Происхождение русских: что о нем написано в Библии

На первый взгляд, о какой древней Руси может говориться в Библии? Между появлением Священного Писания и основанием Древнерусского государства без малого 1000 лет. Все не так просто. В Библии все же упоминаются индоевропейские народы, от которых произошли славяне. Но самое главное: в книге книг есть упоминания о некоем народе Рос.

Теория вавилонского смешения в современной лингвистике

«На всей земле был один язык и одно наречие», – повествует книга Бытия. После завершения Потопа сыны Ноя Сим, Хам и Яфет и их потомки решили: «Построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лику всей земли… И сказал Господь: “Вот, один народ, и один у всех язык, и вот, что начали они делать; и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдём же и смешаем так язык их, чтобы один не понимал речи другого“. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт., 11: 1-9).

До сих пор есть учёные, которые придерживаются теории «вавилонского смешения», то есть близкого, смежного происхождения основных языковых семей современного мира. По гипотезе, обоснованной академиками Тамазом Гамкрелидзе и Вячеславом Всеволодовичем Ивановым в 1985 году (книга «Индоевропейский язык и индоевропейцы»), в древнем индоевропейском языке отмечаются параллели с праязыками семито-хамитской (афразийской) и картвельской языковых семей. Согласно их работе, древнейшая прародина индоевропейцев находилась на Ближнем Востоке, в тесном соседстве с прародинами семито-хамитов и протокартвелов. Их выводы подтверждались исследованиями и других авторов (в частности, Л. Палтимайтисом, обнаружившим следы прасемитских и пракартвельских заимствований в балтских языках).

Ныне почти все лингвисты признают наличие в прошлом ностратической языковой общности, включавшей предков не только названных семей, но также дравидской, алтайской и уральской семей. Некоторые лингвисты идут дальше и считают, что в ностратическую семью входили также сино-тибетские, кавказские, палеоазиатские и ряд других языковых семей. Распад этой семьи («вавилонское смешение») и породил названные языки.

Предки различных индоевропейских народов, по Ветхому Завету

Согласно библейской традиции, все народы Европы произошли от одного из сыновей Ноя – Яфета. Сыновьями Яфета Библия называет: Гомера, Магога, Мадая, Явана, Фувала, Мешеха и Фираса. Их отождествление основывается как на исторических источниках, так и на традиции истолкования книг Ветхого Завета, возникшей в средневековой науке.

Яван традиционно считается предком древних греков (но не только их). Это хорошо согласуется как с именами его сыновей, отождествляемыми с отдельными этносами Древней Греции, так и с тем, что в древней Индии греков звали яванами. Четыре сына Явана носили имена: Элиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Тождество трёх из них не вызывает сомнения. Элиса – предок эллинов, Киттим – предок критян (остров Крит древние евреи называли Киттим), Доданим – предок данайцев. Неоднозначна трактовка имени Фарсис. Согласно одной версии, оно связано с названием порта Тарс в Малой Азии, а согласно другой, Фарсис – предок персов (их страна известна в древности как Парс или Фарс).

Армянский историк Мовсес Каланкатуаци, живший в VII веке нашей эры, достаточно подробно пытался прояснить вопрос о связи библейских персонажей с историческими народами. Потомков Мешеха он считал иллирийцами, потомков Фувала – каппадокийцами, потомков Мадая – мидянами, потомков Магога – кельтами. Потомками же самого старшего из сыновей Яфета – Гомера – он считал сарматов и народы Кавказа. Как видим, в его классификации нашлось место не всем народам Европы. Поэтому были и другие попытки отождествления.

Так, ещё еврейский историк Иосиф Флавий в I веке нашей эры счёл потомков Гомера киммерийцами и кельтами, потомков Фираса – фракийцами, а потомков Магога – скифами.

Сыновей Гомера, по Библии, звали Аскеназ, Рифат и Фогарма. В Х веке хазарский царь Иосиф в письме к еврейскому советнику халифа Кордовы Хаздаю ибн Шафруту называет потомками Фогармы хазар, тюрков, булгар и угро-финские народы. Но из-за созвучия имени Фогарма с индоевропейским народом тохар, достигшим Центральной Азии, а после исчезнувшим, некоторые сейчас склонны отождествлять Фогарму именно с предками тохар.

Рифата Иосиф Флавий считал предком пафлагонцев – небольшого народа в центре Малой Азии. Потомков Аскеназа он называл астаназийцами, но что это был за народ – сейчас ответить невозможно.

Однако в Средние века сложилась тенденция считать Аскеназа предком германцев и славян – народов Восточной и Центральной Европы. Она возникла из того, что в то время Аскеназом стали называть весь этот обширный регион. Отсюда произошло слово «ашкенази», которым евреи именуют своих единоплеменников – выходцев из Германии, Польши, Венгрии и России.

Таким образом, получается, что предком славян, согласно Библии, был Аскеназ, старший сын Гомера, старшего сына Яфета.Но ведь первоначальные русы, по всей видимости, не были славянами. Существуют две точки зрения на их этническое родство. Согласно одной, древние русы были скандинавами, то есть германцами. Следовательно, и в этом случае, по Библии, Аскеназ был их предком.

Экзотические версии

По другой современной гипотезе, древние русы были иранцами. В этом случае, согласно библейской традиции, их предком мог быть кто-то из других сыновей Яфета: Мадай либо Яван (и его сын Фарсис). Впрочем, если эти русы были родственны скифам, тогда, по Иосифу Флавию, они являются потомками Магога. А если русы произошли от сарматов, то, по Каланкатуаци, они опять же являются потомками Аскеназа, старшего сына Гомера, либо второго сына Гомера – Рифата.

В XVII веке киевские книжники утверждали, что Москва была основана сыном Яфета, Мешехом (Мосохом), и унаследовала его имя. Эту версию упомянул в своей «Истории российской» в XVIII веке Василий Татищев.

Но в Библии есть смутное упоминание некоего народа Рос (Рош). В русском переводе (с греческого) книги пророка Иезекииля есть такие слова: «Сын человеческий! Обрати лицо твоё к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество. И скажи: “Так говорит Господь Бог: вот Я – на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала…”» (Иез., 38:2-3).

Многие библеисты считают, что соседство слова «рош» с именами сыновей Яфета Магогом, Мешехом и Фувалом привело переводчиков к неправильной мысли, что Рош тоже означает имя собственное. В латинской Библии здесь нет никакого Роша. Это слово переводится с еврейского как «главный, великий». Следовательно, получается главный князь в земле Магог.

Однако ещё в VI веке сирийский историк псевдо-Захария говорил о народе Рос, живущем где-то на севере. Если это понимание всё-таки верно, то библейским предком русских является, по-видимому, Магог, что согласуется с версией Иосифа Флавия о происхождении скифов.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160189-proiskhozhdenie-russkik...

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