Синдром мученицы: 10 признаков профессиональной страдалицы

Если вы сталкивались с такой женщиной хотя бы раз в жизни, то вы прекрасно знаете, что она из себя представляет.

Мученицы намеренно ищут повод для страдания: постоянные жалобы, нытье и роль жертвы придают им смысл жизни. Они питаются вашим сочувствием и всячески напоминают окружающим, на какие жертвы идут ради близких (или далеких) им людей. При этом в большинстве случаев жертвы эти совершенно не нужные и поэтому зачастую "неоцененные", что еще больше возвышает мученицу в ее собственных глазах.

Вот 10 верных признаков того, что перед вами женщина с синдромом мученицы.

1. У мученицы низкая самооценка, поэтому она не может принимать настоящую безусловную любовь. Она считает, что ее не могут любить просто так, и всячески пытается «заслужить» хорошее к себе отношение.

2. Конечно, в этом мученица никогда не признается даже самой себе, но она не способна дарить что-то бескорыстно. Она считает, что муж, дети и родственники по гроб жизни обязаны ей за заботу и воспитание и по первому же требованию должны отдавать этот долг. Отсюда частые упреки: «Я отдала тебе лучшие годы, а ты…», «Я ночей из-за тебя не спала, сопли тебе вытирала, а ты…» — и дальше по списку.

3. В детстве она подвергалась эмоциональному или физическому насилию от родителей, братьев или сестер или же от учителей.

4. Она часто жалуется, что ее труд не ценят, а ее доброту не замечают. Стремясь удовлетворить свою потребность в похвале и повысить самооценку, она делает еще больше «добрых дел», которые никому не нужны и о которых никто не просит.

5. Она нуждается в постоянном сочувствии, ей нужно внимание и признание ее жертвенности и альтруизма. Если же кто-то упрекает ее в неискренности и эгоистичных побуждениях, она приходит в ярость. В ход идут упреки: «Тебе даже и не снилось, насколько сложная у меня жизнь», «Ты даже представить не можешь, через что мне пришлось пройти».

6. Она не может сказать «нет». В глубине души она будет ненавидеть вас, но в ущерб себе выполнит вашу самую нелепую просьбу, чтобы вы не посчитали ее черствой и эгоистичной.

7. Когда все проблемы решены, она ищет (или создает) новые, чтобы снова бороться, мучиться и страдать.

8. Она отказывается от помощи, как бы тяжело ей не было. Подсознательно она считает, что если кто-то поможет ей в трудную минуту, ее вклад не будет таким значимым, а значит, она не будет достойна похвалы.

9. Она никогда не берет на себя ответственность за свою жизнь. Конечно, ей кажется, что на своих плечах она тянет всю семью, а иногда и работу, но она никогда не признает, что все трудности на ее жизненном пути были результатом ее выбора. Мученица будет во всем винить судьбу, посылающую ей такие тяжкие испытания.

10. Она всегда права.