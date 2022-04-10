Странные, но слишком страшные факты, чтобы быть правдой

1. В 1975 году при расследовании конгресса США, выяснилось, что ЦРУ создало тип пистолета, который при стрельбе дротиками приводил к сердечному приступу.

Источник изображения: www.infowars.com

На одном из открытых слушаний комитета конгресса США в 1975 году выяснилось, что у ЦРУ было секретное оружие, которое использовалось для убийств. Это оружие представляло собой маленький ядовитый дротик, который мог пробить одежду и оставить на коже маленькую красную точку. Люди вообще ничего не чувствовали, или, возможно, просто испытывали зуд как от комариного укуса. Смертельный яд быстро проникал в кровоток, что приводило к сердечному приступу. Яд быстро денатурировался, и при вскрытии было невозможно установить, что причина смерти - что-то другое, а не естественная причина.

2. Человек прожил на затонувшем корабле почти три дня – на глубине 30 метров, в кромешной тьме.

Источник изображения: dailymail.co.uk

Харрисон Окене, нигериец, был пойман в ловушку почти на три дня на 30-метровой глубине, в холодной морской воде. Он был на борту буксира «Яскон-4», когда судно потерпело крушение и затонуло, опустившись вверх дном на морское дно. Поскольку Харрисон попал в воздушный карман, он смог дышать.

Он оказался единственным выжившим из 12 находившихся на борту.

Он работал судовым коком на судне и был в туалете, когда произошла катастрофа. К счастью, он смог найти отсек с воздушным карманом, который помог ему выжить. Харрисон был в воде и в полной темноте, он решил, что вода заполнит каюту, в которой он оказался в ловушке. Но каким-то образом вода туда не пошла. Он был голоден, но еще больше ему хотелось пить.

https://www.bbc.com

Через 60 часов заточения он услышал, как кто-то ломает дверь. Это был один из спасателей.

Харрисон рассказывает, что до сих пор не может оправиться от психологической травмы, и иногда ему снится, что его кровать тонет и он находится в воде, а затем просыпается с криком.

3. После просмотра документального фильма о серийном убийце, который пытал и убивал женщин в подвале, женщина поняла, что на самом деле живёт в этом доме.

Источник изображения: https://tribwgno.files.wordpress.com/

В Сент-Луисе женщина подписала договор аренды дома. Вскоре после переезда она посмотрела документальный фильм о серийных убийцах, который транслировался по местному телеканалу.

Во время просмотра фильма она поняла, что дом, который она снимала, на самом деле именно тот, который использовал серийный убийца, Мори Трэвис, как место для пыток жертв. Даже обеденный стол был тем же самым, что и на месте преступления. Оказывается, Трэвис записывал на видео некоторые из совершенных им преступлений.

Узнав об этом ошеломляющем открытии, женщина умоляла свою хозяйку разорвать договор аренды, но та решительно отказалась. Однако вмешалось жилищное управление Сент-Луиса и помогло женщине расторгнуть договор аренды с хозяйкой, которая, кстати, оказалась матерью убийцы.

4. В южноафриканском государстве Лесото есть взлётно-посадочная полоса, где пилот вынужден "сбрасывать" самолет с обрыва и падать, пока не тот не наберет достаточную скорость для взлёта.

Источник изображения: www.claytor.com

Это обычное дело – слететь со скалы на аэродроме Матекане, расположенном в Лесото в Южной Африке. Взлетно-посадочная полоса расположена на высоте 2200 метров, на узкой горной площадке и заканчивается… отвесным обрывом! Бывали случаи, когда самолеты не могли набрать требуемую скорость на ВПП длиной 400 метров и в буквальном смысле падали в пропасть, чтобы взлететь. В мире очень мало подготовленных пилотов, которые могут успешно справляться со взлетами и посадками в таких экстремальных ситуациях.

5. Дракулин – белок, который содержится в слюне летучих мышей-вампиров. Этот белок предотвращает свертывание крови, пока летучая мышь пьет её у жертвы.

Источник изображения: www.seeker.com

Белок, присутствующий в слюне летучих мышей-вампиров, состоит из 411 аминокислот. Этот гликопротеин называется дракулином. В медицине он считается успешным в лечении инсультов и сердечных приступов. Он также может быть использован в качестве разжижителя крови для профилактики сердечных приступов. Белок показал хорошие результаты в лечении ишемических инсультов, на долю которых приходится большинство этих заболеваний. Он эффективен до 9 часов. Однако необходимы дополнительные исследования, прежде чем дракулин сможет стать практическим, широко доступным лекарством.

6. Существует болезнь, называемая проклятием Ундины, которая заставляет страдальцев умирать, если они засыпают.

Источник изображения: https://ebonyvspenny.blogspot.com

В мифологии убитая горем водяная нимфа Ундина проклинает своего неверного мужа, чтобы он перестал дышать, когда заснет. Проклятие Ундины названо в честь этого мифа и в медицине известно как крайняя форма апноэ во сне. Его также называют врожденным синдромом центральной гиповентиляции (CCHS).

Лечение этого состояния включает в себя использование аппарата ИВЛ, подключаемого к горлу через трахеостомическую трубку, когда больной человек засыпает или даже когда он дремлет. Если эта профилактическая мера не будет принята, больной может умереть в любой момент во сне.

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