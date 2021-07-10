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На Марсе обнаружили секретную базу, скрытую в кратере

На Марсе обнаружили секретную базу, скрытую в кратере

Фото из открытых источников

Уфологи и так называемые виртуальные археологи при помощи Google Mars давно изучают марсианскую поверхность, пытаясь найти на ней хоть какие-нибудь признаки жизни, или же следы ее существования в древности.

Последняя находка виртуальных археологов вызвала бурные обсуждения в Сети. Пользуясь сервисом Google Mars исследователи обнаружили странную структуру размером 4 километра, которая выглядит как рукотворный объект. Об этом сообщил уфологический сайт «UFO sightings hotspot».

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Координаты находки на Марсе, по которым можно подробней изучить загадочную структуру, следующие: 10 ° 47’20.46 “N 130 ° 0’41.91” E.

В середине структуры отчетливо просматриваются черные прямоугольные области, разделенные межу собой. На первый взгляд их можно объяснить наличием пиксельного сжатия фотоснимка, однако на всем снимке не наблюдаются подобных дефектов, следовательно, считают уфологи, снимок отражает объект как есть, то есть без искажений.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Уфологи считают, что эти прямоугольники являются входом в инопланетную базу, куда имеют доступ внеземные летательные аппараты.

На Марсе обнаружили секретную базу, скрытую в кратереНа Марсе обнаружили секретную базу, скрытую в кратере

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