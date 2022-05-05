В селе под Львовом появилась улица Бориса Джонсона

В рамках декоммунизации и дерусификации топонимики во Львовской области, в селе Солонка близ Львова одну из улиц переименовали в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Борис Джонсон — большой друг Украины. Он поддерживает Украину в вооруженной борьбе против России», — заявил глава села Солонка Богдан Дубневич, бывший депутат Верховной рады.

Во Львовской области в течение сегодняшнего дня переименовали ряд объектов топонимики, которые ранее были связаны с СССР и Россией. В селе Малечковичи улицу Чехова переименовали в честь Степана Чарнецкого, автора гимна ОУН-УПА (организация запрещена в РФ) «Червона калина». Бывшая улица Петра Чайковского в этом селе — отныне улица Василия Слипака, неонациста из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и двоюродного брата экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Долго думали, как же переименовать в селе Надворяны улицу Тургенева. В итоге решили назвать ее Садовой — от слова «сад», а также в честь мэра Львова Андрея Садового.

У дерусификаторов топонимики не обошлось без конфуза. В селе Солонка в честь боевиков Евромайдана переименовали улицу Первого ноября. Власти села сочли, что 1 ноября какой-то коммунистический праздник. На самом деле 1 ноября 1918 года сечевые стрельцы ненадолго захватили власть во Львове, устроив в городе резню поляков, эта дата празднуется у украинских националистов как начало образования Западно-Украинской народной республики. В честь этой даты не так давно и переименовали улицу в Солонке. Богдан Дубневич вынужден извиниться за свое незнание истории Украины перед украинскими националистами. В муниципалитете Солонки стоит вопрос, что же теперь делать. 1 ноября — святой день для независимой Украины/ Однако и хула на «героев Майдана» в Незалежной чревата если не тюрьмой, то расправой со стороны украинских неонацистов.



Источник : https://eadaily.com/ru/news/2022/05/04/v-sele-pod-lvovom-poyavilas-ulica-borisa-dzhonsona





Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Майданутые бандеровцы нашли чьим имнем называть одну из улиц Львова!Лучше бы помогли Борьке с деньгами, чтобы он сходил в парикмахерскую и привел в порядок свою шевелюру , из-за которой он похож на сумашедшего , сбежавшего из психушки!

Вместе с тем этот потомок грязных европейских варваров будет снабжать оружием украинцев до последнего убитого майданутого бандеровца.К сожалению ,эти майданутые фашисты , как и многие мои неадекватные соотечественники в Грузии, верят в то, что якобы англичане и американцы ночами не спят, думая чем помочь этой бандеровской швали ?

Неужели вы все еще до сих пор верите в миф , что стоит только подписать ассоциацию с ЕС, и сразу пенсии станут 1000 евро, а зарплаты в 3000 евро? Кому мы нужны – нищие и обездоленные?!Неужели трудно понять,что кровавый Запад поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить героически украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой бандеровцев для противостояния и войны с Россией?

Кроме того, бандеровским фашистам наплевать на своих мирных жителей, взяв в заложники миллионы мирного населения в городах без гуманитарных коридоров, загнавшие перепуганных людей в подвалы и станции подземки.Свыше ста шестидесяти детей погибло от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за то, что они попросили выйти из города в безопасные районы.Мало того, они взорвали автомобильный мост через Десну, чтобы пресечь любые попытки граждан покинуть город!Или как оценить действия мариупольской продажной фотомодели, которая играла роль раненой беременной женщины после подрыва роддома? Она никого не убивала, она была просто зомбирована нацисткой пропагандой, но после публикаций на западе, в том числе именно ее художеств, на Украину увеличили поставки оружия и наемников.

Майданутые бандеровцы призывали женщин Донецка прийти на митинг в центр города, чтобы ракета ВСУ убила побольше женщин.И даже в эти дни, когда группировка ВСУ на Донбассе уже фактически находится в окружении, они продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка, Макеевки и других городов. Отравив ложью о «зверствах русских», массовых расстрелах, казнях, насилии, ковровых бомбардировках,они оборудуют огневые точки в детсадах и школах, минируют жилые дома, чтобы свалить их взрывы на русских. Ярким примером служит расстрел ими переговорщика Киреева за то, что он хотел якобы договориться о мире, а не продолжать войну!

Исходя из сказанного выше невольно вспоминаешь стих настоящей украинской поэтессы Ирины Самариной "Простите нас родные россияне" ,который она написала в ответ на стих ярой бандеровской националистки Анастасии Дмитрук "Никогда мы не будем братьями"!

Какая ж это «Слава Украине»,

Когда людей своих же подло жгут???

Над нами Бог и зло однажды сгинет…

Виновные расплату понесут…

Когда в людей стреляли на Майдане,

От ужаса рыдало три страны.

Когда в Одессе жгло слепое пламя,

Майдан хотел и крови, и войны…

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

"Кровавая демократия западной цивилизации " https://otari.mirtesen.ru/blog/43182462085/

К чему приведет фактически уже начавшаяся Третья мировая война https://otari.mirtesen.ru/blog/43078709641/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!