. Однако исполняются эти законы только в крупных городах. В деревнях, где сильны традиции, далиты по-прежнему занимаются «нечистой» работой: свежеванием павших животных, рытьем могил, проституцией и т. д. Тем показательнее, что в 2017 году президентом страны стал Рам Натх Ковинд из касты неприкасаемых.

Они говорят на разных языках

Согласно Конституции, государственными языками страны являются хинди и английский, но каждый штат может признавать в качестве официального свой язык. Так что представители старшего поколения, особенно в сельской местности, ваш английский могут не понять. Точно так же, как не поймут и представителя другого региона — ведь, помимо официальных языков, есть еще диалекты, которых насчитывается около 2000.

Они сажают в тюрьму за коров

Даже не пытайтесь найти в местном меню блюда, приготовленные из говядины — тем более, спрашивать их. Съесть священное животное — такое и в голову не должно приходить! Убийство крупного рогатого скота полностью запрещено в 20 из 36 штатов Индии, и за него предусмотрено пожизненное тюремное заключение. Помимо того, запрещается перевозка скота на бойню: в этом случае транспортное средство конфискуется, а виновнику придется заплатить около 100 000 рупий. Наказывают и самих любителей говядины. Кроме штрафа в 10 000 рупий съеденное мясо может стать причиной тюремного заключения на срок до пяти лет. И неважно, что мусульманам и христианам религия не запрещает говядину. Индуистов-то в стране больше!

Они отмечают Новый год в разные даты

В Индии праздник каждый день. Если не государственный, то религиозный, а если не религиозный, то народный. Более того, один и тот же праздник может отмечаться разного числа — в зависимости от штата. Например, Новый год. 1 января его празднуют в основном христиане. В Северной Индии он представляет собой некую смесь старого Нового года и Масленицы и отмечается 13–14 января. В этот день принято разжигать костры и колядовать. Во многих штатах настоящим считается «лунный» Новый год. Одни начинают праздновать его в день весеннего солнцестояния, то есть в конце марта, другие — в середине апреля. В любом случае веселье продолжается несколько дней, в течение которых принято устраивать карнавалы. А некоторые индийцы отмечают Новый год в октябре и называют его Дивали. На улицах загораются тысячи свечей, фонариков, практически непрерывно звучат фейерверки, и в течение нескольких дней, во время которых продолжается празднование, индийцы восхваляют богиню процветания Лакшми.

У них нет горячего водоснабжения

Может, конечно, оно им в +30 ºC не сильно-то и надо. Но, к примеру, после массажа, когда все тело намазано маслом, горячая вода не помешает. Да и мыть голову холодной — удовольствие не из приятных. Хотя местные жители привыкли и искренне не понимают, почему туристы жалуются на отсутствие горячей воды в гостиницах (в тех, что подороже, проблема решается наличием бойлера).

У них часто отключают электричество

В лучшем случае на час, в худшем — на весь день. Поэтому дома у индийцев обязательно есть свечи и фонарики. А в дорогих гостиницах — собственные мощные генераторы, которые приходят на помощь, как только выключается централизованное электричество. Возможно, частое отключение света — одна из причин, по которым индийские женщины готовят перед каждым приемом пищи.

Они едят острую пищу

Если в ресторане вы скажете, что в блюде один перец, повар обидится и резонно заметит: «Не один, а много». Перец здесь как песок в пустыне, то есть везде. Можно, конечно, попросить официанта приготовить вам «no spicy», но это вовсе не означает, что повар не добавит специй. Индийцы искренне не понимают, как можно есть пресную пищу, и стремятся угодить туристам по-своему.

Они ездят хоронить в Варанаси

Для приверженцев индуизма, которых в Индии большинство, смерть является переходом на другой уровень. Важно лишь правильно его организовать. У бедняков выбора нет. Они бросают тело в реку или закапывают. Те, у кого деньги есть, и в наши дни везут труп в Варанаси, чтобы развеять прах, сожженный на дровах из сандалового дерева, в водах реки Ганг. Впрочем, сжигать можно не всех. Например, в очищении огнем не нуждаются умершие от укуса кобры, беременные и женщины, погибшие во время родов. Их тела сразу сбрасывают в реку.

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