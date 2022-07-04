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6 головоломок на проверку внимательности и сообразительности

Считаете себя внимательным человеком?

Способны заметить даже малейшую неточность? Что ж, давайте проверим, так ли это на самом деле - ошибки на этих картинках замечают далеко не все.

1. Что не так с этим доком?

6 головоломок на проверку внимательности и сообразительности

Ответ: Корабль не сможет выйти из него.

2. Что не так с этими часами?

6 головоломок на проверку внимательности и сообразительности

Ответ: Цифры IX и XI поменяны местами.

3. Что не так с этими поездами?

6 головоломок на проверку внимательности и сообразительности

Ответ: У одного из них нет головных вагонов.

4. Что не так с этой девочкой?

6 головоломок на проверку внимательности и сообразительности

Ответ: Отражение ее рук.

5. А что с этим виноградом?

6 головоломок на проверку внимательности и сообразительности

Ответ: У винограда не бывает листьев, как у папоротника.

6.Что не так на этой картинке?

6 головоломок на проверку внимательности и сообразительности

A: Судя по часам, сейчас никак не может быть закат.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2513338940947172027/

А вы знали об  этом?

Великий князь Александр Михайлович Романов, который курировал Императорский военно-воздушный флот, выразил опасение, что, если снабдить всех пилотов парашютами, которые изобрел Котельников, то они начнут покидать аэропланы «при малейшей опасности». Поэтому  его резолюция гласила, что «парашюты в авиации — вообще вещь вредная и недопустимая », поскольку дорогие аэропланы, которые Россия завозит из-за границы, гораздо дороже, чем жизни людей, которые «найдутся, не те, так другие».

А аэропланы нужно беречь.  

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