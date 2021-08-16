8 изобретений, незаслуженно забытых человечеством

На этот раз мы решили разобраться, какие значимые изобретения и технологии были утрачены за историю человечества.

Мы выбрали самые любопытные ответы пользователей, сопроводив их историческими справками.

Дамасская сталь

«Дамасские мечи, которые, как правило, производились на Ближнем Востоке начиная с 540 года н. э. до 1800 года н. э., были более острыми, гибкими и прочными, чем современные аналогичные клинки. Благодаря специальной технике ковки они также отличались визуально, имея «мраморный» узор, который получил название «дамасский».

Производство после долгих лет было окончательно прекращено, и высокоохраняемая технология была утрачена — на данный момент современные кузнецы и металлурги не смогли точно установить те методы и сплавы, которые применялись в производстве тех мечей. Известно, что мастера использовали углеродистые сплавы стали, которые делают сплав твёрдым и хрупким, однако тестирование дамасских клинков выявило наличие углеродных нанотрубок, которые обеспечивают сплав гибкостью».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Профессор Питер Пауфлер из Технического университета Дрездена провёл ряд исследований дамасских сабель и обнаружил, что при их производстве применялось примерно то, что сейчас мы называем нанотехнологиями.

Растворённый в соляной кислоте кусочек стали был исследован под электронным микроскопом, и в результате выяснилось, что её структура схожа с современными углеродными нанотрубками, используемыми для увеличения прочности металлов. В составе дамасской стали была обнаружена примесь карбида железа, который содержится в виде нанонитей. По предположениям специалиста, некоторые примеси в стали при высокой температуре вызывали рост углеродных нанотрубок. Углерод в сталь попадал как продукт горения дерева в печи при плавке стали — так и возникали эти тончайшие нити.

Искусство каменотёсов древних инков

«До сих пор неизвестно, как именно они достигали того, что камни в их кладке прилегали настолько точно друг к другу. Некоторые конкистадоры предполагали, что они имели особую технологию, известную с древности, которая помогала «смягчать камень». Якобы один из испанских рыцарей наступил на какое-то растение, которое оплавило шпоры на его сапогах. Но эти сведения сегодня сложно воспринимать всерьёз».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Действительно, до сих пор доподлинно неизвестно, какими именно инструментами обрабатывались плоскости камней размером до нескольких квадратных метров, после состыковки которых зазор по всему контуру не позволял вставить между ними древесный лист.

Остаётся загадкой и то, каким образом перемещались камни для сооружения фундаментов и стен, вес которых достигал 20 тонн. Некоторые «специалисты» (те же, которые приписывают постройку пирамид инопланетянам) говорят, что инки обладали технологией лазерной резки камня и умели манипулировать силами гравитации для перемещения тяжестей.

Антикитерский механизм

«Поднятое в 1901 году с потерпевшего кораблекрушение древнего судна устройство было создано в период около 150—100 лет до н. э. Причём, уровень его миниатюризации и механическая сложность не могли быть воспроизведены в последующие 1500 лет. После долгих исследований, в 2008 году, учёные установили, что это устройство представляет собой календарь, отслеживающий Метонов цикл. С его помощью древние предсказывали солнечные затмения и рассчитали сроки Олимпийских игр».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Судно, на котором был обнаружен древний механизм, затонуло недалеко от греческого острова Антикитера. На данный момент артефакт хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.

Антикитерский механизм (размерами 33×18×10 см в сборе)содержал 37 бронзовых шестерён в деревянном корпусе, на котором были размещены циферблаты со стрелками; по реконструкции использовался он для расчёта движения небесных тел. Другие устройства подобной сложности неизвестны в эллинистической культуре. В 2010 году один из инженеров Apple создал аналог антикитерского механизма из конструктора LEGO.

Суперизоляционный материал Starlite

«Материал Starlite Мориса Уорда может рассматриваться как потерянное изобретение. Он за 20 с лишним лет ни с кем не поделился своим секретом, и никто так и не смог воспроизвести его. Starlite является одним из видов пластика с замечательными изоляционными свойствами, который может выдержать практически любую температуру. Тонкий кусок Starlite мог выдержать 10 000 °C (это почти в два раза горячее поверхности Солнца). Интересно, что материал был изобретён человеком без какого-либо академического образования (на самом деле в прошлом он был парикмахером в Йоркшире, Англия).

