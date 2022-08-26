Для чего средневековые моряки, пересекая океан, выбрасывали за борт лошадей

В честь этого действия (бросания за борт лошадей) названа огромная часть океана. Это не одно конкретное место, а разные участки Мирового океана. Эти места так и назвали "Конские широты" - районы, где моряки выбрасывали своих лошадей за борт, которых брали с собой в путешествие. Для чего они это делали? Попробуем разобраться в статье.

Три версии одного события

Тут есть сразу три версии и вы сами выберите, которая вам ближе. Есть такое место в мировом океане называется оно Конские широты. Это районы Мирового океана между 30 и 35° с. ш. и ю. ш., для которых характерны субтропические океанические антициклоны со слабыми ветрами и частыми штилями.

Простыми словами - это пустыня в океане. Там мало жизни. Нет морских обитателей, которых можно половить на обед, жара и полное безветрие. В американском варианте Википедии эти места называют "Лошадиные широты". И вот почему.

1 причина

Название происходит от обычая моряков под названием "мертвая лошадь". Моряки выставляли на палубе набитое соломой чучело лошади, прежде чем выбросить его за борт. Морякам давали перед плаванием аванс и они его сразу тратили, но деньги должны были отработать. Отработка завершалась примерно в то время, когда суда достигали этих "Лошадиных широт", где моряки и бросали чучело лошади за борт, празднуя это событие.

2 причина

Второй вариант названия "Конских широт" не связан с бросанием лошадей. Это был термин, означающий, что судно в тех местах было как бы "осёдлано" самим океаном. То есть, ветра не было, но корабль несло океанское течение или прилив, будто всадника на лошади.

Не бросайте!!!

3 причина

Самая популярная версия связана с реальным выкидыванием коняшек в океан. Когда испанцы на кораблях перевозили лошадей в свои колонии в Западной Индии и Америке, корабли часто попадали в безветренный плен посреди океана. Это серьезно затягивало плавание. В результате истощения запасов пресной воды, моряки не могли содержать лошадей. Они выбрасывали уже умирающих животных за борт. А куда деваться?

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А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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