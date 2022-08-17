Страна Норвегия c резервным фондом и высоким уровнем жизни

Норвегия – самое благополучное государство Скандинавии, которое более 20 лет признается мировым лидером по индексу человеческого развития. Подобно жаркой арабской нефтяной стране, холодная Норвегия ловко перераспределяет налоги и щедро делится с населением доходами.

В чем заключается основа процветания северной страны, и что позволяет рядовым норвежцам радоваться жизни?

1.

Чёрное золото

Экономический подъем Норвегии наметился в 1970-х годах и был связан с обнаружением в её морских недрах запасов нефти и газа. Страна входит в топ-10 крупнейших экспортёров углеводородов. Природный газ и продукты нефтяной промышленности составляют 50% всего экспорта и обеспечивают до 30% ВВП.

При этом, бóльшая часть добываемого ресурса экспортируется. Собственные нужды в энергии на 65% восполняют гидроэлектростанции. Норвегия славится крупнейшим в Европе государственным сектором в экономике – 35%.

Долгое время страна контролировала практически все отрасли, от торговли алкоголем и железных дорог до тяжёлой промышленности, но в 90-ые приватизировала их. Это пошло стране на пользу: она получила 3 млрд долларов и избавилась от убыточных предприятий. А прибыльные компании модернизировались на частные инвестиции и смогли составить конкуренцию соседям.

2.



В Норвегии действует сложная шкала налогообложения, в которой помимо единых прямых налогов на прибыль есть прогрессивные сборы, прямо зависящие от дохода. Итого, богатые платят больше, бедные – меньше. Инфраструктуру и услуги при этом они получают одинаковые и хорошего качества.

При всех мерах соцподдержки местные власти построили в государстве свободную экономику. Страна интегрирована в глобальный и европейский рынок, здесь работают тысячи международных компаний, легко открыть своё дело и не кошмарят взятками. Норвежцы смогли полностью избавиться от коррупции: страна находится на 7 месте по прозрачности в мире.

Сегодня Норвегия занимает 1 место по индексу человеческого развития и удерживает его уже 21 год (Россия находится на 50 месте). по ВВП на душу населения скандинавская держава также находится в топ-10 стран.

3.

Крупнейший Резервный фонд

Гарантом от различных экономических неурядиц является национальный Резервный фонд. Он крупнейший в мире и составляет более 1 триллиона долларов США. По $180 тысяч (11 млн рублей) на каждого норвежца. Это позволяет Осло проводить всеобъемлющую социальную политику и давать гражданам достойный уровень жизни.

По оценкам Financial Times, половина фонда состоит из доходов от нефти, а другая – из прибыли от инвестиций. Большего всего норвежцы проинвестировали в Apple и Nestle. Общая доходность составляет 3% в год.

При этом, в своих инвестициях управление фонда руководствуется принципами моральных и этических норм. Фонд не покупает ценные бумаги иностранных предприятий, которые нарушают экологию или же их продукция вредит здоровью.

4.

Арабская сказка по-норвежски?

Хотя каждый норвежец – потенциальный богач, тратить накопленный фонд и раздавать деньги гражданам государство не спешит. В отличие от арабских монархий, где местные жители буквально купаются в роскоши, скандинавы копят нефтяные деньги для будущих поколений и тратят лишь прибыль с инвестиций.

Доход с фонда позволяет обеспечивать население бесплатным обязательным образованием (у Норвегии самые большие затраты на своих школьников в мире), современной доступной медициной и хорошей городской и сельской инфраструктурой. И даже если фонд перестанет пополняться, его хватит ещё на 80-100 лет.

У рядовых норвежцев нет коллекции дорогих автомобилей и они не могут себе позволить отдых на дорогих зарубежных курортах. Однако каждый гражданин уверен, что государство поможет ему, пока он не найдет работу или не восстановит здоровье, а также гарантирует высокую пенсию и достойную старость.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2546758183414926064/

А вы знали об этом?

Фернандо Магеллан первый путешественник, обогнувший Землю и, тем самым доказавший, что планета круглая. Это была очень долгая и тяжелая экспедиция. Достаточно сказать, что из 5 кораблей на родину вернулся лишь один, и на нем оставалось всего 18 человек команды из 280. Экспедиция эта потеряла и самого Магеллана, который, как потом напишут историки, погиб "прикрывая отступающих товарищей" на одном из островов Индонезии. Но не это главное. Главное то, что оставшийся целым корабль привез в своих трюмах груз специй и пряностей, окупив тем самым все затраты на снаряжение экспедиции и принеся еще и 2000% прибыли сверху. А это и было единственной целью того путешествия.Фернандо Магеллан отправился в море с одной задачей – найти короткий проход в Индию и привезти оттуда пряностей. А то, что в процессе плавания он обогнул земной шар, так то дело хорошее, но совсем не главное.

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