Этот материал стал широко популярным в 1993 году, когда его показали на шоу под названием «Мир завтра». Учёный на шоу в течение нескольких минут нагревал паяльной лампой яйцо, которое было покрыто тончайшим слоем Starlite. Через несколько минут яйцо было очищено — белок был сырым. Это изобретение потенциально могло принести миллиарды долларов, но... ничего подобного не произошло. Starlite таинственным образом исчез из поля зрения. Даже его веб-сайт starlitetechnologies.com не работает».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 2011 году Морис Уорд умер, не оставив данных о том, что это был за материал или в каком направлении надо «рыть», чтобы добиться его эффективности. Разумеется, исследования велись и на более высоком уровне, чем пресловутое телешоу. Главе подразделения тонкоплёночных пластиков тогдашнего Агентства оборонных исследований Великобритании удалось провести ряд тестов материала, при том условии, что он не пытался выяснить его состав. Тесты включали облучение лазером с мощностью импульса в 100 мДж, однако его воздействие на защищаемый пастой предмет было равно нулю. Никакого эффекта на него не произвела дуговая лампа: пока температура поверхности не превышала 1 000 ˚C, материал эффективно защищал предмет, на который был нанесён. Результаты были опубликованы в International Defence Review. В ответ на все вопросы о составе Морис Уорд говорил только то, что Starlite включает 21 компонент. Более того, всякий раз он предоставлял материал со слегка иным химическим составом. Попытки научных дискуссий с Уордом проваливались (он оказался просто недостаточно образован), а деловые переговоры заходили в тупик, когда он в один день просил £1 млн, а на следующий дорисовывал к цифре нолик, при этом не желая давать материал на предварительный анализ химических свойств.

Система беспроводной передачи электричества Николы Теслы

«Главная проблема этой разработки сводилась к тому, что без проводов невозможно было понять, кто использует электричество, а значит, нельзя было понять, кому предъявлять за него счёт. Однако, мне кажется, этот способ передачи электричества также был намного менее эффективен, чем проводной».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Никола Тесла провёл массу любопытных экспериментов с передачей электричества на расстоянии. В 1891 году учёный показал первую в мире лампочку, зажжённую без помощи проводов, а также свой беспроводной электродвигатель. В основе этих изобретений лежал принцип электрических колебаний. По мнению Теслы, использование подобных ламп экономически более выгодно, так как потери энергии при этом минимальны. Также он отмечал, что свет, производимый его лампой, больше походит на естественное освещение. В интервью газете Нью-Йорк Сан в 1901 году учёный заявил, что система беспроводного освещения помещений готова к коммерческому использованию, тем не менее распространения она не получила.

Позднее Никола Тесла предположил, что для передачи электрического тока можно использовать колебания электрического поля Земли, тогда задача передачи энергии и информации на любые расстояния будет решена. Главным итогом его исследований беспроводной передачи тока стала башня Ворденклиф на Лонг-Айленде (Нью-Йорк). Однако в 1903 году, когда установка была почти закончена, намерение Теслы продемонстрировать передачу электроэнергии без проводов грозило обрушить рынок и предоставить всем желающим бесплатную электроэнергию, поэтому Дж. П. Морган, акционер первой в мире Ниагарской ГЭС и медных заводов, решил отказаться от дальнейшего финансирования его проекта.

После закрытия лаборатории Тесла не развивал идею беспроводной передачи электричества, а занимался разработками радиотехники, паровых турбин, насосов, электросчётчиков и спидометров.

Гусеничные транспортёры Ганс и Франц

«Одно из действительно интересных изобретений из современной эпохи, которое было неоправданно забыто, — это гусеничный транспортёр NASA для перевозки ракет «Сатурн V». Я слышал, что после свёртывания программы «Аполлон» эти транспортёры были попросту законсервированы, а те, кто их строил, перешли на другие проекты. В тот момент все решили, что больше никогда никому не потребуется перемещать что-то такое огромное. Когда NASA начало разворачивать проект Спейс Шаттл, были затрачены огромные средства, чтобы привести транспортёры в рабочее состояние, так как технологии были практически утрачены. Если появится необходимость перемещать что-то такое же масштабное, фактически нам придётся переизобретать эти транспортёры заново».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

На гусеничные транспортёры, разработанные для NASA компанией Bucyrus International в 1965 году, было затрачено около $ 28 млн. На тот момент они являлись крупнейшими образцами самоходной техники в мире (пока не появился фантастически огромный роторный экскаватор Bagger 288).Машина весом в 2 400 тонн состоит из платформы на четырёх тележках, каждая из которых снабжена двумя гусеницами. Уникальная гидравлическая система с высокой точностью удерживала платформу в горизонтальном положении.

