Как старообрядцы отомстили Романовым за церковный Раскол

Высокая активность богатых старообрядцев в событиях, приведших к российской революции 1917 года, давно привлекает внимание историков.

Богатые оппозиционеры

Старообрядцем был богатый московский фабрикант Александр Иванович Гучков – лидер «Союза 17 октября» (партии октябристов), готовивший накануне 1917 года военный переворот с целью свержения Николая II. После Февральской революции он стал военным и морским министром.

Александр Иванович Гучков (1862 - 1936 гг)

Богатый банкир старообрядец Владимир Павлович Рябушинский субсидировал деятельность либерально-буржуазных партий. А другой старовер, фабрикант Савва Тимофеевич Морозов финансировал крайне левых – социал-демократов – и даже давал им деньги на закупку оружия.

Старообрядец Александр Иванович Коновалов вошёл во Временное правительство в качестве министра торговли и промышленности. Его единоверец Сергей Николаевич Третьяков возглавил при Временном правительстве Экономическое совещание. А ещё один богатый старообрядец Николай Дмитриевич Авксентьев был министром внутренних дел при Керенском, а после возглавил Временное правительство на Урале и в Сибири.

Александр Иванович Коновалов (1875 - 1949 гг)

И все эти лица, а также и другие их единоверцы обильно снабжали деньгами оппозиционные самодержавию партии и газеты.

Теория «заговора старообрядцев»

Мотивация старообрядцев понятна. Это не только давнее неприятие российского самодержавия как царства антихристова. Это и стремление новой буржуазии прорваться к власти.

В наше время приобрела популярность «теория заговора», согласно которой старообрядцы чуть ли не одни подготовили и совершили революцию 1917 года. Или не одни, но в союзе с «врагами России».

В начале ХХ века старообрядцы были в России реальной силой

Ну, давайте посмотрим, где в итоге оказались все эти богатые старообрядцы. Правильно, в эмиграции. Это те, которым посчастливилось сбежать от новой революционной власти, установившейся в России в конце 1917 года.

Сравним, наконец, финансовые возможности старообрядцев с возможностями государства. Всё-таки несравнимые величины. Кто мешал царскому правительству (кроме собственной тупости или жадности) эффективно расходовать деньги на защиту режима?

Наконец, ещё немного о мотивациях.

Борьба за право быть собой

Веками старообрядцы подвергались в России гонениям больше, чем представители любой другой, даже иноверческой конфессии. До Петра I их сжигали живьём. При Петре – обложили двойной подушной податью. После Петра – снова запрещали богослужения, под страхом разных наказаний принуждали отрекаться от веры отцов и принимать официальное православие. Свобода вероисповедания была дана старообрядцам только в результате событий революции 1905 года.

Савва Тимофеевич Морозов (1862 - 1905 гг) - старообрядец и спонсор Первой русской революции

Понятно, что старообрядцам приходилось защищать, прежде всего, свою свободу оставаться самими собой.

А ведь по своему социальному положению все эти богатые старообрядцы могли стать опорой самодержавия в борьбе с революционным движением.

Понятно также, что в одиночку старообрядцы были бессильны сокрушить здание царизма.

И кто же, кроме самодержавия, был виноват в том, что у него внутри России оказалось столько врагов, даже среди социально близких слоёв населения?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков! К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Правда со временем западные спонсоры государственного переворота пожалеют о содеянном ,осознав ,как их «кинули» большевики и почему им не удалось поделить между собой территорию и богатства России. Справедливости ради надо отметить, что наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам , таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д. , принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот. Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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