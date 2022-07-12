Кули: Спас фермеров Австралии своими феноменальными пастушьими качествами. Умеют управляться с быками и бегать по спинам овец

Дожидается своего звёздного часа.

Динго одичали, а завезённые позже пастушьи собаки были не готовы к смене широт. Но без барбоса управиться со стадом ой как не просто, особенно, если приходится пасти скот в сложных условиях нового материка. Поэтому животноводы 19 столетия выкручивались как могли, скрещивая привезённых барбосов между собой и с динго. Так появились несколько новых пастушьих пород собак, и кули в том числе.

Ну, вот. Наконец-то представили!

Селекционеры не стали заморачиваться по поводу единого стандарта и даже название не стали придумывать, оставив как есть — «кули» происходит от неверного произношения породы колли. Собственно, от них путём метизации и получили нынешних собак.

Для тех, кто создавал кули, главными критериями были не внешние данные, а внутренние — характер и рабочие качества. Поэтому сейчас кули настолько разношёрстные, что признавать этих барбосов как определённую породу стали немногие кинологические ассоциации лишь с 2000 годов. Но эти барбосы так хорошо делают свою работу, что никакие документы им не нужны. Усы, лапы и врождённые способности к пастьбе — вот и всё, что требуется от щенка кули.

Может быть, отсутствие единого стандарта идёт на пользу? Просто посмотрите на бомбезные окрасы этих пёсиков!

В зависимости от региона страны, можно встретить три версии породы — крупных псов под 60 сантиметров в холке на севере для пастьбы и перегона коров. Костистых и крепких на юге, чтобы работать на пересечённой местности. И самых мелких проворных собакенов, которые едва вырастают до 40 сантиметров в холке.

Получить от коровы по морде — всего лишь часть работы.

Независимо от внешнего вида, кули знают своё дело. Вернуть заблудшую коровку — да запросто, собрать стадо вместе — раз гавкнуть. Дать отпор строптивым животным — заверните два. Пробежаться по спинам овец — могу, умею, практикую. При этом барбосы способны работать и в поле, и в загонах без лишней суеты, лая и беготни, — очень важное качество для пастушьей собаки.

Вы думали, мы шутки шутили про то, что они по овцам ходят? Нифига! Это один из самых удобных способов перемещаться внутри стада.

Учитывая все характеристики и цель выведения породы, кули — не лучший вариант домашнего питомца. Они умеют пасти всех, — и скот, и птицу, поэтому без должного воспитания члены семьи станут человеческим стадом, которое нужно пасти и направлять. Зато спортсмену не найти более преданной, старательной и активной собаки, готовой к любому кипишу.

А вы знали об этом?

Синглы – люди, которые осознанно выбирают жизнь вне брака. Приверженцы этого образа жизни могут иметь какой-то негативный опыт за спиной, а могут просто оставаться довольными холостой жизнью, имея полную свободу выбора.Важно понимать, что синглы не отказываются от идеи романтических отношений, они просто не хотят превращать увлечения в постоянный роман и, тем более, брак. Таким людям необходимо личное пространство и им максимально комфортно жить с самим собой.Кстати, некоторые синглы даже выступают за заключение брака с самим собой – такой тип отношений называется сологамия. Люди, которые выходят замуж за самих себя, считают, что такой союз снимает напряжение и помогает противостоять ожиданиям и давлению со стороны общества.

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