Машина управляется водителем, при этом максимальная её скорость составляет 1,6 км/ч в загруженном состоянии и 3 км/ч без груза. Транспортёр способен перевозить «челноки» на расстояние 5,6 км, средняя продолжительность поездки составляет 5 часов. После сворачивания программы «Спейс Шаттл» необходимость в этих транспортёрах отпала. На сегодня существуют два транспортёра, которые получили имена Ганс и Франц, однако на счёт их рабочего состояния приходится сомневаться.

Римский додекаэдр

«В то время как значимость и важность его остаются спорными (для чего он использовался?), то, что его утилитарное назначение утеряно, — это факт».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Римский додекаэдр — это небольшой полый объект, сделанный из бронзы, датируемый II или III веком нашей эры. Предмет имеет двенадцать плоских пятиугольных граней, каждая из которых имеет круглое отверстие в центре, совпадающее с аналогичным отверстием противоположной грани.

Подобных додекаэдров было обнаружено около сотни на территории разных стран, от Англии до Венгрии и запада Италии, но большинство найдено в Германии и Франции. Размеры варьируются от 4 до 11 см. В основном образцы сделаны из бронзы, но некоторое количество высечено из камня.

Функции этих объектов остаются загадкой, при этом нет никаких упоминаний о них в исторических текстах или изображениях того времени. Существуют различные версии их использования. Это могли быть подсвечники (внутри одного из них был найден воск), игральные кости, инструмент для калибровки водяных труб (круглые отверстия имеют разный диаметр), элемент армейского штандарта, дальномер, инструмент для гадания.

Гибкое стекло

«Гибкое стекло — это легендарное утраченное изобретение времён правления римского императора Тиберия (14—37 г. н. э.)»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

По сведениям Исидора Севильского, мастер, создавший ранее неизвестный материал, который удалось добыть из глины, преподнёс императору сделанную из него чашу для питья. Чаша блестела как серебряная, но при этом была очень лёгкой. Император был впечатлён открытием, но при этом испугался, что новый металл может привести к обесцениванию серебра и золота. Поэтому, убедившись, что никто, кроме самого ювелира, не знает секрета изготовления неведомой субстанции, он приказал отрубить ему голову.

Однако детали этого рассказа могут отличаться. Вместо чаши нередко упоминается тарелка, ваза или корона. Плиний Старший упоминает сюжет о ювелире в контексте описания способов изготовления стекла. «Рассказывают, что при принцепсе Тиберии был придуман такой состав стекла, что оно было гибким, и тогда мастерская этого мастера полностью была уничтожена, чтобы не понизились цены на металлы, медь, серебро, золото, однако слух этот был скорее упорным, чем верным».

Сходный сюжет пересказывается и в «Сатириконе» Петрония Арбитра, где история обрастает деталями. «Был такой стекольщик, который сделал небьющийся стеклянный фиал. Он был допущен с даром к Цезарю и, попросив фиал обратно, перед глазами Цезаря бросил его на мраморный пол. Цезарь прямо-таки насмерть перепугался. Но стекольщик поднимает фиал, погнувшийся словно какая-нибудь стеклянная ваза, вытаскивает из-за пояса молоток и преспокойно исправляет фиал. Сделав это, он вообразил, что уже вознёсся до престола Юпитерова, в особенности, когда император спросил его, знает ли ещё кто-нибудь способ изготовления такого стекла. Стекольщик… говорит, что нет; а Цезарь велел отрубить ему голову, потому что если бы это искусство стало всем известно, золото ценилось бы не дороже грязи».

Материальных объектов, которые могли бы подтвердить эти легенды, до наших дней не сохранилось. Есть версии, что речь идёт о первом открытии чистого алюминия, который согласно официальной науке был получен только в 1825 году.

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