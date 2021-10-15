Кому и зачем было выгодно очернить русскую императрицу и превратить Екатерину Великую в «дьявола в юбке»

Она правила огромной могущественной империей более трёх десятков лет. Смогла расширить её границы и превратить в одного из самых влиятельных игроков в мировой политике. Не просто сильная женщина — великая правительница. Но именно эта сила сделала Екатерину, заслужившую звание Великой, жертвой различных пресловутых женоненавистнических мифов. Чего только русской царице не приписывали! Какими только извращениями не наделяли! Что из этого правда, а что вражеский вымысел? Кому было выгодно очернить Екатерину, превратив её в сущего дьявола в юбке?

Историки всегда приписывали Екатерине множество любовников. Специалисты подсчитали, что с 1752 по 1796 год, то есть в течение 44 лет, у императрицы было 12 романов с мужчинами. Большинство отношений длилось более двух лет. Вряд ли такое количество любовников может указывать на столь разнузданный ненасытный нрав, каким по мнению многих обладала царица.

Как и королева Англии Елизавета I, Екатерина прекрасно понимала, что выйти замуж означает отказаться от своей власти. Именно поэтому вместо обычного женского счастья она просто выбирала удобных для себя партнёров. С ними она обычно поддерживала отличные деловые отношения.

Императрица Российская Екатерина Великая.

Неудачный брак

Брак юной Екатерины был договорным. Она вышла замуж за будущего царя Петра III. С самого начала он не задался. Пётр женой не интересовался вообще. Мечта девушки о детях грозила так и остаться неисполненной. К 1752 году, спустя почти десять лет замужества, Екатерина завела любовника, Сергея Салтыкова. Именно его часто подозревают в отцовстве цесаревича Павла. Сама императрица до своей смерти упорно отрицала эти слухи. Да и мальчик был внешне не похож на Салтыкова, а походил скорее на Петра.

После этих отношений Екатерина встретила Станислава Понятовского. Ему приписывают второго ребёнка царицы. Это была дочь, которая умерла в раннем детстве. Своему любовнику императрица позже поможет взойти на польский престол. Этим Екатерина сильно укрепила позиции России в Европе с помощью лояльного вассала. После государственного переворота в июле 1762 года Пётр III был свергнут.

Юная Екатерина.

В организации участвовала сама будущая императрица. После она и была коронована. Она больше никогда не выйдет замуж. Вместо этого Екатерина будет заводить любовников, которых будет расставлять на ключевые правительственные посты. Тонкого ума женщина и блестящий политик. Конечно, это не могло не вызывать зависть. Особенно у не столь успешных мужчин.

Ключевую роль в перевороте сыграл Григорий Орлов. С ним у Екатерины были весьма продолжительные любовные отношения. Ему приписывают рождение внебрачного сына императрицы, которого признал и воспитывал отец. Тот не был столь успешен, как его родители, но прожил прекрасную жизнь и скончался в преклонном возрасте.

Когда в августе 1772 года Орлов покинул двор, Екатерина завела другого любовника, Александра Васильчикова. Эти отношения продлились недолго, царице приглянулся Григорий Потёмкин. Ходили упорные слухи, что с ним она заключила тайно брачный союз. Правды никто не знает, но Григория царица очень любила. Это было заметно всем кто её знал.

Екатерина Великая со своим первым и единственным мужем, царём Петром III.

Сама Екатерина однажды писала об этом своему другу так: «Почему вы упрекаете меня в том, что я отвергаю благонамеренного, но чрезвычайно скучного буржуа в пользу одного из величайших, самых комичных и забавных персонажей этого века?» Даже после того, как их отношения закончились примерно в 1776 году, Потёмкин оставался любимым министром императрицы. Он даже заслужил титул «принца Священной Римской империи».

В течение следующих двух десятков лет у Екатерины будет ещё семь романтических отношений. Обычно это были молодые офицеры. Даже несмотря на этот факт, в общем-то ничего не указывает на ту развратную ненасытную женщину, которой так любят называть российскую императрицу. Откуда же взялось столько небылиц о ней?

Григорий Орлов и Григорий Потёмкин, любовники императрицы Екатерины.

В истории многих великих женщин ожидала подобная участь

Подобные обвинения очень часто сопровождали всех женщин, которые обладали политической властью. Их всегда обвиняли во всех смертных грехах, стараясь максимально очернить. Например, Клеопатре приписывали казни любовников после любовных утех с нею. Анне Болейн приписали роман одновременно с пятью мужчинами, в числе которых был даже её родной брат.

Екатерину Медичи изобразили как некую мадам, которая содержала настоящий гарем весьма соблазнительных фрейлин. Им по слухам она поручала соблазнять дворян. Также её обвиняли в том, что она поставляла своим малолетним сыновьям проституток. Именно поэтому Елизавета I, чтобы избежать подобных кривотолков и представляла себя «королевой-девственницей».

Объяснение всех этих некрасивых легенд довольно простое. Они просто абсолютно не соответствовали устоявшемуся в обществе образу личности второго сорта. Женщина должна была быть в полном подчинении у мужчины. Когда этого не было и начинались всевозможные придумки и клеветнические наветы, основанные на выдуманных извращениях с неприличным подтекстом.

Такой великую императрицу изобразили в кино.

Конечно, в каждой такой истории у подобных слухов есть автор. Этот автор — это всегда враг. Например, все небылицы о Клеопатре имеют римские корни. Это неудивительно: римляне стремились прославлять Римскую империю и её основателя Октавия Августа. Последний был политическим противником царицы Египта.

Во Франции Екатерину тоже изображали в прессе как женщину с ненасытным любовным аппетитом. Она отказалась поддерживать недавнюю революцию, за это и была осуждена, как представитель старого режима. Против неё была в результате проведена та же клеветническая кампания, что и против Марии-Антуанетты. О ней писали различные неприличные гадости, рисовали непристойные карикатуры.

Эти мерзкие картинки включали в себя самый печально известный миф из всех. Людей убеждали, что Екатерина умерла, когда упряжь, которая держала жеребца над ней, сломалась. В результате чего императрицу раздавила рухнувшая на неё лошадь. Использование коня в качестве непристойной метафоры имеет давнюю историю клеветнических нападок на придворных женщин. Ведь верховая езда издавна была неразрывно связана с представлениями о благородстве. Гадкая история была выдумана, чтобы максимально унизить и очернить Екатерину.

Великая императрица стала жертвой женоненавистнической клеветы.

Для того чтобы поставить точку в том, что в основе всех негативных легенд о великой российской императрице лежит женоненавистничество, нужно всего лишь изучить мнение о ней её современников-мужчин. Одним из главных соперников Екатерины на протяжении всего её правления был король Пруссии Фридрих Великий. Он некогда сказал о ней: «Женщина всегда остаётся женщиной. Ею всегда будет руководить её похоть, а не разум. Никакой твёрдой политики». Что ещё мог сказать тот, кто не смог превзойти на политической арене женщину?

Даже собственный сын, был против неё. Конечно, тут сыграло свою роль то, что Екатерина пыталась помешать ему взойти на престол. Император Павел I в своё время издал указ, запрещающий любой женщине получить российскую корону в будущем. Все эти женоненавистнические устои сохранятся и в новом столетии. Даже великий русский поэт, Александр Сергеевич Пушкин назовёт Екатерину не более чем «тартюфом в юбке».

Цесаревич Павел Петрович.

Все эти наветы были следствием огромной власти, которая была сосредоточена в женских руках. Екатерина смогла распорядиться ею разумно. Россия при ней не только не потеряла славы Великой империи, она её приумножила. Это не могло не вызвать зависти и ненависти у любого современника мужского пола, который не был столь успешен на этом поприще. Самый же верный способ демонизировать женский образ — это приписать неслыханный разврат. Екатерина в полной мере испытала это на себе.

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