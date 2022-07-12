Кули: Спас фермеров Австралии своими феноменальными пастушьими качествами. Умеют управляться с быками и бегать по спинам овец

Аборигенные породы собак, тысячелетиями живущие с людьми, — верное подспорье для пастухов и фермеров, ведь им можно доверить не только охрану, но и выпас скота. Так было везде и всегда, кроме Австралии. На материке вверх тормашками и собак-то не было никогда, пока их люди не завезли. Однако и те немногие, попавшие на континент, были мало пригодны для чего-либо.
Динго одичали, а завезённые позже пастушьи собаки были не готовы к смене широт. Но без барбоса управиться со стадом ой как не просто, особенно, если приходится пасти скот в сложных условиях нового материка. Поэтому животноводы 19 столетия выкручивались как могли, скрещивая привезённых барбосов между собой и с динго. Так появились несколько новых пастушьих пород собак, и кули в том числе.
Селекционеры не стали заморачиваться по поводу единого стандарта и даже название не стали придумывать, оставив как есть — «кули» происходит от неверного произношения породы колли. Собственно, от них путём метизации и получили нынешних собак.
Для тех, кто создавал кули, главными критериями были не внешние данные, а внутренние — характер и рабочие качества. Поэтому сейчас кули настолько разношёрстные, что признавать этих барбосов как определённую породу стали немногие кинологические ассоциации лишь с 2000 годов. Но эти барбосы так хорошо делают свою работу, что никакие документы им не нужны. Усы, лапы и врождённые способности к пастьбе — вот и всё, что требуется от щенка кули.
В зависимости от региона страны, можно встретить три версии породы — крупных псов под 60 сантиметров в холке на севере для пастьбы и перегона коров. Костистых и крепких на юге, чтобы работать на пересечённой местности. И самых мелких проворных собакенов, которые едва вырастают до 40 сантиметров в холке.
Независимо от внешнего вида, кули знают своё дело. Вернуть заблудшую коровку — да запросто, собрать стадо вместе — раз гавкнуть. Дать отпор строптивым животным — заверните два. Пробежаться по спинам овец — могу, умею, практикую. При этом барбосы способны работать и в поле, и в загонах без лишней суеты, лая и беготни, — очень важное качество для пастушьей собаки.
Учитывая все характеристики и цель выведения породы, кули — не лучший вариант домашнего питомца. Они умеют пасти всех, — и скот, и птицу, поэтому без должного воспитания члены семьи станут человеческим стадом, которое нужно пасти и направлять. Зато спортсмену не найти более преданной, старательной и активной собаки, готовой к любому кипишу.
А вы знали об этом?
Синглы – люди, которые осознанно выбирают жизнь вне брака. Приверженцы этого образа жизни могут иметь какой-то негативный опыт за спиной, а могут просто оставаться довольными холостой жизнью, имея полную свободу выбора.Важно понимать, что синглы не отказываются от идеи романтических отношений, они просто не хотят превращать увлечения в постоянный роман и, тем более, брак. Таким людям необходимо личное пространство и им максимально комфортно жить с самим собой.Кстати, некоторые синглы даже выступают за заключение брака с самим собой – такой тип отношений называется сологамия. Люди, которые выходят замуж за самих себя, считают, что такой союз снимает напряжение и помогает противостоять ожиданиям и давлению со стороны общества.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Обращение Пионтковскому – генетически неполноценному защитнику бандеровских нацистов и западных неоколонизаторов https://otari.mirtesen.ru/blog/43493241766/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии